2019-02-09T11:12:54+03:00
Общество

Бойцы студенческих отрядов подведут итоги трудового семестра

Закрытие намечено на 15 февраля
Светлана БОРИСОВА
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Бойцы студенческих отрядов подведут итоги трудового семестраБойцы студенческих отрядов подведут итоги трудового семестраФото: pixabay.com
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15 февраля состоится закрытие трудового семестра студенческих отрядов. 200 бойцов, мастеров и руководителей поделятся итогами прошлого года и обсудят планы на 2019.

Студенты в формате игры проверят свои знания о корпоративной культуры, покажут творческие номера, подведут итоги. Лучшие бойцы получат награды за активное участие. Закрытие пройдет в преддверии дня Российских студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля. 2019 год для студентов станет юбилейным: студотрядам исполняется 60 лет, а современному этапу движения - 15 лет.

- Студенческие отряды — возможность для ребят адаптироваться к производственному процессу, завести новых друзей по всей стране и миру, путешествовать, открывать новые таланты и самостоятельно зарабатывать. Мы хотим, чтобы тюменские отряды принимали в свои ряды новых бойцов и усиливали позиции на региональном и федеральном уровнях, — отметила Елена Доценко, комиссар Тюменского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Справка «КП»

Российские студенческие отряды — самая масштабная молодежная организация страны. С 1959 года в рядах студотрядов побывали более 18 миллионов студентов. Летом студенты организованно уезжают работать в разные регионы страны и мира. В течении года молодежь активно участвует в фестивалях, спартакиадах, занимаются в студенческом театре. В Тюмени всего реализуют свою работу 39 отрядов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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