Куда сходить 14 февраля 2019 года в Тюмени

14 февраля все влюблённые отметят День Святого Валентина – праздник хоть и не наш, но любимый многими россиянами. В этот день влюблённые парочки ходят в кино, дарят друг другу подарки и стараются как-то удивить свою вторую половинку. Для таких голубков «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор интересных событий праздничного дня.

«ZERO PEOPLE»

Zero People. Фото: VisitTyumen

В Доме печати (ул. Осипенко, 81) 14 февраля в 20 часов состоится концерт популярной группы «Zero People», который презентуют свой новый альбом «Красота». Этот коллектив – сайд-проект музыкантов «Animal ДжаZ» Александра Красовицкого и Александра Заранкина. За семь лет существования группы парни объездили буквально всю страну, а лирика Красовицкого в этом проекте звучит с максимальной откровенностью.

Коллектив доказал, что «пиано-рок» с исповедальными текстами может собирать полные тысячные залы. Теперь пришла пора проверить, как примут гостей и в Тюмени: купить билеты на концерт можно тут.

Стоимость: 700 — 1500 рублей.

«СВИДАНИЕ НА КАТКЕ»

Свидание на катке. Фото: VisitTyumen

В этот же день во Дворце «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46) состоится двухчасовая игровая программа «Свидание на катке». Участников ждут конкурсы и поздравления от купидонов, фотозона для влюблённых и розыгрыш билетов в кино на двоих.

Стоимость: вход свободный.

«ИСТОРИИ ЛЮБВИ»

Истории любви. Фото: VisitTyumen

В ресторане «Максимиллианс» (ул. 50 лет Октября, 8б) 14 февраля в 20 часов стартует праздничная программа «День Святого Валентина: истории любви». На этой вечеринке расскажут о знаменитых влюблённых, чувство которых не может разрушить даже время.

Стоимость: вход 200 рублей, депозит при бронировании 500 рублей

«ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ»

В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) 14 февраля в 21 час начнётся творческий вечер «День влюблённых». Это такой мини-концерт, где будут выступать музыканты с акустическими инструментами. Гостей ждут бардовские песни, рок и фолк-музыка, стихи и поэмы. На таком творческом вечере обычно проводится «Свободный микрофон», где все желающие смогут спеть и прочитать всё что угодно.

Организаторы приглашают отметить День влюблённых в уютном местечке в приятной компании и посмотреть на выступления.

Стоимость: по тарифам кафе, запись по телефону: 46-84-09

ВЕЧЕР В РЕСТОРАНЕ

В ресторане Emerald. Фото: VisitTyumen

Ещё один ресторанчик «Emerald» (ул. Орджоникидзе, 46), который находится в тюменском отеле «Хилтон», приглашает отметить День Святого Валентина с живой музыкой, комплиментом от шефа и приветственным напитком. У влюблённых пар есть отличная возможность насладиться живым звучанием скрипки и гитары, а также попробовать изысканные блюда.

Стоимость: бронь столов по телефону: 49-40-53

АНСАМБЛЬ SUNRISE

Ансамбль Sunrise. Фото: VisitTyumen

14 февраля в ДК «Нефтяник» (ул. Осипенко, 1) в 19 часов состоится концерт ансамбля Sunrise, который а-капелла исполняет вокальные аранжировки сочинений Чайковского, Прокофьева, Баха, Моцарта, произведения отечественной и зарубежной песенной классики и многое другое. В этот день концерт будет посвящён теме любви.

Стоимость: 300 — 600 рублей

СПЕКТАКЛЬ «НОСФЕРАТУ»

Носферату. Фото: VisitTyumen

Увлекательный спектакль «Носферату» покажет театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а). По сюжету героиня Амалия Носферату приглашает в гости человека из Театра, чтобы отдать ему ненужные вещи для спектакля. Но оказывается, что однофамилица знаменитого вампира отдаёт ему всю жизнь…

Стоимость: 450 рублей

СПЕКТАКЛЬ «МОЛОДОСТЬ»

Молодость. Фото: VisitTyumen

Ещё одну театральную постановку покажут в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129). Это трагикомедия по мотивам пьесы Тургенева «Месяц в деревне», которая до сих пор пользуется популярностью в российских театрах. Пьеса насквозь пропитана юмором, переживаниями, страданиями, острой интригой, разнообразием характеров и, конечно, любовью.

По сюжету спектакля несколько женщин обращают пристальное внимание на молодого человека. Что тогда почувствуют мужчины, которые любят этих женщин? На эти вопросы ответит театральная постановка «Молодость».

Стоимость: 200 — 1200 рублей

РОМАНТИЧНЫЕ ТРЕКИ

Место за гранью. Фото: VisitTyumen

Если влюблённые по каким-то причинам не смогут побыть вдвоём 14-го февраля, можно перенести празднование на 15 февраля. В этот вечер с 23 часов в Доме печати (ул. Осипенко, 81) состоится концерт команды CollapSYS Crew, которая подберёт самые романтичные треки и создаст атмосферу любви и веселья специально для милых дам и кавалеров. Организаторы обещают, что все гости смогут потанцевать под мелодии разных музыкальных жанров, а специальный гость ACID SMILE завезет из Екатеринбурга крутой «хэппи хардкор»!

Стоимость: вход свободный!

ЧТО ЕЩЁ?

Для всех влюбленных пар в аквапарке «ЛетоЛето» с 14 по 17 февраля будет действовать акция: два билета по цене одного! Билеты можно купить в кассах аквапарка.