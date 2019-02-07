Что известно о боевике Дмитрии Семёнове из Тюмени, который попал в плен в Сирии

Сдавшимся в плен «Сирийским демократическим силам» российским боевиком оказался уроженец Тюмени Дмитрий Семёнов, более известный как Абу Иса Руси. Об этом накануне сообщил телеграм-канал Directorate4. Вместе с ним 2 февраля задержали гражданина Марокко Хишама Аль-Араби, гражданина Швеции Абрара Мухаммада, гражданина Турции Эмраха Рифата Озаноглу и двух граждан Германии – Махмуда Саед Атеба и Николаса Джозефа.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Согласно официальному сайту «Интерпола», Дмитрий Семёнов родился 26 марта 1991 года в Тюмени. По национальности он русский, владеет русским, английским и арабским языком. Рост боевика – 1.75 метра. С 2016 года находился в международном розыске по линии Интерпола за участие в незаконном вооружённом формировании. Причём первоначально, из-за трудностей перевода, его знали под фамилией «Симонов», а не Семёнов.

Фото: Interpol

Стоит отметить, что тюменец – единственный из всех пленённых, кто находится в розыске Интерпола. Его досье помечено «красным уголком», что означает незамедлительный арест при обнаружении.

Фото: Interpol

Фото: Interpol

ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ?

Ещё в феврале 2012 года Дима Семёнов делился в социальных сетях различными фотографиями – с сослуживцами и с оружием. На тот момент он проходил службу в вооруженных силах, где обучался на механика-водителя.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

- Дима, давай уже домой! – пишет ему тётка Наталья Т.

- Скора скора! – отвечает Семёнов (орфография сохранена, - прим.)

Писали парню в комментариях и друзья, увидев его фотографии с оружием: «Дима, ты боец!». И кто бы мог подумать, что этот эпитет станет пророческим. Дима стал боевиком.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

В списке групп – один единственный паблик «Всё об арабском языке». Можно предположить, что уже на тот момент Семёнов планировал войти в группу боевиков и присоединиться к ИГИЛ* (международная террористическая организация, деятельность которой запрещена в России, - прим. ред.). Последняя запись на страничке боевика опубликована 27 февраля 2012 года: «Всё по кайфу».

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, из Тюмени на «джихад» в Сирию отправился не один россиянин. Самый известный из них – Анатолий Землянка, известный как Джихади-Толик. Несколько лет назад корреспонденты «Комсомольской правды-Тюмень» уже писали материал о Землянке и пытались понять, как получилось, что добрый парень из Ноябрьска стал одним из жестоких палачей ИГИЛ. В ислам игиловца Землянку обратил бывший имам мечети в Ноябрьске, отсидевший за оборот взрывчатки. Позже стало известно, что Джихади-Толика убили.