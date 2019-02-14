Тюменские застройщики отдают предпочтение двойной цене

Одной из самых обсуждаемых тем на рынке недвижимости Тюмени сегодня стала новая система продаж, внедренная с 1 февраля этого года местным застройщиком – ГК «ТИС». Она предполагает две разные цены для клиента, зависящие от того, как происходит сделка – через застройщика или через риелтора. Риелторское сообщество даже не успело отойти от этой новости, а тему подхватил еще один крупный застройщик – ГК «ПСК «Дом».

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРОГНОЗЫ

Несмотря на то, что застройщики-новаторы подробно объяснили свои мотивы и решения, напряжение в обществе это не сняло. Потому они организовали пресс-конференцию, где постарались подробно объяснить, зачем так сделали. Как рассказали «тисовцы», а потом подтвердили представители ПСК «Дом», к такому решению их привела сама ситуация, сложившаяся на рынке. Тут и различные махинации, совершаемые недобросовестными риелторами, и высокая продвинутость покупателей, и изменения законодательства, и уменьшившаяся трудозатратность со стороны риелторов.

На пресс-конференции девелоперы Тюмени рассказали, зачем приняли такое решениеФото: Лидия Шумкова

Например, девелоперов сильно напрягают сайты-клоны, которые создаются в сети и, представляясь прямым представителем застройщика, предлагают на продажу квартиры в новостройках. Кроме того, агентства недвижимости организуют акции, спецпредложения и прочие маркетинговые ходы, утверждающие, что покупатель получит скидку на квартиру, хотя ниже заявленной застройщиком цены она стоит не может.

– На наше предложение многие отреагировали очень остро, потому что посчитали, что мы отказываемся от работы с агентским сообществом. Мы официально заявляем, что это не так. Мы просто сделали ситуацию прозрачной. До этого момента только застройщик и риелтор знали, кто кому за что и сколько платит. Теперь мы в эту схему привлекли клиента, подразумевая, что именно он является заказчиком, - пояснила Светлана Утешева, коммерческий директор компании «ТИС».

Она отметила, что сейчас застройщик и риелтор во многом дублируют функции друг друга. Например, оформление ипотеки, юридические консультации, сопровождение сделки клиент может организовать и через офис продаж застройщика, и через риелторское агентство. При этом клиенты разные, многие из них могут выбрать риелтора, поскольку он может рассказать о существующих вариантах новостроек и провезти их по объектам разных девелоперов. По подсчетам аналитиков, примерно 30% покупателей недвижимости поступят именно так.

Светлана Утешева, коммерческий директор компании «ТИС»: "Мы просто сделали ситуацию прозрачной".Фото: Лидия Шумкова

В качестве прогноза Светлана Утешева высказала мнение, что в будущем услуги риелтора будут оказываться в наборе, чтобы клиент мог выбирать из них ту, которая ему необходима и оплатить именно ее. Допустим, он не захочет самостоятельно заниматься подбором новостроек и обратиться к риелтору именно за этим. Или же ему некогда будет договариваться с застройщиками о посещении площадок, тогда этим может заняться риелтор, который созвонится, обсудит удобное время и даже отвезет клиента на место.

РЕАКЦИЯ ЗАПУЩЕНА

ГК «ПСК «Дом» решение об использовании аналогичной схемы продаж приняла буквально вчера вечером. И пока она распространится не на все агентства, поскольку с шестью риелторскими компаниями заключены договоры и необходимо заблаговременно предупреждать сторону об изменении условий работы. Полностью на новый формат застройщик перейдет в марте этого года.

- Мы вместе с другими застройщиками работали в одном поле и никаких других схем не применяли. Столкнулись с теми же трудностями в части взаимодействия с риелторским сообществом. Сегодня все чаще в наших отделах продаж появляются покупатели, которые не понимают, что они пришли с агентом. Они уверены, что перед ними представитель застройщика. В любом случае, покупатель меняется, за последнее десятилетие он успел приобрести не одну квартиру и знает, как строится процесс. Застройщики и технологии тоже меняются, регулятор нас серьезно контролирует, к нему присоединились банки, обеспечивая высокую безопасность сделки, - прокомментировал заместитель директора по маркетингу и продажам ГК «ПСК «Дом» Тарас Герасимов.

Тарас Герасимов, заместитель директора по маркетингу и продажам ГК «ПСК «Дом»: "Мы посчитали это решение своевременным и обоснованным, потому решили к нему присоединиться".Фото: Лидия Шумкова

Застройщик счел нововведение коллег своевременным и обоснованным, потому решил к нему присоединиться, чтобы жить в новых цивилизованных условиях рынка. К слову, наценка на услуги риелтора у ПСК «Дом» будет такая же, как у «ТИС» - 2% от стоимости квартиры. Какой вариант выбрать, определит сам клиент.

Интерес к новым правилам проявляют и другие застройщики, но кто и по какому пути пойдет, пока неизвестно. Светлана Утешева пришла к выводу, что рынок сам себя отрегулирует. В том числе она признала, что если ситуация приведет к тому, что от идеи с двойной ценой придется отказаться в силу ее несостоятельности, то «ТИС» это сделает.