Куда сходить в Тюмени на выходных 2 и 3 февраля 2019

Январь уже позади, на календаре – 1 февраля и впереди – долгожданные выходные. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор интересных событий на предстоящие выходные – интересно будет всем!

ВЫСТАВКА «ВЕРИШЬ ИЛИ НЕТ?»

Выставка "Веришь или нет?". Фото: VisitTyumen

С 1 февраля в ТРЦ «Колумб» (ул. Московский тракт, 118) открывается «мозговыносящая» выставка рекордов и фактов «Веришь или нет?». Многие экспонаты имеют определение «самый»: здесь можно увидеть самую быструю машину, самого маленького динозавра, самое большое мороженое, самое большое в мире сердце кита и многое другое. Будут интересны детям и их родителям и собаки, похожие на клоунов, русалки, инопланетяне. Здесь можно примерить шляпу-радио, увидеть города на Марсе и сделать необычные фотографии.

Стоимость: по будням – 300 рублей, в выходные – 400 рублей, семейный вход – 800 рублей.

СПЕКТАКЛЬ «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»

Спектакль "С любимыми не расставайтесь". Фото: VisitTyumen

В Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) сегодня, 1 февраля, в 19 часов состоится показ спектакля «С любимыми не расставайтесь», по мотивам произведения Александра Володина. Как сообщили в ТБДТ, эта постановка – попытка осмысления глубины одиночества каждого из нас и преодоления гордыни. Составляющие жизней героев, чьи судьбы переплетаются, - это одиночество и глупые и случайные встречи. Каждый зритель сможет подумать после спектакля на тему одиночества.

Стоимость: 200-1000 рублей, купить билет можно здесь.

ФИЛЬМЫ С КРИСТИАНОМ БЭЙЛОМ

Фильмы с Кристианом Бэйлом. Фото: VisitTyumen

В заведении «FABRIC BAR» (ул. Молодёжная, 74/4) 2 февраля в 19.30 состоится показ двух фильмов с участием актёра Кристиана Бэйла – «Власть» (2018) и «Машинист» (2019) на языке оригинала с русскими субтитрами. Этот актёр – мастер перевоплощения, он так любит играть сумасшедших, что кажется, что и сам немного «ку-ку». Кристиан – один из немногих актёров, которые худели и толстели ради роли. Такие внешние изменения – дополнительный способ донести до зрителя внутренний мир персонажа.

Стоимость: 200 рублей (депозит, на эту сумму можно сделать заказ в баре).

ФИНАЛ RDS УРАЛ ICE MATSURI

Четвёртый этап. Фото: VisitTyumen

На озере Алебашево 2 февраля в 14 часов пройдёт заключительный этап и финал RDS Урал Ice Matsuri. Здесь соберутся все любители быстрой езды и соревнований, а зрителей ожидает настоящая феерия гонок.

Стоимость: для зрителей – бесплатно, заезд на лёд – 500 рублей.

КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ

Камерный концерт. Фото: VisitTyumen

В чайном клубе «Мой чай» (ул. Республики, 5а) 2 февраля в 18 часов состоится камерный концерт под названием «A prima vista a`la Orchestra». Слушатели могут насладиться звуками флейты, электрогитары, клавишных, тенор-саксофона, конги, трубы, а также послушать красивейший вокал меццо-сопрано. Организаторы сообщают, что программа ожидает авторская, стиль – синтез fusion, jazz, funk, avant-garde rock, tango nuevo, ethno music, new classicism и др.

Стоимость: 300 рублей – по предпродаже, 400 рублей – в день концерта.

ЭКСКУРСИЯ В ЗАПОВЕДНИК

Экскурсия в Археологический музей-заповедник. Фото: VisitTyumen

2 февраля в 12 часов всех желающих ждут в уникальном Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском, который богат красивейшей природой и древними артефактами. Гостей ждёт этнографическая выставка-впечатление «Открытый чум», которая расскажет о традиционном быте народов Севера, познавательная программа с элементами старинных игр, забав и мифов Андреевских озёр, лабиринт времени, который познакомит с предметами утвари со съёмок фильма «Тобол». Также можно будет переодеться в костюм воина и освоить стрельбу из арбалета на «Стрельбище Сибирского средневековья», посетить выставку «В арсенале Древних воинов», где представлено оружие и доспехи XII-XV веков.

Стоимость: взрослый – 640 руб., пенсионный, студенческий – 440 руб. (при предъявлении документа), детский – 390 руб. Нужна предварительная запись: +7 929-266-84-34, 766-767

Место сбора: от ул. Советская, 63 (парковка у Музейного комплекса им. И.Я. Словцова со стороны ул. Орджоникидзе).

