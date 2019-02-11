Два человека погибли и три пострадали в результате страшной аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Два человека погибли и три пострадали в результате страшной аварии с пятью автомобилями, которая произошла утром 11 февраля на 40-м километре трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск». По предварительным данным, автомобиль «Пежо» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «КИА». Затем столкнулись автомобиль «Датсун», фура и микроавтобус «Мерседес», который перевозил рабочих из Тобольска в Тюмень.

Страшное ДТП с двумя погибшимиФото: ГИБДД по Тюменской области

На месте ДТП сейчас работают четыре наряда ДПС, которые обеспечивают проезд транспорта по федеральной автотрассе. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение вручную, движение осуществляется в реверсивном режиме.

Фура тоже попала в ДТПФото: ГИБДД по Тюменской области

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» рассказали, что вызов поступил в 7.06 утра, и в 7.17 бригада скорой помощи уже была на месте.

- Медики констатировали смерть двоих пострадавших, ещё двоих доставили в ОКБ № 2. У мужчины диагностирована тупая травма живота, у женщины несколько тяжёлых травм. Оба пациента сейчас находятся в операционной по экстренным показаниям, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - рассказали в ведомстве.

Иномарка всмяткуФото: ГИБДД по Тюменской области

На дороге сильный туман, поэтому ГИБДД рекомендует автомобилистам снижать скорость при проезде через этот участок.