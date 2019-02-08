Куда сходить в Тюмени на выходных 9 и 10 февраля 2019

На дворе – пятница, а значит, до долгожданных выходных осталось пережить последний рабочий день. К счастью, аномальные морозы, которые бушевали всю неделю на территории Тюменской области, начали спадать, и в субботу и воскресенье можно спокойно прогуляться. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор интересных событий на предстоящие выходные – интересно будет всем!

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Музыкальный вечер. Фото: VisitTyumen

- В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) 8 февраля в 18 часов состоится выступление сотрудника Музейного комплекса Александра Шевченко, который исполнит популярные эстрадные и неоклассические произведения авторов. Все гости смогут насладиться прекрасными мелодиями, посетить выставки и музейное кафе.

Стоимость: бесплатно

«ЗЕЛЁНАЯ КНИГА»

Зеленая книга. Фото: VisitTyumen

- В FABRIC BAR (ул. Молодёжная, 74/4, 2 этаж) 9 февраля в 20 часов покажут комедийную драму «Зелёная книга» - одного из главных претендентов на премию «Оскар-2019». Снял эту замечательную ленту режиссёр «Тупого и ещё тупее» Питер Фаррелли, демонстрация картины пройдёт на английском языке с русскими субтитрами.

Стоимость: депозит 300 рублей (на эту сумму можно сделать заказ в баре).

«АРОМАКОТИК»

Аромакотик. Фото: VisitTyumen

В тайм-кафе «Пятый угол» 9 февраля в 17 часов пройдёт мастер-класс по созданию аромасаше под названием «Аромакотик». Саше – это маленький тряпичный мешочек, украшенный вышивкой, лентой, биером и т.д. Обычно его наполняют сушёными цветами, душистыми травами и пряностями. На этом мастер-классе можно будет создать своего «аромакотика» и подарить его близкому человеку.

Стоимость: 600 рублей, запись по телефону 46-84-09.

«LIVE DRIVE ICEFEST»

Зимний фестиваль технических видов спорта. Фото: VisitTyumen

- На озере Алебашевском 9 февраля в 12 часов пройдёт первый зимний фестиваль технических видов спорта «LIVE DRIVE ICeFeSt». Мероприятие представят ледовый автодром «Live Drive Ice», РДС-Урал, Тюменская Региональная Федерация Автомобильного спорта и ГИБДД Тюменской области. Все поклонники быстрой езды смогут увидеть самые популярные виды автоспорта – дрифт, ралли-спринт, трек, картинг, внедорожники, а также гонки на квадроциклах и снегоходах.

В течение нескольких часов здесь можно будет увидеть III этап Чемпиона Урала и Сибири по трековым гонкам; Фуридаши батл (лучшая постановка) – это один из самых зрелищных элементов в дрифте. Также можно будет глянуть ралли спринт, в котором примут участие лучшие тюменские пилоты, шоу-заезды на автомобилях «Волга». Здесь же будут доступны скоростные участки для квадроциклов и трасса для снегоходов. Зажигательные ведущие подарят праздничное настроение, для детей будет работать анимация, а неподалёку расположится выставка внедорожной и спортивной техники.

Стоимость: бесплатно

«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»

Принцесса на горошине. Фото: VisitTyumen

В МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) 9 февраля в 11 часов пройдёт кукольный интерактивный спектакль-игра от заслуженного артиста России Сергея Кудимова, по классическому сюжету Г.Х. Андерсена «Принцесса на горошине». В постановке используются сицилианские куклы-марионетки, а зрители (дети) сами принимают участие: создают дождь, укладывают принцессу спать и др.

Стоимость: 400 рублей, предварительная запись по телефону 51-38-51.

«МИШУТКИНА ЁЛКА»

Мишуткина ёлка. Фото: VisitTyumen

Новогодние праздники давным-давно прошли, но продлить себе волшебное настроение можно, посмотрев спектакль «Мишуткина ёлка» от Тюменского кукольного театра. Постановку покажут 9 февраля в 16 часов в амфитеатре Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63).

- Медвежонок Мишутка никогда не встречал Нового года, потому что медведи, как известно, зимой спят. Но ему очень хотелось посмотреть на зимний лес, пройтись с друзьями в весёлом хороводе вокруг нарядной новогодней ёлочки, спеть вместе с ними новогоднюю песенку. И друзья медвежонка, Зайчонок, Волчонок и Лосёнок, решили помочь ему это сделать, - отмечают в Музейном комплексе.

Стоимость: 200 рублей, справки по телефонам: 45-35-90, 45-09-93 доб. 115.

«ЧЕМОДАННЫХ ДЕЛ МАСТЕР»

Чемоданных дел мастер. Фото: VisitTyumen

В Историческом парке «Россия – моя история» (ул. Орджоникидзе, 47) состоится музейный урок, посвящённый любимому занятию Дмитрия Ивановича Менделеева – изготовлению чемоданов. Мероприятие пройдёт в рамках «Месячника науки». Посетители не только вспомнят достижения великого учёного, но и познакомятся с историей появления чемоданов. В конце урока можно будет смастерить небольшой чемоданчик, куда возможно спрятать шоколад или открытку.

Стоимость: 100 рублей с человека, 6+.

ЖИВОПИСЬ АКРИЛОМ

Живопись акрилом. Фото: VisitTyumen

В тайм-кафе «Пятый угол» 10 февраля в 16 часов состоится удивительный мастер-класс по живописи акрилом. По словам организаторов, участники мероприятия нарисуют картину «Цветущая сакура» под мудрым руководством опытного художества и попробуют хоть ненадолго приблизиться к заветной мечте – стать художником.

Стоимость: формат А4 - 800р., формат А3 - 1 100р.

ПОГОВОРИМ ПО-АНГЛИЙСКИ?

Встреча на английском. Фото: VisitTyumen

В тайм-кафе «Пятый угол» 10 февраля в 17 часов пройдёт мероприятие английского разговорного клуба «A Cup of English» под названием «What's your favourite?». Участниками могут стать все желающие – кто когда-то учил язык в школе, кто изучает английский самостоятельно, кто освоил базовый уровень в языковой школе или на курсах. Организаторы обещают, что после дружеской встречи в игровом формате «вы уйдете с гордостью за себя и уверенностью в том, что говорить на иностранном языке - это совсем не страшно».

Стоимость: 500 рублей, запись по телефону: 46-84-09.