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА «КАДРИЛЬ»

Театральная постановка "Кадриль". Фото: VisitTyumen

В амфитеатре Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) 2 февраля в 17 часов тюменцам покажут театральную постановку-комедию «Кадриль» в двух действиях. Этот смешной спектакль поставлен по мотивам пьесы Владимира Гуркина, автора фильма «Любовь и голуби». По сюжету в маленьком посёлке по соседству скучно живут две семейные пары. Устав от однообразной семейной жизни, соседки решили…поменяться мужьями. Это обмен в корне поменял их жизнь, которая закружилась в вихре событий.

Стоимость: 300 рублей

СКЕТЧИНГ АКВАРЕЛЬЮ «ЛЕВ И БАБОЧКА»

Скетч акварелью. Фото: VisitTyumen

В тайм-кафе «Пятый угол» 2 февраля в 16 часов состоится мастер-класс по скетчингу – технике быстрого рисунка, которая позволяет рисовать, отражая композицию и основные идеи картины. Организаторы скетчинга обещают, что с техникой справиться могут и новички. Сначала участники мероприятия сделают зарисовку карандашом, а затем раскрасят её акварельными красками.

Стоимость: 800 рублей, нужна предварительная запись по тел.: 46-84-09.

МАСТЕР-КЛАСС «РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ»

Рисование с натуры. Фото: VisitTyumen

В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) 3 февраля в 21 часов состоится мастер-класс «Рисование с натуры». Это развивающее мероприятие, которое подойдёт для художника-новичка и для профессионала. Все желающие смогут сделать наброски обнажённой натуры, в качестве модели будет одна прекрасная девушка. Постановки – от 2 до 15 минут с перерывами на чай и отдых.

Стоимость: 400 рублей, с собой нужно принести все необходимые материалы. Запись по тел.: 46-84-09.

ВСТРЕЧА С ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ

Встреча с путешественником. Фото: VisitTyumen

В «Городе молодых» («Дзержинец», ул. Механическая, 31) 3 февраля в 15 часов состоится встреча с психологом, путешественником Александром Удаловым. Он совершил кругосветное путешествие без денег, плана, знания языков и какой-либо подготовки. Встреча в «Дзержинце» будет посвящена прохождению знаменитого паломнического Пути Сантьяго – части его кругосветки. Все желающие смогут узнать, как проходит паломничество, как путь меняет человека и получить советы о том, как пройти пешком 800 км без подготовки и экипировки.

Стоимость: бесплатно.

КОНЦЕРТ В ЯПОНСКОМ САДУ

Выступление VRAJA. Фото: VisitTyumen

3 февраля в 14 часов в Японском саду: Ива Парк (Садовый центр «Астра) по адресу: 2-й км автодороги Тюмень-Луговое, стр.1 состоится концерт dasein-группы VRAJA, которая представит новую программу «Кунг-фу VRAJA» (музыкальные комментарии с видеоиллюстрациями). Организаторы обещают запоминающуюся прогулку по заснеженному саду Японии, чайную церемонию и приятную беседу на вечные темы.

Стоимость: 1000 рублей, по вопросам приобретения: +7(919)-936-39-20

ВЫСТАВКА К ГОДУ ТЕАТРА

Выставка "Театр особый и прекрасный". Фото: VisitTyumen

В Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева 29 января открылась книжно-иллюстративная выставка «Театр особый и прекрасный», приуроченная к Году театра в России. На выставке представлены книги и журналы, которые расскажут об истории театра, современном театре, звездах русской сцены, компакт-диски с театральными радиопостановками.

Стоимость: бесплатно; выставка будет работать до 15 апреля.

«КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА»

Китайская каллиграфия. Фото: VisitTyumen

В честь празднования Нового года по китайскому календарю в Тюмени пройдут мастер-классы по праздничной китайской каллиграфии. Выполнить её можно будет на настоящих китайских свитках. Также можно потренироваться в написании иероглифов на квадрате красной бумаги и на китайских небесных фонариках.

1 февраля с 15.30 до 17 часов в Библиотеке Института культуры (ул. Республики, 19) – каллиграфия на китайских свитках. Стоимость – 1000 руб., телефон для записи: 60-32-33.

2 февраля с 16 часов до 17.30 в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) – написание иероглифа «Счастье» на красной бумаге. Стоимость: 300 руб., телефон для записи: 60-32-33

3 февраля с 17 до 19 часов в ТРЦ «Остров» (ул. Федюнинского, 67) - написание праздничной новогодней каллиграфии на китайских небесных фонариках. Стоимость: бесплатно, предварительная запись не требуется.