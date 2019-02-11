2019-02-11T06:44:25+03:00
Здоровье

Как вернуть здоровье ног? Флеболог - о современных методах лечения варикоза

Как победить коварный недуг корреспонденту «КП-Тюмень» рассказал хирург высшей категории Андрей Махнев
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Фото пресс-службы клиники «Наноэстетик»Фото пресс-службы клиники «Наноэстетик»
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Здоровье и красота ног беспокоят каждого человека, независимо от пола, места проживания и рода занятий. Что же делать, когда лекарства не помогают, народная медицина не вызывает доверия, а болезнь прогрессирует?

Разобраться в проблеме варикозного расширения вен, узнать, как победить коварный недуг корреспонденту «КП-Тюмень» помог профессор, д.м.н., хирург высшей категории, главный врач клиники «Наноэстетик» Андрей Владимирович Махнев.

Андрей Владимирович, многие считают, что вылечить варикоз можно с помощью народных средств или современных лекарств. Это действительно так?

– Недостоверной информации по лечению варикоза много. Реклама убеждает нас в эффективности препаратов. И люди верят, ведь мази и таблетки снимают отечность, обезболивают. Они не понимают, что проблему эти средства не решают. Растянутые вены не способны вернуться в исходное состояние, поврежденные участки не исчезнут после приема трав и таблеток. Вылечить варикоз можно только после удаления или пломбировки «плохой» вены. Конечно, известные препараты, такие детралекс или флебодия, способны снять ночные судороги, но излечить, увы, нет. Кроме того, вы видели список побочных действий? Вот и задумайтесь, стоит ли наносить вред своим внутренним органам ради мнимого улучшения.

Говорят, при варикозе помогают пиявки. Это правда?

– На самом деле многие «специалисты» рекомендуют гирудотерапию. В слюне пиявок действительно содержится гирудин, разжижающий кровь. Но как это поможет вылечить варикоз – непонятно. К тому же подобные процедуры весьма опасны. В лучшем случае пациент заработает пигментное пятно или кровоточащую рану, в худшем – дерматит, лимфостаз, язву. Любой профессиональный флеболог вам скажет, что использование пиявок при варикозном расширении вен – чистой воды шарлатанство.

Значит, вылечить варикоз могут только врачи? Куда тюменцы могут обратиться за помощью?

– Да, вы правы. Сегодня благодаря современным технологиям варикозное расширение вен можно лечить без госпитализации и наркоза, бескровно и с клиническим эстетическим эффектом. Всего существует 4 основных метода лечения варикоза: лазерная коагуляция, склеротерапия, хирургические операции и РЧА (радиочастотная абляция). В клинике «Наноэстетик» мы работаем комплексно, применяя сразу несколько способов.

Расскажите, пожалуйста, об этих методах, каковы плюсы, минусы?

– Начнем со склеротерапии. Это безоперационный способ «закрытия» поврежденных вен. При помощи микрокатетера в сосуд вводится жидкий склерозант, спаивающее вену изнутри. Спустя какое-то время сама венка исчезает, а кровь расходится по здоровым сосудам. Это приводит к улучшению кровотока, избавлению от боли, отеков, судорог и повышенной утомляемости ног. Единственное: этот метод эффективен только на начальных стадиях варикоза.

Еще один метод – лазерное склерозирование. Он применяется в случае, если варикозная вена совсем небольшого диаметра. Во время процедуры врач выключает вену из кровотока и в последующем замещается соединительной тканью. Однако эта процедура эффективна лишь при небольших сосудистых «звездочках».

А такой способ как РЧА? Что ждет пациента, которому назначили радиочастотную абляцию? И большой ли опыт у врачей клиники «Наноэстетик» в ее применении?

– РЧА – это один из самых эффективных методов лечения варикоза, имеющий очень много плюсов. При нем пациент не нуждается в госпитализации, общем наркозе, больничном, он сохраняет трудоспособность, избегает разрезов и шрамов на ногах. После проведения операции, примерно через полчаса, человек может смело отправляться домой, а через 2-3 недели – активно заниматься спортом.

В США и Европе с помощью РЧА лечат уже более 10 лет. В Россию метод пришел сравнительно недавно. Сегодня он применяется только в крупных медицинских учреждениях, среди которых и клиника «Наноэстетик». У наших врачей большой опыт в лечении методом радиочастотной абляции вен. За последние 2 года мы провели около 200 операций – и это не предел. Пациенты советуют нас друзьям и знакомым, отчего к нам обращаются все чаще.

Если вы тоже хотите избавиться от варикоза, но не до конца уверены, боитесь, сомневаетесь в профессионализме врачей, советую посмотреть видеоролик с записью проведения реальной операции.

Вероятно, такой метод не только высокоэффективный, но и дорогостоящий?

– Если вам нужны цифры, то лечение обойдется в сумму от 35 000 до 55 000 руб. Кому-то может показаться, что это слишком дорого. Однако не стоит забывать, что в стоимость входят и операция, и анестезия, и обследование с консультацией флеболога. Кроме того, присядьте и посчитайте, сколько денег вы тратите ежегодно и даже ежемесячно на венотоники, обезболивающие лекарства, подходящую обувь, такси, чтобы не напрягать больные ноги. А чего стоят постоянные судороги, ужасные боли, дискомфорт, усталость и отеки! Решать, конечно же, вам.

КУДА ЗВОНИТЬ

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Клиника «Наноэстетик» находится по адресу ул. Максима Горького, 83/1. Прием врачей проводится с 09:00 до 20:00, включая выходные дни.

Обратившись в «Наноэстетик», вы попадете в руки профессионалов с огромным опытом! К тому же процедура обеспечивает эффективное лечение пораженных вен.

Лицензия ЛО-72-01-002454 от 11.04.2017.

ИСТОЧНИК KP.RU

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