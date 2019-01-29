Карантин в 2019 году в Тюмени: чем занять ребенка во время вынужденных «каникул»

Двухнедельный карантин в школах, а потом и крепкие февральские морозы, которые синоптики прогнозируют уже на следующей неделе, заставили взрослых юморить. В соцсетях разошлась шутка о том, как проходят будни в семьях. Ведь пока дети радуются, что не надо ходить в школу, родители ломают голову, чем их занять.

- Шла вторая неделя карантина... Родители искренне признавались в любви учителям... В квартирах заканчивался стратегический запас продуктов... Розетки были переполнены подзаряжающимися гаджетами... Мамы и папы спешно вспоминали игры своего детства... И даже кот, одетый в кукольное платье, выглядывая из игрушечной коляски, мечтал о НАЧАЛЕ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ! – так в шутливой форме родители обозначили возникшую проблему.

ОБУЧЕНИЕ

И действительно, из-за карантина не только нельзя отправить ребенка в учреждение общего образования, даже на дополнительные занятия и кружки не отдать. Карантин распространяется и на них. Как отметили в пресс-службе городского департамента образования, массовые мероприятия под запретом. Между тем, образовательный процесс не приостановлен – все дети занимаются дистанционно.

- Учителя каждый день выкладывают задания через портал «Электронная школа Тюменской области» и каждый день дети должны эти задания выполнять. Но кто-то выполняет их сразу, а кто-то нет. Выполненные задания отправляются учителю на электронную почту, либо приносят в первый день после отмены карантина, в зависимости от того, как требует учитель, - пояснили в департаменте.

И объем заданий приличный. Как рассказала «Комсомолке» тюменка Наталья Саблина, мама семиклассника, на них уходит очень много времени.

- Ребенок не особо хочет этим заниматься, потому что объем, действительно, большой. Но это нормальная тренировка, это нормальный образовательный процесс. Я считаю, что и мой ребенок, и другие дети должны учиться работать и так, и так. Это же не каникулы, это карантин, и ребенок не должен пропускать часть занятий. Вот и наверстываем их на домашнем обучении. Учитель контролирует, чтобы у нас весь класс шел примерно в одном темпе, - сказала она.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Уроки – это одна часть детских будней. Но отдыхать школьникам тоже надо. И когда дети отдыхают самостоятельно, мамы и папы хватаются за голову – гаджеты, беготня по дому, шум и прочие детские шалости, не приносящие особого прока ни родителям, ни детям. Как же увлечь ребенка полезным делом? Педагог-психолог Информационно-методического центра города Тюмени Людмила Кругова подчеркнула, что карантин и актированные дни – это отличный шанс для родителей получше узнать своих детей, наладить с ними контакт, освоить какие-то предметы, которые до этого не давались. По мнению специалиста, возможность проводить больше времени с ребенком, узнавать, чем он интересуется, не зависит от возраста, пусть школьнику будет хоть 7 лет, хоть 17.

- У нас многие родители в последнее время жалуются, что контакт с детьми теряется. Так вот время карантина – самое замечательное, чтобы наладить этот контакт. Родители, видимо, утратили способность занимать время ребенка не гаджетами, а непосредственным общением с детьми. И вот здесь нужно вспомнить, что существует такое замечательное изобретение, как настольные игры. Это не значит, что родитель приобрел игру и дал ребенку со словами «на, играй». В первую очередь нужно вместе поиграть, чтобы пробудить у ребенка интерес к ней. Когда привлекаются все домочадцы, игра приобретает огромную ценность для ребенка, - привела она пример.

Кроме того, педагог-психолог посоветовала заполнить время школьника художественными книгами. Если это ученик начальной школы, то можно привлечь в занятия книги и творчество.

- На мой взгляд, говорить, что наши дети не читают, неправильно. В этом есть и вина взрослых. Просто дать ребенку в руки книгу и сказать «читай», не столь интересно и увлекательно. А вот когда мама или папа прочтут из книги отрывок, а потом скажут, что сюжет очень увлекательный, и пусть, пока родитель занимается другими делами, ребенок почитает сам, а потом расскажет, что там по сюжету произошло, тогда это сработает. Тут опять же важен момент общения, - отметила она.

ТВОРЧЕСТВО

Для занятий творчеством заинтересованный родитель может найти неограниченное количество всевозможных средств и методов. Интернет в помощь, там существуют целые мастер-классы по лепке, изобразительному искусству. Впрочем, за советом «Комсомолка» обратилась к профессиональной мастерице, управляющей студией творческого развития «Воздушные пузыри». Светлана Завадецькая предложила сразу несколько занятий с ребенком, которые довольно просты в исполнении, но полезны и увлекательны. К слову, ее советы подойдут, в основном, для детей начальной школы.

1. Сделайте с детьми полезный аксессуар для книги - веселые закладки на уголок.

Схема для создания веселой закладки на уголок. Фото Светланы Завадецькой

Понадобится: цветная платная бумага, клей карандаш, ножницы, фантазия.

Вырежьте и сложите основу закладки по схеме. Придумайте образ героя, любимую зверушку или персонажа. Дополните закладку деталями- ушки, глазки, носик. Получится хоть веселый зайка, хоть озорной миньон.

2. Кофейная игрушка.

Такой ароматный аксессуар сделать совсем не сложно, а главное можно придать любую форму- используйте шаблон сердечка или мишки.

Понадобится: хлопчатобумажная ткань или бязь белая/светлых тонов, наполнитель - синтепух, иголка, нитки, растворимый кофе, корица, клей ПВА, губка для мытья посуды.

Прошить заготовку из ткани, вывернуть, набить синтепухом, зашить отверстие. В 1/2 стакана теплой воды растворить 4 ч.л. кофе, 1 ч.л. корицы, 2ч. ложки клея ПВА. Раствор наносим на поверхность игрушки, при помощи губки для мытья посуды. Сушим. Украшаем на свой вкус.

3. Рисунок в технике граттаж

Рисунок в технике граттаж. Фото Светланы Завадецькой

Такая игра понравится детям любого возраста.

Понадобится: лист плотной бумаги для рисования, восковые мелки, кусок свечи, черная гуашь, зубочистки.

В хаотичном порядке закрашиваем лист разноцветными мелками ярких цветов. Натираем свечей, покрываем плотным слоем черной гуаши, сушим. При помощи зубочистки рисуем свою фантазию.

4. Необычная аппликация

Понадобится: альбомный лист, цветная бумага, клей карандаш, цветные карандаши

Придумайте рисунок, который будете делать объемным. Нарежьте полоски толщиной 1-2 см нужных цветов. При помощи клея склейте их в колечки. «Выкладывайте» предварительно намеченный на листе рисунок с помощью колечек, приклеивая их к листу. Дополните рисунок карандашами.

5. Пальчиковый театр из фетра

Пальчиковый театр из фетра. Фото Светланы Завадецькой

Фетр- замечательным материал для знакомства с шитьем. С его помощью можно создать целый пальчиковый театр.

Понадобится: фетр, нитки, ножницы.

Придумайте персонажей и вырежьте каждого героя по два шаблона из фетра. Поочередно сшейте вдоль края сложенные детали, оставив снизу место для пальчика. Украсьте по своему усмотрению.