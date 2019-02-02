В Тюменской области стало гораздо проще получать государственные услуги

Благодаря Интернету и развитию технологий получать государственные услуги стало гораздо проще. Получение услуг в электронном виде – это уже не веяние моды и не пугающее нововведение, а удобный инструмент, позволяющий экономить наше время. Услуги службы занятости в электронном виде стали доступны благодаря Интерактивному порталу (ИАП) Департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Этот ресурс удобен как для соискателей, так и для работодателей. Все услуги на портале предоставляются бесплатно. Зарегистрированные на ИАПе граждане могут просматривать содержащиеся в банке данных вакансии, оформлять на них подписку. Также здесь можно сформировать свое резюме и опубликовать его. Так, за 2018 год здесь зарегистрировалось 1204 новых пользователя. 879 из них подали заявление в электронном виде на получение государственных услуг: 344 человека – на содействие в поиске подходящей работы, 381 – на информирование о положении на рынке труда, 47 – на получение услуги по профориентации и т.д.

Работодатели тоже активно пользуются услугами Интерактивного портала. Так, количество организаций, зарегистрированных на ИАПе, составило 8 771. За 2018 год посредством ИАП было получено 53 928 вакансий, что составляет 92% от общего числа заявленных.