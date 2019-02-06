Яша из «Ералаша»: юный тоболяк сыграл в детском киножурнале со звездой «Сватов»

Ученик четвёртого класса тобольской школы №9 Яша Руф принял участие в съёмках одного из новых выпусков киножурнала «Ералаш». Как сообщили на официальной страничке проекта во «ВКонтакте», запись выпуска прошла в Москве 31 января на киностудии им. Горького. Снимался тоболяк в паре с известной актрисой, Народной артисткой России Татьяной Кравченко («Сваты»).

С Татьяной Кравченко. Фото: https://vk.com/eralashofficial

В прошлом году Яков и ещё около 300 детей приняли участие в фестивале «Ералаш-2018». Во время конкурсных дней ребята общались со знаменитыми актёрами, телеведущими и, конечно, с бессменным художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским. Известные люди давали ребятам мастер-классы, советы и рассказывали о секретах съёмочной жизни.

На озвучке выпуска. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Победителями конкурса стали: пермячка Кира Леонтьева, красноярец Миша Гудков и тоболяк Яша Руф. Спустя год мечта мальчика сбылась и он-таки снялся в новом выпуске «Ералаша».

На фестивале "Ералаш-2018". Фото: https://vk.com/eralashofficial

- Трудоёмкая это работа, съемки! Так я ещё не уставал, - написал на своей страничке в соцсети юный актёр и признался, что после съёмок ему подарили куртку и шапку. Именно те, в которых он и играл в выпуске киножурнала.

Яша сфотографировался и с Борисом Грачевским. https://vk.com/eralashofficial

Стоит отметить, что Яша – частый гость на различных фестивалях и конкурсах в Тобольске. Например, в декабре прошлого года он принял участие в «Литературной гостиной», где стал самым юным участником программы, прочитав стихотворения Самуила Маршака и Евгения Евтушенко.