В Тюмени водитель «Яндекс.Такси» выставил на мороз женщину на 9-м месяце беременности

Сервис онлайн заказа «Яндекс.Такси» продолжает испытывать терпение тюменцев. На этот раз один из водителей данной службы выставил на улицу женщину на последнем месяце беременности.

Об инциденте жительница Тюмени, а ею казалась начальник управления по обеспечению информационной политики Тюменской областной Думы Юлия Бурова, написала у себя на странице в Фейсбуке.

- Водитель Яндекс.Такси выгнал только что из салона женщину на 9-м месяце беременности, потому что пока она шла из перинатального центра до стоянки у перинатального центра он решил отменить заказ. Ну передумал чувак. Ожидание ему показалось невыносимым. В Тюмени сегодня - 27. Глубоко беременная женщина это я, - говорится в посте, опубликованном на странице Юлии Буровой в Фейсбук.

Пост собрал уже более полусотни просмотров и около 30 комментариев. Пользователи сети единогласно отмечают, что качество оказания услуг водителями сервиса уже давно вызывает множество вопросов.

- Видимо, агрессивная политика завоевания рынка «Яндекс.Такси» приводит к ухудшению качества. Я вот инвалид немного - руки ноги есть, но таскать тяжести нельзя. И у магазинов под инвалидными знаками на 80% стоят таксисты Яндекса. Уже звонил не раз в их службу, отвечают – вызывайте сами ГИБДД. Одни упыри за рулём, на просьбу освободить место - хамят. В общем тема этого перевозчика закрыта для меня, - сообщил в комментариях один из пользователей.

Юлия Бурова пояснила, что уже написала в клиентскую службу сервиса. В «Яндексе.Такси» ей ответили, что сотрудничество с данным водителем поставят под вопрос.

По мнению представителя гильдии таксистов Тюменской области Сергея Шеридана, этот «профессионализм» уже ни в какие рамки не лезет. Попытки убедить население, что пользоваться сервисом «Яндекс.Такси» опасно и в Тюмени не особенно выгодно, пока не увенчались успехом.

- Сервис «Яндекс.Такси» - это не служба такси. Вам обещают быструю подачу машины и все. Уже и цены с обычными автопарками на услуги практически сравнялись, но без толку. Люди продолжают пользоваться услугами сервиса, - негодует Сергей Шеридан.

В данной ситуации он посоветовал бы написать заявление в прокуратуру по факту оказания услуг ненадлежащего качества и может быть по факту оставления в опасности, учитывая положение женщины. Эксперт считает не лишним и подключить все организации, курирующие вопросы защиты материнства и детства, а также обратиться в Роспотребнадзор, в Ространснадзор, в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

- Обращаться в отделы качества можно, когда вы перчатки в такси забыли. В остальных случаях - только в контролирующие и правоохранительные органы, - отмечает Сергей Шеридан.

Эксперт добавил, что законодательные поправки в ФЗ 69 «О такси» уже приняты в первом чтении. Проекту внесения изменений предстоит пройти еще 2 и 3 чтения. Однако, в состав рабочей группы Комитета по транспорту Государственной Думы РФ, занимающейся подготовкой изменений, наряду с другими экспертами вошли представители «Яндекс.Такси» и «Ситимобил».

- Так что я бы на месте пассажиров улучшения сервиса, качества, безопасности и профессионализма таксистов и отрасли в целом от будущего закона особо не ждал, - резюмировал Сергей Шеридан.

Между тем, это далеко не первый инцидент с участием водителей сервиса онлайн заказа «Яндекс.Такси» в Тюмени. Жители города то и дело публикуют в социальных сетях посты о хамском поведении таксистов, грубом нарушении правил дорожного движения и кадров с мест аварий с участием «Яндекс.Такси».

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