«Пересядь на куриные грудки с гречей»: в тюменской матрешке подхватили стиль скандальной рекламы Reebok

В то время, как компанию Reebok ждет суд из-за нашумевшей рекламной кампании #НИВКАКИЕРАМКИ, общественность подхватила хайп и начала придумывать свои слоганы. Не остались в стороне и жители большой Тюменской области. В их аккаунтах в соцсетях уже неделю как появляются все новые и новые рекламные формулировки в том же стиле, что и у Reebok. «Комсомольская правда. Тюмень» посмотрела, что и по какому поводу придумывают жители трех регионов.

Так, сеть фитнес-клубов «Атлетик Джим», чей филиал есть в Тюмени, запустила слоган «Пересядь с иглы женского одобрения на куриные грудки с гречей». От фразы, конечно, веет Петербургом, но, тем не менее, тюменцы ее поддержали, сказав, что это неплохой троллинг в сторону Reebok.

Фото из аккаунтов компаний в Инстаграме

Тюменский ресторан доставки «Про-порция» поддержал тему вообще на следующий день после запуска скандальной рекламы. Их слоган – «пересядь с иглы мужского одобрения на вкусную еду от Про-порции».

Еще одна сетевая организация – студия по экспресс-осветлению зубов White&Smile – предложила сразу несколько вариантов - «пересядь на красное яйцо», «не вписываюсь ни в какие рамки».

У студии по отбеливанию зубов White Studio тоже есть мем в тему #НИВКАКИЕРАМКИ – «пересядь с иглы мужского одобрения на косметическое отбеливание».

Фото из аккаунтов компаний в Инстаграме

Салон красоты «Trendy London» своим слоганом призвал девушек перейти на мужские стрижки. А Запсибкомбанк в прошлую пятницу предложил в стиле рекламы Reebok подписчикам пересесть «со старых мемов на пятничное общение».

В Сургуте магазин натуральных продуктов питания тоже не прошел мимо и своим слоганом противопоставил себя фаст-фудам. «Пересядь с иглы фаст-фуда на здоровое питание», - звучит их реклама в Инстаграме.

Фото из аккаунтов компаний в Инстаграме

Ну и на десерт еще один пост в сети от сургутян – пост от городского паблика «О, Сургут!» про переезд в Югру, где слоган фигурирует вместе с местным градоначальником – «переедь из бедного и некрасивого городишки в чудесный, но холодный Сургут, где -40».