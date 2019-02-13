Тобольскому инвалиду вручили сертификат на подъемник в 2017 году, но до сих пор не установили

В 2017 году жительницу Тобольска Веру Трифонову услышала вся страна. Женщина во время прямой линии обратилась к президенту Владимиру Путину. У главы государства тоболячка попросила помочь установить подъемник в подъезде дома. Дело в том, ее сын Андрей – инвалид. Уже много лет он передвигается на коляске с электроприводом, так как практически не владеет руками.

Живет семья на первом этаже, но даже банальный спуск из подъезда и подъем обратно в квартиру, дается Андрею и его родственникам с трудом. Передвигать на коляске уже взрослого сына Вере Трифонове крайне тяжело. Поэтому и попросила неравнодушная мать у президента специальный подъемник для ребенка инвалида. Такие устройства устанавливают в подземных и надземных переходах.

Президент страны поручил правительству Тюменской области оказать помощь семье Трифоновых. Губернатор Владимир Якушев переадресовал запрос в Жилищную комиссию региона и областной департамент социального развития. Последний ответил Вере Степановне, что вопрос о приобретении средств реабилитации будет решен через благотворительную акцию «Под флагом добра» одноименного фонда, работающего в Москве. Его руководство в торжественной обстановке в рамках проводимого в Тобольске мероприятия вручило Андрею Трифонову именной сертификат на приобретение технических средств реабилитации. Документ подписал и глава города Владимир Мазур.

Андрей несколько лет передвигается на коляске с электроприводом. Фото Веры Трифоновой

2 августа 2017 года, по словам Веры Степановны, она предъявила сертификат в МАУ «Центр социального обслуживания города Тобольска» и тут началось самое интересное. Изначально на документе не была указана конкретная сумма на приобретение оборудования. Это объяснили тем, что, предварительная стоимость оборудования и фактические затраты на установку подъемника могут быть разными.

- Мы согласились с таким доводом. Когда я впервые пришла в Центр социального обслуживания в первый раз, мне сказали прийти позднее, объяснив, что сейчас нет денег. За полтора года ситуация не сдвинулась с места, - говорит Вера Трифонова.

За это время никаких согласований разработанных проектов для установки подъемника с Трифоновыми не проводилось. В конце концов члены семьи сами обратились в одну из компаний в Санкт-Петербурге, которая оценила установку подъемника в 814 тысяч рублей.

- Может быть, сумма для нашего Центра соцобеспечения (МАУ "Центр", - прим. авт.) оказалась слишком большой, но зачем тогда нам выдали этот сертификат? – негодует Вера Степановна. - Удивляет и то, что был объявлен благотворительный сбор средств, в том числе и на наш подъемник. Где тогда эти деньги, что для нас собирали? Благотворительную акцию провели с таким размахом: приезжали известные артисты из Москвы, принимал участие столичный благотворительный фонд "Под флагом добра" - и в итоге такой результат!

Женщина даже обратилась с жалобой в прокуратуру. Надзорное ведомство обязало Центр установить нам подъемник, но воз и ныне там.

В МАУ "Центр" семье Трифоновых предлагали другие варианты. Мама инвалида с удивлением узнала, что у них, оказывается, есть лоджия. А раз есть лоджия, к ней можно пристроить пандус. Вера Степановна заверяет, ни лоджии, ни балкона у них нет. Они живут на первом этаже. Еще одним вариантом был раз так называемый "луноход". Но он рассчитан только на обычные, более легкие, не электрические коляски.

- Мне нужен электрический подъемник с пультом, чтобы мой сын мог сам им управлять, - отмечает Вера Степановна. - Именно о таком подъемнике изначально шла речь, когда я обратилась на прямую линию с президентом. Перед благотворительной акцией в 2017 году мне обещали, что сначала приобретут нам подъемник, а на оставшиеся деньги помогут всем остальным участникам, потому что изначально все понимали, что сумма нужна большая. Прошло уже две благотворительных акции - в 2017 и 2018 годах, а средств на подъемник до сих пор нет.

