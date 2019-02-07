Хайп и подписчики больших денег не приносят: в Тюмени обсудили, что делать с прославившимися «блогерами»

После нескольких выходок «блогеров», а вернее пранкеров, которые произошли в Тюмени после 20 января, реакция общества не заставила себя ждать. Сначала поступки любителей хайпа, имитирующих ограбление, гоняющих по тротуарам на внедорожнике или катающихся на тележках по гипермаркету, обсудили в соцсетях, потом их нашла и наказала полиция. После дошло дело и до рефлексии. Взрослые дяденьки и тетеньки собрались за круглым столом и поговорили о том, что сделать с молодежью, чтобы подобного больше не повторилось.

ЗА ДРАЙВОМ И АДРЕНАЛИНОМ – В АРМИЮ

Иначе, как хулиганами и правонарушителями, молодых пранкеров в полиции и не называют. Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов их поступки расценил как неуважение к обществу, о чем и сказал во вступительном слове. Он отметил, что внимания общественности заслуживают настоящие герои – те, кто спасает людей из огня, помогает утопающим. Но, как правило, эти люди, даже дети и молодежь, предпочитают не кичиться своими подвигами и не выкладывают в Интернет-пространство никакой информации о произошедшем.

- Тем, кому не хватает драйва и адреналина, советую обратить внимание на сферы, где этого много. Молодые люди могут устроиться в спецподразделения, в спецслужбы, уйти служить в вооруженные силы, там достаточно острых моментов, - порекомендовал Алтынов.

Более старшее поколение и вовсе не может воспринять новые веяния. Александр Петрушин, полковник ФСБ в отставке, а еще писатель-историк и председатель Общественного совета при областном УМВД России, который выступил модератором круглого стола, сравнил всех блогеров с движениями 60-х годов – стилягами, хиппи. А уж кто такие дрифтеры и пранкеры, он и вовсе не представлял до этого момента.

Участие в круглом столе приняли и те, кто в курсе дела и знает, откуда ноги растут. Павел Белявский, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, сначала сделал комплимент полиции за принятые меры, а затем привел статистику из соцсетей, которая говорит о том, что выходки тюменской молодежи большинство расценило негативно.

- То, что раньше было скрыто от глаз, теперь мы можем видеть, благодаря возможностям смартфонов. И пока есть спрос на такой контент, истории будут продолжаться. Законодательных возможностей как-то регулировать информационную составляющую, пока она не выросла до уровня правонарушения, у нас нет, - отметил он и добавил, что только мнение общества может повлиять на дальнейшее развитие событий.

Ольга Загвязинская, председатель городского общественного совета, посмотрела на ситуацию с точки зрения педагога. Она отметила, что мало арестовывать – нужно еще и профилактику проводить, чтобы другие не влились в эту волну.

- Процесс задержания и арест на 10-12 суток для этих ребят – тоже продолжение сериала, который они ведут у себя в соцсетях. Это вызовы не тюменские, а российские. В Год театра у нас все почему-то решили, что этот театр должен пойти на улицу, и начали устраивать цирковые и театральные представления, - возмутилась Загвязинская. – Но выход найти можно – создавать точки кипения, площадки, возможности, где ребята могут показать себя.

ХАЙП + ПОДПИСЧИКИ ≠ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Тюменские блогеры, а также спортсмены-автогонщики тоже выразили свою позицию. Прежде всего, они были возмущены тем, что прославившихся ребят все называют блогерами и дрифтерами, пороча тем самым настоящих представителей этих сфер. Так, по словам Анастасии Яковлевой, которая два года трудилась над тем, чтобы стать инстаблогером с аудиторией в 110 тысяч человек, она выходки пранкеров осуждает.

- Немножечко обидно, что СМИ и мы здесь с вами приравниваем этих людей к блогерам. Хочется воскликнуть: «Не для этого я два года трудилась над своим блогом, вкладывая в него силы и время, чтобы обсуждать их как блогеров!». Речь идет о саморегуляции, сегодня детям нужно немного раньше рассказывать о возможностях профессии и об ответственности. Есть десятки тысяч блогеров в стране, но неадекватных - единицы. Я рада, что создан прецедент и нарушители понесли наказание. Мы со своей стороны можем это сейчас общественно осудить, не замалчивая ситуацию. Таким образом, мы охватим свою аудиторию, которая нам доверяет. Если мы до них донесем, что это неправильно, то к нам, возможно, тоже прислушаются.

Один из пранкеров со своими друзьями проехался по Тюмени с оружием в руках. Фото со страницы Артема Таловикова vk.com

Максим Шляпников, блогер, дрифтер-спортсмен, порассуждал о том, откуда появляются блогеры.

- Мы сами их делаем, когда смотрим тот или иной канал. Блогер показывает вещи из ряда вон выходящие, то, что люди хотели сами сделать, но не могут по той или иной причине. А блогер – свободный человек, он может, - сказал он и подчеркнул, что от действий нарушителей страдают спортсмены, поскольку полиция начинает с подозрением относиться ко всем. – В наших интересах это пресечь, мы не хотим попасть под общую гребенку, мы хотим дружить.

Психолог Вероника Мухаметзянова, которая успешно ведет свой аккаунт с 25 тысячами подписчиков в Инстаграме, указала на то, что важно понимать мотивацию пранкеров.

- Если они занимаются этим только ради славы и получают удовольствие от чтения сомнительных комментариев, тогда мы должны поднимать вопрос о психологической поддержке школьников и подростков. В обществе существует такая иллюзия, что хайп + подписчики = большие деньги. Это не так. И это важно объяснить подросткам, студентам. Когда ты прокатишься по центру города в ванне, никто не понесет тебе деньги, потому что большие рекламодатели – это серьезные бизнесмены, которые дорожат своей репутацией, - резюмировала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ТОП-6 самых безбашенных выходок тюменских блогеров. В погоне за лайками молодежь переходит все границы (подробнее)