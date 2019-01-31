Сверху виднее: за последние годы Тюмень выросла почти на шесть этажей

Средняя этажность новостроек в крупных городах России (более 300 тысяч жителей) по итогам 2018 года составила 13 этажей. Это в два раза больше, чем средняя высотность всей застройки советского периода. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН. Они посчитали этажи в разных городах России, в том числе и в Тюмени.

Оказывается, что на данный момент средняя этажность новостроек областного центра составляет ровно 15 этажей. По сравнению с советским периодом она выросла более чем в три раза – у жилых зданий прибавилось в среднем 10,3 этажей. А по сравнению с застройкой 90-2000 годов новостройки увеличились на 5,8 этажей. По темпам прироста этажности Тюмень обогнали только Владивосток и Оренбург.

Напомним, самыми высокими домами в областном центре являются 25-этажные жилые дома. Это ЖК «Паруса», расположенный на пересечении улиц Малыгина-Мельникайте, и ЖК «Ямская-Болотникова» в районе Дома обороны. Следом идет 24-этажный дом в 3-м Заречном микрорайоне ЖК «Северная жемчужина» и 23-этажный ЖК «Столичный» по улице Первомайской в районе железнодорожного вокзала. К тюменским высоткам в течение пары лет присоединится еще ряд новостроек, которые пока только возводятся: ЖК «Преображенский», ЖК «Озерный парк», ЖК «Айвазовский», ЖК «Фамилия», ЖК «МОЁ».

Как правило, на последних этажах таких зданий расположено дорогое жилье – огромные пентхаусы, двухуровневые квартиры. Так, в строящемся ЖК «Айвазовский» двухуровневые двушки площадью 89.8 квадратов стоят 7 630 000 рублей. Но можно найти и небольшие квартиры за 2-3 миллиона. Так, в том же доме однушка площадью 41,1 кв.м на последнем этаже продается за 3 100 000 рублей, а в ЖК «Озерный парк» однокомнатная квартира площадью 36,5 квадратов стоит 2 171 750 рублей.

В уже обжитых высотках тоже есть квартиры на продажу. Двухуровневую трешку площадью 130 квадратных метров с ремонтом, которая занимает 23 и 24 этажи «Северной жемчужины», продают за 9 500 000 рублей. В «Столичном» огромный двухуровневый пентхаус в улучшенной черновой отделке площадью 239 квадратных метров с зимним садом и террасой обойдется в 15 100 000 рублей. В «Парусах» однокомнатная квартира (67,5 квадратов) в улучшенной черновой отделке стоит 7 100 000 рублей.