2019-02-03T11:01:21+03:00
Общество

Тюменцы за полгода приобретут навыки работы в информационном пространстве

Участников ждет образовательная программа
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцы за полгода приобретут навыки работы в информационном пространствеТюменцы за полгода приобретут навыки работы в информационном пространствеФото: pixabay.com
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В течение полугода тюменцы будут приобретать навыки работы в информационном пространстве и научатся создавать контент. Участников ждет образовательная программа: лекционные, практические, генерационные сессии. Тюменцы узнают, как организовать инфоповоды, писать продающие тексты, создавать креативный контент для социальных сетей и делать качественные снимки.

Первая встреча состоится 8 февраля в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1). Присоединиться к команде медиаштаба можно по ссылке

После образовательной программы будущие специалисты отправятся на стажировки: будут заниматься медиасопровождением городских и федеральных событий. Поработают на конкурсе проектов «Моя идея», международных лекциях-завтраках CreativeMornings, социальном проекте «Шанс.ПрофBox» и других.

Также медиаспециалисты будут заниматься информационным освещением федерального молодежного форума «УТРО».

— Мы ищем в команду людей легких на подъем, которые умеют креативно подходить к делу и вкладывать в него душу. У каждого будет возможность не только получить опыт, но и познакомиться с единомышленниками и экспертами из разных городов России и, конечно, проверить свою стойкость, талант и умение находить выходы из ситуаций и нестандартные подходы, — отметила Алена Нечетова, руководитель отдела контента и продвижения мультицентра.

Отметим, что в этом году «УТРО» пройдет в Тюмени. В январе в столицу Западной Сибири приехали представители регионов Урала, чтобы обсудить изменения, которые ждут форум. Тюменские организаторы презентовали идеи событий и обновленную концепцию.

Регистрация начнется в середине февраля на сайте АИС Молодежь России/

ИСТОЧНИК KP.RU

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