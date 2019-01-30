2019-01-30T14:58:52+03:00
Общество

В Тюмени зарегистрировать на себя недвижимость можно за три дня

В тюменском Росреестре подвели итоги года и пообещали сократить сроки до одного дня
Лидия Шумкова
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В тюменский Росреестр за услугой в учетно-регистрационной сфере обратилось свыше 1,5 миллионов тюменских жителейВ тюменский Росреестр за услугой в учетно-регистрационной сфере обратилось свыше 1,5 миллионов тюменских жителейФото: Лидия Шумкова
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В Тюменской области статистика обращений в Росреестр высока. Только за 2018 год в ведомство за услугой в учетно-регистрационной сфере обратилось свыше 1,5 миллионов тюменских жителей. Они запрашивали сведения об объектах недвижимости, регистрировали право собственности, оформляли кадастровый учет. Как отметил сегодня на заседание расширенной коллегии управления Росреестра по итогам деятельности за 2018 руководитель ведомства Владимир Кораблев, повышенный спрос на услуги связан с тем, что регион активно развивается.

- Статистика говорит о том, что наш регион активно развивается, много объектов строится, активно работает рынок жилья, отсюда переход права собственности. И мы стараемся эту работу направить в цифровое поле. Мы уже несколько лет с заявителя не спрашиваем документы, которые находятся в распоряжении органов власти. Все эти документы специалисты запрашивают напрямую у муниципальных и государственных органов власти. Соответственно, обмен всей информацией происходит в электронном виде – 98%. Это удобство, комфорт, скорость, качество, достоверность предоставленных документов, - прокомментировал он.

Так, например, если орган власти выдает разрешение на ввод объекта, он сразу направляет документы в Росреестр для постановки на учет. Заявитель в этом процессе не участвует и не ходит по различным инстанциям, собирая документы. В итоге за 20 лет существования структуры сроки сократились с 30 до 5-7 дней. В среднем же срок регистрации недвижимости в электронном виде составляет до трех рабочих дней. А с этого года по заявлениям нотариуса результат можно будет получить и вовсе за один день.

Тюменцам также доступны сервисы, связанные со смежными структурами, например, банками. По словам Владимира Кораблева, когда у человека возникает необходимость и желание приобрести объект недвижимости с использованием заемных средств банка, он обращается в офис, где ему оформляется весь пакет документов. Заявитель может оставить свой почтовый адрес и смело заниматься своими делами, а на электронную почту ему поступят все нужные документы.

- Такие сервисы мы практикуем, чтобы заявителю как можно меньше времени тратить на оформление документов. Также для физических лиц в электронном виде госпошлина снижена на 30%, - подчеркнул он.

На первом месте по популярности у жителей региона – предоставление сведений из государственных реестров, ведь их можно получить, буквально не выходя из дома, не отходя от компьютера, находясь в любой точке мира. На втором месте - регистрация прав собственности, а на третьем месте – кадастровый учет.

Кстати, с 2012 по 2018 годы в регионе разработаны и введены в промышленную эксплуатацию 40 форматов универсальных запросов на предоставление органами власти сведений. Эта организованная система электронного межведомственного взаимодействия признана одной из лучших практик в России. Кроме того, область была выбрана пилотным регионом для выполнения нескольких проектов - по созданию Единой электронной картографической основы и Федерального портала пространственных данных, а также по тестированию новой версии автоматизированной информационной системы «Госземнадзор».

- По данным информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг, оператором которой является Минэкономразвития, 98,1% заявителей положительно оценили деятельность управления по итогам 2018 года, - отметил Владимир Кораблев.

Напомним, в 2018 году в системе Росреестра отметили важные даты – 10-летие образования Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) и 20-летие современной системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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