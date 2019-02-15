В Тюменской области организована «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое ТВ

Правительство Тюменской области организовало региональную «горячую линию» по вопросам перехода с аналогового на цифровое телевидение. Консультанты ответят на вопросы о мерах адресной поддержки, о подключении спутникового приёмного оборудования вне зон цифрового вещания, о помощи волонтёров в настройке и подключении оборудования, о наличии или отсутствии оборудования для приёма цифрового ТВ в торговых точках и на многие другие. Телефон «горячей линии» - 8-800-234-35-22.

Аналоговое вещание в Тюменской области прекратится 15 апреля 2019 года. После перехода на «цифру» все жители региона будут обеспечены двадцаткой доступных и бесплатных телеканалов. В их числе: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». Благодаря переходу на цифровое ТВ зрители смогут смотреть телевидение в высоком качестве и обратиться к архиву телекомпании для просмотра телепередач в любое удобное время.

В качестве основного формата цифрового ТВ в России принят европейский стандарт DVB-T2. Чтобы узнать, работает ли телевизор в этом стандарте, можно зайти на сайт смотрицифру.рф и уточнить вопрос в разделе «Проверьте, принимает ли ваш телевизор цифровое эфирное ТВ». Для телевизора, который работает в стандарте DVB-T2 приставка не нужна, если же телевизор выпущен до 2012 году и не поддерживает формат DVB-T2, потребуется приставка для приёма цифрового ТВ.

Отметим, что региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.