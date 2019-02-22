2019-02-22T13:26:05+03:00
Общество

«Галамарт» никого не оставит без подарков на 23 Февраля: игрушки для детей

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Фото www.galamart.ruФото www.galamart.ru
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В День защитника Отечества для ребенка идеальным подарком станет какая-нибудь современная игрушка. К счастью, сейчас их на рынке существует предостаточно, и подобрать нужную не составит труда – только учитывайте, чем увлекается ваш ребенок. К приближающемуся празднику «Галамарт» подготовил отличные подарки на любые детские вкусы, причем их невысокая стоимость приятно порадует родителей.

Например, головоломки – это совсем не скучно, а очень даже занимательно: взрослым они помогают расслабиться и «переключить голову», а детям дают возможность провести время над разгадыванием очередной интересной «загадки». Да и в целом, от головоломок сплошная польза: улучшается мелкая моторика, повышается концентрация и развивается логика.

Фото www.galamart.ru

Фото www.galamart.ru

Популярная игрушка Йо-йо тоже придется по вкусу многим детям: она никогда не даст заскучать и отлично разовьет ловкость рук (конечно, подальше от хрупких и дорогих родительскому сердцу вещей). Что до книг с детскими сказками, да еще и с яркими красочными картинками, то они впечатлят и порадуют многих малышей. Заставить ребенка читать практически невозможно, а вот заинтересовать – вполне реально.

Конечно, вряд ли найдется мальчишка, который бы отказался от ружья. Этот подарок всегда в тренде. Яркий дизайн точно привлечет детское внимание, а мягкие шарики сделают игру максимально безопасной. Другая игрушка - радиоуправляемый танк – мечта мужчин всех возрастов. Спросите у мужа, наверняка он не отказался бы. А ребенок – тем более.

Фото www.galamart.ru

Фото www.galamart.ru

За конструктором многие дети могут, без преувеличения, провести целые часы. Помимо того, что собрать большую игрушку из множества деталей само по себе привлекательно, конструкторы отлично помогают развивать логическое мышление, воображение, мелкую моторику. Да и многим родителям будет интересно провести время за такой игрой с детьми.

Фото www.galamart.ru

Фото www.galamart.ru

Фото www.galamart.ru

Фото www.galamart.ru

Кроме всего вышеперечисленного, в «Галамарте» еще много других подарков – раскраски, машинки, роботы, солдатики. И все – по более чем приятным ценам. Ну а для повзрослевших мальчишек в магазине есть свои «игрушки» к празднику: наборы для бритья, термокружки, разнообразные автоаксессуары, гаджеты и инструменты. Заходите в ближайший «Галамарт» и выбирайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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