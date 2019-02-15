Куда сходить в Тюмени на выходных 16 и 17 февраля 2019

На дворе долгожданная пятница и впереди – два дня выходных. Можно, наконец-то, выспаться, заняться домашними делами и сходить куда-нибудь всей семьёй. Чтобы вам сделать правильный выбор, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор интересных событий на предстоящие выходные – интересно будет всем!

АТМОСФЕРА ФРАНЦИИ

ТФО и Борис Андрианов. Фото: VisitTyumen

В Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) сегодня, 15 февраля в 19 часов, состоится концерт Тюменского филармонического оркестра и виолончелиста Бориса Андрианова, посвященный произведениям французских композиторов. Слушатели могут проникнуться мелодиями, которые представляют различные эпохи развития французского музыкального искусства, например, «Фантастической симфонией» Берлиоза, хореографической поэмой «Вальс» для оркестра Равеля и «Концертом для виолончели с оркестром» Сен-Санса.

Стоимость: 68-77-77

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»

Шесть блюд из одной курицы. Фото: VisitTyumen

В театре «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а) сегодня, 15 декабря в 19 часов, пройдёт показ смешной, современной и трогательной комедии «Шесть блюд из одной курицы». Постановка повествует о Матери-миллионерше, которая выбирает подругу жизни для своего, уже большого, «мальчика». Сам сынок снисходительно относится к причудам и попечениям матери, о призраке грядущего банкротства и о любви.

Стоимость: 69-55-18

АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО

Урок по аргентинскому танго. Фото: VisitTyumen

В субботу, 16 февраля, в 15 часов в фитнес-центре «Fitberri» (ул. 30 лет Победы, 52а) пройдёт мастер-класс по аргентинскому танго. Организаторы мероприятия отмечают, что можно прийти одному или с парой, а можно найти партнёра прямо там. Кто знает, может даже влюбитесь… Уровень танцевальной подготовки участников значения не имеет.

Стоимость: узнавать по телефону 67-80-90, нужна предварительная запись.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

В Ива-парке (2 км автодороги «Тюмень – Луговое», стр.1) 16 февраля в 12 часов пройдёт авторская программа музыкантов, которые играют на клавишах электрогитаре, тенор-саксофоне, трубе, флейте, конги, контрабасе и других музыкальных инструментах. Вокал – меццо-сопрано. Слушатели могут услышать мелодии в различных музыкальных стилях (джаз, фанк, новое танго, этно, новый классицизм и др.), и равнодушными точно не останутся. Кроме того, в программе ожидается экскурсия по саду и чайная церемония.

Стоимость: 1000 руб. (все мероприятие включены в стоимость).

ЛЕДОВЫЕ РЕТРО-ГОНКИ

Ледовые ретро-гонки. Фото: VisitTyumen

На озере Алебашево 16 февраля в 10 утра состоится интересное спортивное мероприятие: «Ледовые ретро-гонки». В состязаниях примут участие классические и ретро-автомобили старше 1985 года, стандартные авто, не подготовленные к гонкам, и автомобили на стандартной шипованной резине. Участникам предстоит много работать рулём, не достигая опасных скоростей.

Стоимость: для зрителей вход бесплатный.

ДЕТСКИЙ КВЕСТ

Семейный квест. Фото: VisitTyumen

В Центральной детской библиотеке им. К.Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) 16 февраля в 14 часов состоится семейный квест «Рыцарский день». Ребят и их родителей ждут многочисленные испытания, включая создание зелья, разгадывание древних писем и сражение в рыцарском турнире на конях, чтобы защитить королевский замок от злого Дракона. Организаторы обещают, что участники окунутся в сказочную атмосферу Средневековья.

Стоимость: бесплатно

«ГЛИНЯНЫЙ» МАСТЕР-КЛАСС

Глинотерапия для взрослых. Фото: VisitTyumen

В тайм-кафе «Пятый угол» 16 февраля в 16 часов пройдёт мастер-класс по лепке из глины. Этот материал обладает уникальными свойствами. Например, несет в себе метафору изменения: «Все в твоих руках! Ты можешь изменить то, что тебя не устраивает!», сообщают организаторы. Участники мастер-класса получат новый опыт взаимодействия, выход эмоций, снижение тревожности, расслабление и спокойствие.

Стоимость: 700 рублей, запись по телефону 46-84-08.

ЗИМНИЙ ВЕЛОПАРАД

Зимний велопарад. Фото: VisitTyumen

В воскресенье, 17 февраля, в 12 часов на Центральной площади (ул. Володарского, 45) состоится зимний велопарад. Его участники должны будут преодолеть небольшой четырёхкилометровый маршрут по центральным улицам. Финиш состоится на набережной в районе Масловского ввоза, где участников будут ждать горячий чай, вкусняшки и приятная лотерея.

Стоимость: бесплатно

ПОГОВОРИМ ПО-ИСПАНСКИ

Урок по испанскому языку. Фото: VisitTyumen

В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) 17 февраля в 17 часов состоится открытый урок по испанскому языку от Испанского разговорного клуба ¡Holis!. Организаторы обещают, что ответят на все интересующие вопросы по поводу языка, помогут участникам окунуться в культуру испаноговорящих стран и познакомиться с музыкальным направлением «реггетон».

Стоимость: 270-340 рублей.

КОРОТКОМЕТРАЖКИ ИЗ ИСПАНИИ

Испанские короткометражки. Фото: VisitTyumen

В продолжении испанской темы FABRIC BAR (ул. Молодёжная, 74/4, этаж 2) устраивает кинопоказ испанского короткометражного кино. Зрителей ждёт вторая порция с испанского фестиваля короткометражек, куда включены пять картин, «дающих серьёзную пищу для ума». Фильмы покажут на оригинале с русскими субтитрами. Показ картин пройдёт с 15 по 17 февраля в 20 часов.

Стоимость: добровольная оплата. Деньги пойдут на вознаграждение переводчику – профессионального преподавателя испанского языка, который сам перевёл и подготовил фильмы для кинопоказа.

Ну и, конечно, не забывай про премьерный показ долгожданного исторического фильма «Тобол», который состоится 17 февраля в «Киномаксе» (ТРЦ «Кристалл»)!