Фермеры из тюменской глубинки покоряют рынки авторскими сырами и возят молоко нуждающимся

Еще пару лет назад о братьях Пановых, переехавших из Казахстана в небольшое село Казанского района Тюменской области, мало кто знал. Максим и Владимир были не первыми, кто на этой территории начинал развивать молочное животноводство. Но очень скоро о молодых фермерах заговорили не только в окрестностях, но и далеко за пределами региона. И дело не только в качестве производимой ими молочной продукции, но и в отношении к своему делу и людям.

Любовь к молоку с детства

Младшего из братьев Пановых – Максима всегда тянуло к земле. В детстве он каждое лето проводил у бабушки в деревне, и как сам признается не отходил от коровы. Всегда любил молоко, как и остальные члены семьи.

Пановы родом из Казахстана. Все детство и юность прожили в Павлодаре. В 2010 году братья переехали в Барнаул, где Максим получил образование по специальности «техник-программист», а позже второе высшее – управление на предприятии АПК. В начале 2013 года оба брата переехали в деревню Баландина Казанского района вслед за родителями, которые поселились там ранее, выйдя на пенсию.

- Меня всегда тянуло на село. К тому же, я работал в сфере, где приходилось общаться с фермерами, владельцами предприятий АПК. Захотелось что-то свое. К тому же, люди всегда будут хотеть есть. Это бизнес не на 5 и не на 10 лет. Почему бы не заняться любимым делом, имея, к тому же, определенные знания, - рассказывает Максим.

Младшего из братьев Пановых с детства тянуло к земле. Фото Максима Панова

По его словам, Тюменская область показалось более выгодной с точки зрения открытия фермерского дела, чем Алтайский край. В регионе на тот момент действовали интересные программы поддержки предпринимательства.

Начали с разведения овец. Построили ангар на 330 квадратов и открыли ферму. Позже, в 2015 году купили ферму в сели Ильинское. Ранее там располагалось крупное предприятие «Сельхозинтеграция», имевшее более 1000 голов скота. Позже компания сократила обороты. Работающим там жителям села пришлось уйти в неоплаченные отпуска. Фактически, 70 семей осталось без средств к существованию.

Именно одну из этих фермер выкупил Максим Панов и занялся ее возрождением. Вот уже четвертый год предприятие успешно работает.

- Сейчас у нас уже подобрался костяк людей, которые хотят работать и зарабатывать. Есть среди сотрудников и молодые ребята, и люди пенсионного возраста. Некоторые работают семьями. В среднем получают 15-17 тысяч. Для села это неплохие деньги, - рассказывает Максим Панов.

Он признается, что первые шесть лет едва ли не жил на ферме. Контролировал все - как идет дойка, как молоко поступают в общие чаны. Приходилось выступать и в роли ветеринара – принимать роды. Хотя и не изучал этого никогда. Сейчас больше приходится курировать другие вопросы, связанные с производством готовой продукции и поставками.

- Все пропускалось через свои руки. И сейчас мы придерживаемся той же политики, только делаем упор на другие процессы. Сейчас у нас в приоритете производство готовой продукции, а это значит, что нужно искать рынки сбыта, продумывать логистику. Но все эти хлопоты скорее радуют – предприятие растет и развивается, - говорит Максим.

Молоко даром!

Как и в любом бизнесе, в фермерском деле не обошлось без взлетов и падений. В какой-то момент предприятие оказалось на грани ликвидации. Братья Пановы не сдались и начали искать варианты спасения производства. Руку помощи фермерам протянул депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин.

- Помог не просто словом, а конкретным делом. За что, мы ему благодарны, - рассказывает Максим.

Депутат Госдумы Николай Брыкин (в центре) помог фермерам спасти производство. Фото Максима Панова

Получив возможность предложить работать на земле, фермеры Пановы решили по-своему поблагодарить за помощь. Братья запустили проект по раздаче молока нуждающимся. Первыми в списке на бесплатное молоко оказались ветераны Великой Отечественной Войны. Но Пановым решили, что могут помочь большему количеству жителей и бесплатное молоко начали также доставлять одиноким пенсионерам, многодетным семьям и все тем, кто стоит на учете в органах социальной защиты Казанского района.

