Трогательные портреты Насти Чигридовой: как тюменка начала рисовать бездомных стариков

Помочь нуждающимся и подарить частичку тепла ближнему: с таким жизненным девизом живёт тюменская художница Анастасия Чигридова. Дважды в неделю молодая девушка вместе со своей подругой навещает одиноких стариков из медсанчасти «Богадельня» - одном из немногих лицензированных медицинских учреждений для асоциальных людей в России. Она кормит стариков с ложек, общается с ними и… переносит их судьбу на листок бумаги.

ПОЧТИ ВНУЧКА

Всё началось с того, что Настя посещала Дворец и творчества «Пионер», где рисовала портреты людей с ограниченными возможностями, потом узнала про «Богадельню». Обитатели временного пристанища стали относиться к девушке почти как к родной внучке, а Настя – как к своим бабушкам и дедушкам. Оказалось, что даже такие одинокие люди – кладезь интересных историй и невероятной судьбы.

- Я заметила, когда общаешься с людьми и сразу их рисуешь, проникаешь в их сложную судьбу, - рассказала Анастасия корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень». – У этих людей нет никаких родных, да и связь с ними давно утеряна. Мы с подругой решили навещать их раз-два в неделю, побыть с ними, послушать, что у них происходит. Попутно я рисую их портреты и снабжаю историями, которые они мне рассказывают.

Анастасия и Артур

Медсанчасть рассчитана на двадцать человек и, по словам Анастасии, порядка десятка портретов одиноких стариков уже нарисовала. Бывает, дарит своим героям картины, но долго они у них не задерживаются. Учитывая, что старики здесь находятся временно, а затем их размещают в Интернаты, картины теряются, а некоторые и сами их теряют.

Между тем, пенсионеры всегда охотно идут на контакт и воспринимают общение всегда с благодарностью. Да, «новички» «Богадельни» ведут себя настороженно, но Настя ни разу не столкнулась ни с агрессией, ни со злобой.

- Видя нас, они всегда радуются и оказывают тёплый приём, - признаётся художница. – Видно, как они соскучились по человеческому общению, потому что жили в тяжёлых условиях. Да и самой мне они очень помогают, залечивают, так сказать, внутренние раны. Мне кажется, они даже больше помогают мне, чем я – им. Старики открывают во мне что-то новое, учат терпению, состраданию, участию в жизни другого человека и стремлению к большему.

Анастасия и Нина Валентиновна.

ДОСТАТОК В ХЛЕБЕ

Больше всего Анастасию зацепила история Александра Фёдоровича Квасова. Когда началась война, девятилетний на тот момент Сашка жил с родителями в Ленинграде. Родители погибли от голода, и мальчик остался один. Тогда он пошёл в отделение милиции, где знали по работе его отца, откуда его и ещё четверых детей отправили с женщиной-конвоиром в детский дом в Куйбышеве (ныне Самара).

- Там нас встретили, дали кашу. Мы поели одну-две тарелки, а один из детей ел одну тарелку за одной и умер от заворота кишок, - вспоминает Александр Фёдорович. – Когда война закончилась, я вернулся в Ленинград, тоска заела по родным, которые там погибли.

Александр Фёдорович. Рисунок: Анастасия Чигридова

На портрете старика Анастасия отмечает, что Александр Фёдорович научился видеть достаток всего в двух сортах хлеба. Впрочем, как и все, кто жил в блокадном Ленинграде.

ОБЩЕНИЕ «ПО СЛОГАМ»

Другой обитатель «Богадельни», Юрий Берусов, пережил инсульт и сейчас лежит, прикованный к постели. Речи нет, но интеллект, спрятанный далеко внутри, сохранил. А ведь раньше он преподавал восточные единоборства, его ученики его всегда любили, но сейчас остался один. Скорее всего, навсегда.

- Мы общались невербально, - рассказывает Настя. – Юрий не может выразить свои эмоции речью, он только кивает. Он водит пальцем по алфавиту, и составляет слова, по слогам. С ложечки его кормим.

ОДИНОК ПОСЛЕ ПОЖАРА

Впрочем, в «Богадельне» находятся не только пенсионеры, но и мужчины в полном расцвете сил, только одинокие. Один из таких обитателей – 41-летний Дмитрий, которому дали это имя по просьбе старшей сестры. Родился он в селе Шорохово, а в 3,5 года вместе с матерью и сестрой уехали на Украину, где жили у бабушки, в мазанке с соломенной крышей. На портрете он обожжённым лицом, было дело – горел.

- Потом мы вернулись сюда. Я жил и в Тугулыме, и в Тюмени, - рассказывает Дмитрий. – Закончил СПТУ 110, разбирался в гусеничных и колёсных тракторах, гонял на мотоциклах «Минск», «Уж», «Урал» - самой лучшей, но дурной машине. Да и я дураком был. В 2016 году я горел в доме, очнулся в реанимации, меня 3 раза возвращали с того света.

Дмитрий. Рисунок: Анастасия Чигридова

И таких людей много. Пациент Вячеслав жил несколько лет в монастыре, Нина Валентиновна была сестрой милосердия в онкобольнице, и, по иронии судьбы, сама заболела раком, молчаливая Валентина – с частично ампутированной ступнёй, Антонина работала машинисткой и электромонтажницей, но начала спиваться, Артур – бывший военный, баптист, у которого есть взрослые сын и дочь…

Ольга Юрьевна. Рисунок: Анастасия Чигридова

Антонина. Рисунок: Анастасия Чигридова

- Я хотела донести мысль, что у асоциальных людей глубокое прошлое, - отмечает художница. – Они так же переживали взлёты и падения, их жизнь была поистине интересной. По первому образованию я – врач, у меня есть диплом. Мне кажется, оттуда идёт желание им помочь. После того, как я посетила этих одиноких людей, они зародили во мне желание вернуться профессию.

Артур. Рисунок: Анастасия Чигридова

Нина Валентиновна. Рисунок: Анастасия Чигридова

Получится у неё это или нет – покажет время. Однако в том, что она и дальше продолжит помогать одиноким людям, у Насти нет никаких сомнений.

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