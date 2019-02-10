Тюменцев приглашают на ярмарку вакансий. Пройдет она 26 февраля в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района. Вакансии предложат предприятия строительной сферы. Набирать персонал будут более 10 работодателей.

На ярмарке соискатели смогут лично пообщаться с несколькими работодателями сразу, чьи вакансии окажутся им интересны: заполнят анкеты, зададут интересующие вопросы, а кто-то в ходе мероприятия придет к предварительной договоренности о трудоустройстве.

Ярмарка будет проходить с 10:00 до 11:00 по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204В, корп. 3. Посетить ее могут все желающие.

Телефон горячей линии: 8 (3452) 27-36-05.