Недавно, к выше перечисленным категориям добавились люди с ограниченным возможностями – 24 человек. Всего, в границах муниципалитета натуральное молоко два раза в неделю бесплатно получают 150 жителей района.

- Когда мы только начинали эту акцию, реакция людей была разной. Кто-то думал, что нам администрация помогает. Другие были уверены, что мы за это деньги получаем. Произвести молоко – это большой труд. Люди не понимали, почему мы так просто с ним расстаемся и зачем нам это надо, - рассказывает Максим Панов.

Уже третий год фермеры два раза в неделю доставляют молоко нуждающимся. Фото Максима Панова

Он добавил, что за два года, таким образом они с братом раздали более 60 литров молока. Проект продолжается и сворачивать его Пановы пока не собираются. Как и прежде, по возможности, развозят молоко своим подопечным сами.

Остальное молоко, как и все фермерские хозяйства, сдают на переработку в различные предприятия. В планах перейти на стопроцентное производство готовой продукции – сыры, кисломолочная продукция.

- Пока ты свое молоко сдаешь, его продают под разными марками, а тебя и знать не будут. Плюс ко всему, с ним могут сделать все, что угодно – разбавить водой, добавить пальмового масла. Между тем, на фермерские продукты сейчас спрос колоссальный. Поэтому мы и взяли курс на максимальный объем переработки своего молока, чтобы о нас знали, как о производителях экологически чистой продукции, - говорит Максим.

Жители Казанского района благодарны всегда рады свежему молоку. Фото Максима Панова

От убытков к заветной цели

Начать производство сыров побудили экономические реалии. В начале 2018 года закупочные цены на молоко упали двое. Перерабатывающие предприятия принимали молоко уже не по 20 рублей за литр, что и так сильно било по фермерам, а по 10 рублей.

- Проработав почти 9 месяцев в убыток, когда мы теряли ежемесячно по 200-300 тысяч, решили взять еще один кредит и открыть свою сыроварню. Выпускать готовый продукт и не зависеть от закупочных цен, - говорит Максим.

Первый сыр фермеры получили в мае 2018 года. Этому предшествовал длительный процесс домашнего сыроварения. Вот уже четвертый месяц фермеры из Казанского района успешно делают сыры. В Рубцовске (Алтайский край) был собран современный модуль, ориентированный под линейку итальянских сыров.

Всего сейчас в ассортименте Казанской сыроварни числится 7 наименований сыра, среди них моцарелла, грюер, азиаго, гауда и другие. Все сорта выбирались наиболее привычные для российского потребителя.

- Сыр варится из нашего, экологически чисто молока, высочайшего качества с применением французской закваски. К сожалению, в России таких лактобактерий, отвечающих нашим требованиям пока нет, а это важная составляющая. Именно лактобактерии влияют на созревании сыра, придают ему определенный вкус, текстуру, - рассказывает Максим.

По его словам, каждая партия проходит обязательную дегустацию. Продукт сертифицирован, имеет декларацию таможенного союза. При этом цена на сыр довольно демократичная, позволить себе купить качественный продукт может обычная среднестатистическая семья. Стоимость одного килограмма сыра от Казанской сыроварни колеблется от 600 до 1000 рублей.

Сан Саныч

Интересно, что главным технологом Казанской сыроварни, стал человек далекий от фермерской деятельности. Александр – друг детства Максима Панова. Долгое время он жил в Алматы и был связистом. Подобных ему специалистов, умеющих работать с оптоволокном было всего четверо на весь Казахстан. Штучный товар, как говорится.

Узнав о фермерской деятельности давнего друга и намерениях заниматься сырами, не раздумывая продал жилье в Алматы, забрал семью и переехал из города в село. Ни о чем не жалеет.

Технолог Сан Саныч (слева) постигал азы сыроварения в Подмосковье. Фото Максима Панова

Сыроварному делу он обучился в Подмосковье. Полученные знания долгое время отрабатывал на практике. Но старания не были напрасными. Сейчас Казанская сыроварня выпускает отличнейший продукт, не уступающий по своему качеству и вкусу изысканным итальянским сырам.

За своим надо смотреть

Сейчас Пановым по-прежнему сами участвуют во всех процессах развития фермеры. Максим практически все время проводит в Ильинском, Владимир – в Тюмени и при необходимости оперативно решает организационные вопросы.