В начале февраля этого года Вера Степановна обратилась за помощью к тюменскому активисту Андрею Романову, который отстаивает права инвалидов. Он подготовил и отправил обращение в прокуратуру Тюменской области с просьбой инициировать проверку изложенных фактов и в случае их подтверждения, привлечь к ответственности должностных лиц за неисполнение распоряжений Президента РФ, губернатора Тюменской области, департамента социального развития».

Копия того самого сертификата. Фото Веры Трифоновой

В свою очередь редакция "КП"-Тюмень" решила разобраться в этом инциденте. В московском благотворительном фонде "Под флагом добра" корреспондента издания попросили направить в их адрес письменный запрос. На словах лишь пояснили, что сбором средств в Тобольске их организация не занималась, их пригласили лишь вручить сертификат и посоветовали обратиться к организаторам благотворительной акции, в качестве которого выступал комитет по физической культуре и спорту администрации Тобольска.

В ведомстве заверили, что непосредственно за сбор средств отвечал «Центр социального обслуживания населения», сокращённо МАУ «Центр». На страничке комитета указаны его банковские реквизиты. На этой же интернет-странице опубликовано обращение генерального директора благотворительного фонда «Дирекция благотворительных программ «Старко» (является исполнительной Дирекцией Всероссийской благотворительной Акции «Под флагом Добра!») Ю.Н. Давыдова к жителям Тобольска. В нем в частности говорится о том, что "результатом проведения Акции, начиная с 2005 года, стало вручение 3956 именных сертификатов, гарантирующих оплату необходимого лечения тяжелобольным детям из разных регионов России, на общую сумму 340 млн рублей".

За комментарием корреспондент "КП"-Тюмень" также обратился в тобольский МАУ «Центр». Елены Козицкой на месте не оказалось. В приемной пояснили, что она на больничном. Ее заместитель ничего пояснить не смогла и переадресовала к специалисту, непосредственно занимающимся этим вопросом. В конечном итоге посоветовали обратить в администрацию города.

Из ответа пресс-службы мэрии следует, что в Тобольске ежегодно с 2012 года проходит Всероссийская благотворительная акция «Под флагом Добра!». В соответствии с постановлением администрации города отбор детей, нуждающихся в оказании финансовой помощи, проводится наблюдательным советом. Он же и распределяет финансовые средства на проведение обследования, реабилитацию, лечение, приобретение средств реабилитации детей, в зависимости от общей суммы поступивших средств и от стоимости предполагаемых затрат на медицинские услуги.

По заявлению Веры Степановны Т. (Трифонова, - прим. авт.) от 30.06.2017г. в МАУ «Центр социального обслуживания населения» решением наблюдательного совета Андрей Сергеевич Т. включен в список участников акции для оказания благотворительной помощи, приобретения и установки наклонного подъемника внутри подъезда в жилом многоквартирном доме по адресу проживания, в рамках проведения в городе Тобольске в 2017 году Всероссийской благотворительной акции «Под флагом Добра!». Сертификат на приобретение технических средств реабилитации вручен 30.07.2017 во время торжественной части Всероссийской благотворительной акции «Под флагом Добра!».

- В августе-сентябре 2017 года в компании, занимающиеся монтажом подъемного оборудования для инвалидов, направлены запросы о содействии в подборе необходимого подъемника с указанием технических данных кресло-коляски для больных ДЦП и размеров вестибюля подъезда, лестничного марша. В ответ поступила информация о невозможности монтажа, имеющегося у них подъемного оборудования из-за размеров вестибюля подъезда, рекомендовано приобрести мобильный гусеничный подъемник (ориентировочная стоимость около 200 000 рублей). От варианта мобильного подъемника Вера Степановна Т. (Трифонова, - прим. авт.) отказалась, - говорится в официальном ответе.

Также сообщается, что в декабре 2017 года поступило предложение об установке подъемной платформы для инвалидов наклонного перемещения общей стоимостью оборудования и монтажа 947 000 рублей, с которым Вера Степановна согласна.

В связи с отсутствием необходимых денежных средств для приобретения подъемного устройства Центром проводится работа по пополнению благотворительного счета. Информация о сборе благотворительных средств размещена на сайте МАУ «Центр». На сегодняшний день на благотворительном счете 46 210 рублей.