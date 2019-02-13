На что тратятся тюменцы в преддверии Дня всех Влюбленных

Уже завтра, 14 февраля, влюбленные всего мира отметят День Святого Валентина. В этот день принято дарить небольшие открытки в виде сердечек, в народе называемые «валентинками», а также делать приятные сюрпризы своим вторым половинкам. «Комсомольская правда – Тюмень» решила выяснить, какие подарки на 14 февраля популярные среди тюменцев и на что горожане готовы потратить деньги, чтобы удивить своих любимых.

СЛАДОСТИ

Различные красивые пирожные и конфеты в виде сердечек первое, что приходит на ум, когда речь заходит о подарках ко Дню всех Влюбленных. К тому же, это достаточно универсальный и нейтральный подарок, который можно вручить человеку, который вызывает симпатию.

Интересные сладости можно поискать как в городских кондитерских, так и заказать. На сегодняшний день в Тюмени есть множество предложений авторских тортов и десертов. Вместе с тем, как отмечают некоторые кондитеры, особого роста заказов в преддверии 14 февраля не наблюдается.

Фото instagram.com/sweet_cake_tmn

- Заказы есть, но не сказать, что наблюдается ажиотаж. У нас многие реально не считают День святого Валентина за праздник. Красивые сладости покупают в основном девочки, естественно. Но на 8 марта заказов гораздо больше, - отметила домашний кондитер Алена Фомина.

По ее словам, за два дня поступило 15 заказов. В среднем, набор на двоих, состоящий из четырех разных капкейков, украшенных ягодами и конфетками, можно приобрести начиная от 650 рублей. В подарок предлагается воздушный шарик в виде сердца.

ЦВЕТЫ

Одним из самых простых и приятных способов выразить свою симпатию представительнице прекрасного пола по-прежнему остаются цветы. К тому же, они всегда символизируют собой весну и теплую погоду, чего многим не хватает в середине февраля.

По словам владельца цветочного салона «Juliet Garden» Юлии Аксеновой, оборот торговли в преддверии Дня Святого Валентина увеличивается примерно на 10-15% от среднемесячного объема заказов.

- Мы делаем лимитированные предложения, разбавляем ассортимент редкими цветами. Поэтому нельзя сказать, что зарабатываем в разы больше. Поскольку увеличивается именно оборот, а не стоимость букетов. К примеру, мастера маникюра в декабре могут удвоить тариф. У нас же с ростом заказов увеличиваются затраты - цветочный и расходный материал, количество сотрудников, зарплаты за сверхобъем работы, - пояснила Юлия.

Фото vk.com/julietgarden

Девушка добавила, что, говоря о праздниках, таких каких как 14 февраля, 8 марта, нужно понимать, что вся работа сосредотачивается на одном - двух днях. Отсюда появляется ощущение, что в цветочных магазинах ажиотаж. В целом, многие флористы отмечают, что цветы стали пользоваться меньшей популярностью в День Святого Валентина.

- На мой взгляд, меняется поколение. Если говорить о тенденциях цветочных решений, то сейчас особой популярностью пользуются монобукеты, в особенности из пионов и ранункулюсов. Средняя стоимость букета начинается от 2500 рублей, - отметила Юлия.

ПОДАРКИ С ПЕРЧИНКОЙ

Куда более бойкая торговля наблюдается в сети магазинов «Штучки-дрючки». По словам руководителя розничной сети Ольги Лежниной, оборот в среднем вырос на 30%. Пик покупок приходится, как и везде, на финальные перед праздником дни.

Наибольшей популярностью пользуются мастурбаторы. Стоимость устройства начинается от 500 рублей. Далее следует массажные плитки и масла по цене от 110 до 210 рублей. Также популярностью пользуются шоколадки с любовными предсказаниями и игры для пар, предполагающие выполнение различных пикантных заданий.

Фото shtuchki.store

- В основной массе за покупками приходят, конечно, девушки. Представительницы прекрасного пола стремятся доставить своими молодым людям максимум удовольствия и охотно покупают различные ароматические свечи для создания романтической обстановки и другие товары для взроослых, - пояснила Ольга Лежнина.