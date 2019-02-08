Сибиряки с римскими именами: за 2018 год в Тюмени на свет появились Тиберий, Элай и Севилия

В Тюмени за первый месяц 2019 года родилось 1052 ребенка. Об этом сообщили в городском комитете ЗАГС. В большинстве случаев родители остались консервативными и не называли детей эпатажными именами. Впрочем, как и за весь 2018 год. Так что никаких Люциферов и Принцесс Даниэлл в Тюмени пока нет.

По словам Аллы Мякишевой, начальника отдела регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения), перемены имени комитета ЗАГС города Тюмени, в прошлом году родители, чаще всего, называли мальчиков Артём, Александр, Михаил, Матвей, а девочек София, Анна, Полина и Дарья. Всего в 2018 году в областной столице появились на свет 13 205 младенцев.

Встречались и редкие, необычные имена. Например, у тюменцев осталась приверженность к древнеславянским именам, но в то же время появилась склонность и к римским. Теперь среди тюменских детей есть мальчики Гектор, Иеремия, Евпатий, Данислав, Илларион, Добрыня, Рим, Тиберий, Дарий Спартак, Элай, Симон, Емилиан, Корнилий, Вайда, Симсон, Славян. А наряду с Полинами и Дашами молодых родителей радуют девочки Алексия, Ассоль, Леона, Риана, Аюна, Дарья-Дарина, Богдана, Веста, Кирианна, Севилия, Эрика, Матильда, Мирабелла, Ася, Николетта, Каталея и Паула.

- В прошлом году нам не случалось отказывать родителям в регистрации имени. Мамы и папы малышей адекватны и желали счастья своим детям, - прокомментировала Алла Мякишева корреспонденту «Комсомольской правды».

Тем не менее, за сменой имени люди, достигшие совершеннолетия, приходят. В прошлом году те, кто взял себе новое имя, мотивировали свои действия разными причинами.

- Кого-то с детства в быту называли одним именем, а по документах другим. Такое случается, если отец пошел в ЗАГС и записал ребенка так, как только ему одному захотелось. Но при этом дома малыша продолжают называть по-другому. В результате люди приходят и меняют имя. Кому-то имя, данное родителями, просто не нравится, кажется неблагозвучным, настолько, что они готовы сменить его, - пояснила представитель тюменского комитета ЗАГС.

У тюменцев есть еще пара причин, которые приводят к смене имени – национальный мотив, и религиозный. Например, при крещении человеку дали церковное имя, а в последствии он решил совсем отказаться от мирского.

Это не единичные случаи. Точной статистки у сотрудников комитета ЗАГС под рукой не оказалось, но тот факт, что имя, данное родителями, не устраивает десятки жителей города, присутствует.