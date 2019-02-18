Две недели до весны – пора худеть: во сколько тюменцам обойдутся занятия спортом

В Тюмени насчитывается более 180 организаций, которые помогут жителям областной столицы стать фигуристыми, спортивными и готовыми сменить бесформенные пуховички на легкую весеннюю одежду. Все-таки до начала весны осталось всего-ничего – 1 марта наступит ровно через две недели. «Комсомолка» посерфила в сети и посмотрела, сколько нынче стоят абонементы в фитнес-залы.

ФИТНЕС-КЛУБЫ В ТЮМЕНИ

В центре города сосредоточено порядка 70 спортивных учреждений, еще около 50 организаций расположены в Калининском районе и столько же в Восточном. Меньше всего предложений в Ленинском – около 40 клубов. В них входят и фитнес-залы, и тренажерки, и велнес-студии. Диапазон цен за месячный абонемент обширный – начиная 150 рублей и выше. В некоторых фитнес-залах можно обойтись и более мелкой суммой – например, воспользоваться беговой дорожкой за 20 рублей в час, не приобретая абонементов. Часто за дешевыми предложениями скрываются скидочные акции или льготы, например, для студентов, многодетных семей. Запросто можно приобрести и годовой абонемент. Но он скорее для тех, кто уверен, что будет регулярно заниматься спортом на протяжении столь длительного времени.

Тренеры предложат тем, кто стремится вести здоровый образ жизни, разные спортнаправления – Hot Iron, кроссфит, аэробику, пилатес, шейпинг, стрейчинг, ЭМС-тренировки, калланетику, танцы, йогу, бассейн. Стоит отметить, что клиенты спортивных заведений часто ориентируются именно на тренеров, а не на местоположение спортплощадки. А тренеры при этом часто сотрудничают с совершенно разными клубами.

ЗАМАНЧИВЫЕ ФИШКИ

Конкуренция в спортивной среде сегодня высока, ведь вести здоровый образ жизни стало модно. Поэтому, чтобы привлечь в свои стены клиента, клубы проводят различные PR-акции. Например, уже привычное дело – проводить розыгрыш абонемента в соцсетях. Выиграешь – и месяц, а то и три можешь заниматься бесплатно, сколько хочешь. Или приведешь с собой друга и получишь хорошую скидку на последующие занятия. Обычным делом стало проводить первые бесплатные занятия, независимо от того, какое направление спорта предлагается. Оно и понятно – вдруг тренер не понравится или упражнения будут сложными/простыми/скучными.

В некоторых организациях есть возможность до или после занятий посетить массаж, сауну, солярий и даже сделать себе маникюр и педикюр. В общем, оформить себе такой комплексный подход к корректировке фигуры, с организацией рациона и режима питания, с очищением, физическими нагрузками, SPA-процедурами. Стоить это будет, конечно, дороже, все-таки используется персональный подход. И в таких местах обычно клиентам предлагают сразу оформить клубную карту. Стоит это около 4000 рублей в месяц, зато включают возможность безлимитного пользования залом, разработку индивидуальной программы, начиная от диагностики у специалиста и заканчивая работой с тренером. Карты обычно предлагают крупные сети фитнес клубов, типа Fitberry, Bright Fit, МетроФитнес, Drive fitness и других.

БЕСПЛАТНЫЙ СПОРТ

У тюменцев есть возможность заниматься своим здоровьем и худеть бесплатно. Для этого в городе работают спорторганизаторы. Они есть в каждом районе и проводят занятия по месту жительства. Как правило, в стенах государственных учреждений – в спортивных школах, детско-юношеских центрах, а также на уличных спортплощадках. Но в некоторых случаях площадки им предоставляют и частные клубы. Главное тут – успеть записаться в группу, поскольку иногда мест уже просто не остается, а дополнительные группы организовать не получится из-за большой нагрузки на тренера.