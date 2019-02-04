ТОП-6 самых безбашенных выходок тюменских блогеров

За последнее время в Тюмени прошла череда различных «увеселительных» акций с участием тюменских блогеров. Во всяком случае, именно так они себя и называют. В погоне за лайками, просмотрами и репостами тюменская молодёжь нарушает общественный порядок, и, как итог, получает свои законные штрафы и арест. «Комсомольская правда – Тюмень» решила сделать ТОП самых скандальных выходок тюменцев. Вспомним героев в лицо.

В ВАННОЙ И НА ЦЕПИ

Летом прошлого года тюменец Эдуард Филиппов устроил настоящее шоу, прокатившись по тюменским улочкам в ванной. Мужчина с удовольствием намыливался в воде, тёр себя молчалкой, стоял на перекрестках у светофора, прокатился у «МакДоналдса», возле Цветного бульвара и доехал до Моста влюблённых.

Оказалось, что покатушки – своеобразная акция для привлечения подписчиков к рекламной страничке Эдуарда в Инстаграме. Молодой человек активно снимал пародии на известных артистов и эпатажные ролики, желая заявить о себе во всеуслышанье. Надо сказать, что это у него получилось – горожане с восторгом оценили идею мужчины, чего нельзя сказать об инспекторах ГИБДД. Они посчитали, что эпатажным акциям не место на дороге и впаяли «водителю» ванной штраф в 1 тысячу рублей за нарушение перевозки пассажиров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/661569" frameborder="0"></iframe> В ванной по городу.Пока остальные в ванне моются, один веселый житель Тюмени в ней катается

Сам же Эдуард выложил ролик на своей страничке и подписал: «Делай, что хочется, всё равно тебя будут осуждать до конца жизни!». При этом он подчеркнул, что повторять такое не стоит: «Друзья, это опасно и наказуемо законом». Между тем, какой-никакой популярности он всё-таки добился – блогера позвали на «Первый канал».

В октябре 2018 года Эдуард Филиппов ошарашил общественность ещё одной выходкой. Уже по сложившейся традиции, из одежды на нём были только трусы и ботинки. Однако не обошлось и без аксессуаров – цепи и скотча, которым был заклеен его рот и руки. Как вишенка на торте – женщина в чёрном, которая сопровождала Филиппова на Мосту влюблённых, в алкомаркете и на центральных улочках Тюмени. Сами тюменцы не оценили потугов блогера и не стеснялись в выражениях, высказывая своё «фи» к полуголым прогулкам.

Фото: Эдуард Филиппов

С ШАМПАНСКИМ И МАГНИТОФОНОМ

В конце января 2019 года звёздами интернета решили стать пятеро молодых людей: «Банда» устроила танцы на ул. Республики. «Музыкальный квинтет» прошёлся по дороге с магнитофоном, включенным на полную громкость, брызгал пеной из бутылок с шампанским и запускал конфетти. По вине малолетних хулиганов на главной улице города образовалась большая пробка. Одним из инициаторов «уличных танцев» стал 26-летний Артем Талавиков, который разместил ролик на своей страничке, а до этого обещал подписчикам «горячее видео».

artem_talovikov Пушечка Друзья, это был один из самых лучших дней.

Молодой человек пояснил, что это видео стало в каком-то роде поддержкой в адрес московских блогеров Дарины Лазарьянц и Давида Манукяна, которых арестовали на 10 суток за подобную выходку (молодые люди перекрыли Новый Арбат, чтобы снять клип, - прим. ред.). Впрочем, «грандиозное выступление» не оценили ни тюменцы, ни правоохранительные органы.

Через некоторое время Таловиков вместе со своей командой решил прокатиться по городу, высунувшись из окон и верхнего люка автомобиля «Инфинити». И всё бы ничего, да в руках они держали оружие.

- В магазин за хлебушком» Момент с выстрелами пришлось убрать, так как с боевых АК-47 стрельба запрещена, - написал он в соцсети.

Как отметила тогда руководитель отдела пропаганды областной Госавтоинспекции Анжела Борисова, водитель автомобиля нарушил правила перевозки людей и перевозки оружия. Правда, смелым Артём оказался только в социальных сетях. В реальной же жизни он стал прятаться и избегать любых контактов со стражами порядка, но встретиться с ними всё же пришлось. В тот же день всех участников ролика установили и доставили в отдел полиции №4. Как оказалось, компания разъезжала по городу со страйкбольным оружием, стражи правопорядка его изъяли.

artem_talovikov Вечерний ураган В магазин за хлебушком Момент с выстрелами пришлось убрать. Так как с боевых АК-47 стрельба запрещена + + = NEW VIDEO @mur.murka @nurik_072 @__bush__777 @rramazanov674 @voffkaaaaa #тюмень72 #тюмень #тюменька #tyumen #tyumencity #tyumenlife

В результате всей этой канители Таловикова арестовали на 12 суток. Двадцатилетняя девушка, которая участвовала в ролике, получила 11 суток административного ареста, двое несовершеннолетних участников переданы родителям. Действия молодых людей признаны мелким хулиганством, на всех участников составлены административные протоколы. В отношении родителей подростков составлены протоколы за неисполнение ими обязанностей по воспитанию детей.

НАПАДЕНИЕ НА ДЕВУШКУ

Еще один блогер-пранкер в компании друзей около одного из ТРЦ устроил имитацию нападения на девушку. Молодые люди силой пытались посадить девушку в машину, угрожали ей пистолетом и крыли матом, на чём свет стоит. Очевидцы, увидевшие весь этот цирк, вызвали полицию. Те в свою очередь задержали фигурантов и доставили в отдел полиции №8.

На месте происшествия стражи порядка установили, что нападение – фальшивка. Дело в том, что 20-летний тюменец решил посмотреть на реакцию горожан. По «сценарию» молодой человек силой должен был усадить девушку в автомобиль и увезти куда подальше. Для пущего эффекта юноша даже имитировал выстрел, используя сигнальную ракету.

В Тюмени сотрудники полиции задержали блогеров, устроивших имитацию нападения на девушку.

В итоге и юношу, и девушку привлекли к ответственности по факту мелкого хулиганства. У них изъяли пневматический пистолет, пусковое устройство «Сигнал охотника» и арестовали на 10 суток. Родителей несовершеннолетнего участника пранка вызвали в полицию, с ними провели беседу и привлекли к ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

В ТЕЛЕЖКЕ И В ТРУСАХ

На днях компания молодых людей в одних трусах прокатилась в покупательских тележках по магазину «АШАН». На кадрах видеозаписи видно, как молодые люди переодеваются (читайте – снимают одежду) в примерочной и разъезжают по магазину, как будто так и надо. Правда, покатушки оказались недолгими – их развлечение прервали охранники магазина.

В трусах по АШАНу.Подпишись на самую главную группу в Тюмени - https://vk.com/typic_tmn

По информации пресс-службы УМВД по Тюмени, пятерых молодых людей доставили в отдел полиции. Трое были привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, ещё двое оказались несовершеннолетними. Поэтому к ответственности привлекли их родителей.