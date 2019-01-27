2019-01-27T18:09:43+03:00
Звезды

Ефим Шифрин и Михаил Швыдкой прогулялись по Тобольскому кремлю

Фотографии с экскурсий юморист выложил на страничке во «ВКонтакте» [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: личная страница героя публикации в соцсетиФото: личная страница героя публикации в соцсети
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Известный эстрадный артист Ефим Шифрин и искусствовед, телеведущий Михаил Швыдкой побывали с гастролями в духовной столице СибириТобольске. Московских гостей горожане смогли увидеть не только в спектакле Московского театра мюзикла, с которым они приехал в город, но и на тобольских улочках. Фотографии со своего мини-путешествия Ефим Шифрин опубликовал на своей страничке во «ВКонтакте».

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Судя по кадрам, столичные гости успели побывать на экскурсии в Музее Романовых и на тобольских предприятиях «СИБУРа», а также прогулялись по улочкам Тобольского Кремля. Причём их не пугал даже 27-градусный мороз.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

- У нас была удивительная экскурсия на «СИБУР», я уже и не помню, когда с таким интересом посещал экскурсии, - признался Шифрин в интервью каналу «Тобольское время». – Я не раз бывал в Тобольске, ведь в советские годы здесь были различные фестивали – «Огни Самотлора», «Тюменский меридиан». Время прошло, и я рад, что сегодня мы можем презентовать тоболякам спектакль таким, каким его видят московские зрители – с теми же декорациями, светом, разве что без оркестровой ямы.

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