По словам братьев, появление фермеры придало импульс развитию села. Несколько семей обзавелись постоянным стабильным доходом, 150 семей получают «социальное» молоко. Кроме того, Пановы по возможности материально помогают муниципалитету в проведении культурно-массовых мероприятий. Так, охотно угощали своим молоком более 100 человек, приезжавших в село со всей страны на летний фестиваль песни.

- Ильинское – это все-таки муниципальный центр. Здесь есть садики, школа, больница, учреждения дополнительного образования, поэтому территория живет. Но если говорить о других, более мелких населенных пунктах, то села, конечно, вымирают. На земле остаются только пожилые, молодежи нет, и скоро уже некому будет работать, - с досадой говорит Максим.

Фермер считает, что спасать село нужно, но молодежь можно привлечь только достойным уровнем жизни и интересной работой.

- Не так давно меня приглашали выступить перед школьниками. Рассказать, почему я, будучи молодым парнем, приехал из большого города и остался на селе. Я считаю, что работать и жить можно где угодно, если ты живешь хорошо, если у тебя все материальные и социальные блага. Хорошая работа, качественные дороги, школа, садики, нормальное жилье. Уверен, что, если многим молодым семьями обеспечить такие условия жизни, они с удовольствием переедут работать на земле, - считает Максим Панов.

Сам же фермер пока большую часть времени уделяет работе. Летом иногда выезжает на рыбалку. Занимается спортом, ходит в казанское ДЮСШ, где жена работает тренером-преподавателем.

Кстати, Максим Панов за свое участие в развитии жизни села и активное развитие фермерского хозяйства стал победителем конкурса общественного признания 2018 года в номинации «Дебют». Наряду с тюменских фермером награждали ведущих политических и общественных деятелей.

Спрос рождает предложение

На сегодняшний день сыроварня выпускает семь наименований, от 800 кг до одной тонны сыры в месяц. Вся продукция сертифицирована и имеет свой товарный знак. Тюменский грюер, моцареллу, гауду и катточу уже хорошо знают за пределами региона. Сыр под лейблом «Казанская сыроварня» уже распробовали в Новосибирской области, Санкт-Петербурге, в ряде городов Ханты-Мансийского автономного округа.

Все поставки братья Пановы пока осуществляют сами. Развозят сыры на обычной легковушке, куда входит до 150 кг продукции. К примеру, в Сургут ездили на двух машинах и привезли югорчанам 300 килограмм сыра. В ближайших планах выйти на проектную мощность - 2 тонны сыра в месяц. Фермеры признаются, что могут и больше, был бы спрос.

- В Югре реализуется проект запуска сети фермерских магазинов «Ермак-Агро», где производители могли бы реализовывать свою продукцию с минимальной моржой. Нас уже пригласили занять там место со своими сырами. Было бы здорово, если бы подобные магазины появились и в Тюмени. Сейчас спрос на экологически чистую продукцию колоссальный, но фермер просто не может дойти до прилавков магазинов, - рассказывает Максим Панов.

По словам братьев, местным товаропроизводителям крайне тяжело зайти в сети. Фактически, еще не заработав, фермер должен заплатить за вход, а прибыль он получит только через два месяца. Даже на рынках преимущественно торговлю ведут перекупы, которые забирают у фермеров в лучшем случае 30% прибыли, а то и больше. Руководство рынков же заинтересовано, чтобы производитель напрямую реализовывал свою продукцию. Так, недавно фермеров пригласили на известный в Тюмени рынок «Михайловский».

- Руководитель «Михайловского» сама вышла на нас и предложила открыть там свой павильон. Татьяна Владимировна стремится увеличить долю прямых производителей, чтобы это в конечном итоге было полезно и для покупателей – свежие товары напрямую, и для фермеров – не платить посредникам и окупать свое производство, - подчеркнул Максим Панов.

Он добавил, что пока большую часть продукции им удается продавать через официальные аккаунты в социальных сетях. Среди подписчиков появились уже постоянные покупатели, оставляющие заказы на те или иные виды сыров, а также молочную продукцию.

Помимо сыра, братья Пановы планируют запустить производство сметаны и творога. Есть и более глобальный проект, не имеющий пока за Уралом, который фермеры пока держат в секрете.