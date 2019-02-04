История, приключения и любовь: до премьеры «Тобола» осталось меньше месяца

Осталось три недели до премьеры фильма «Тобол», созданного на сибирской земле. Его выход на большой экран намечен на 21 февраля, накануне Дня защитника Отечества. Для тюменцев же премьера пройдет почти на неделю раньше – 16 февраля.

Что же увидят на экране зрители? По заверениям генерального продюсера фильма Олега Урушева, это кинолента в жанре истерн - приключенческий фильм, действие которого происходит в Сибири, а точнее в старом Тобольске 18 века. Там будет все, что свойственно жанру - большая любовь, героические поступки, погони, конные баталии...

- В фильме много военных трюков, боевых трюков, которые, надеюсь, удивят нашего зрителя, и поклонники такого экшна увидят абсолютно «голливудские» эффекты, - подчеркнул Олег Урушев.

Сцена из фильма "Тобол". Фото Семена Конева с сайта tobol-film.ru

Кроме драк, в фильме две романтические линии. Любовная история главного героя Ивана Демарина и Маши Ремезовой, а также пленной немки Бригитты и шведского офицера Йохана Рената, которые попали в Тобольск после битвы под Полтавой, никого не должны оставить равнодушным.

- Фильм наш основан на исторических фактах, и известно, что пленных шведов в Сибирь было сослано порядка 10 тысяч человек. По сути, в то время каждый третий тоболяк был шведом. Поэтому они не могли не стать героями фильма, - объяснил продюсер появление на экране европейцев и добавил, что для массовки создатели фильма взяли шведов прямо в Тобольске, это потомки тех, кто был сослан в Сибирь и так там и остался.

Как известно, фильм «Тобол» снят по мотивам одноименной книги Алексея Иванова. Однако это не значит, что кино полностью повторит роман. По словам Олега Урушева, вполне закономерно, что фильм - это часть книги. И те, кого увлечет кино «Тобол», смогут прочитать роман и узнать финал истории.

Сцена из фильма "Тобол". Фото Семена Конева с сайта tobol-film.ru

- Я не знаю ни одного фильма, который бы полностью соответствовал литературному произведению. Нужно понимать, что это два абсолютно разных вида искусств. В романе эффект производят одни вещи, в кино - другие. Например, у них абсолютно различный темпоритм – в романе он один, на экране – другой. Те, кто читал роман, конечно, увидят знакомых героев, но для них откроются и совершенно новые вещи. Даже битва, четко описанная автором произведения, в фильме совсем иная, - прокомментировал главный продюсер.