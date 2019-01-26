2019-01-26T18:57:30+03:00
Общество

Бал молодых педагогов в Тюмени: Золушка потеряла туфельку, а Белоснежка пришла без гномов

Рассказываем, чем запомнится самое красивое мероприятие января [фото, видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Бал молодых педагогов в Тюмени: Золушка потеряла туфельку, а Белоснежка пришла без гномовБал молодых педагогов в Тюмени: Золушка потеряла туфельку, а Белоснежка пришла без гномовФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Золушка с принцем, Анастасия с отцом Николаем II, Красавица Белль и Чудовище, Жасмин, Аврора, Белоснежка, Русалочка Ариэль, Рапунцель и многие другие известные сказочные (и не только) персонажи перепрыгнули из книжек и диснеевских мультфильмов на сцену ДК «Нефтяник». Именно здесь в минувшую пятницу в седьмой раз состоялся «Бал молодых педагогов» - мероприятие, к которому педагоги готовятся за несколько месяцев.

Бал молодых педагогов Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Бал молодых педагоговФото: Алексей КОСЕНЧУК

ДОЧЬ ИМПЕРАТОРА

Музыкальный руководитель детского сада №185 Елена Егорова на балу танцует уже в третий раз. Однако 2019 год для неё стал особенным – партнёром стал не кто иной, как директор департамента образования Тюмени Вячеслав Воронцов. Выступить на балу Лене предложили в образе Анастасии, а Вячеславу Викторовичу – в образе отца девушки, российского императора Николая II.

Анастасия с Николаем II Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Анастасия с Николаем IIФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Подготовка началась два месяца назад, и всё это время мы трудились, радовались, репетировали танцы. Как результат – такое роскошное мероприятие, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» Елена Егорова. – Буду ли ещё принимать участие? Не знаю, время покажет. Но в этот раз меня позвали на Бал.

Красавицы на балу Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Красавицы на балуФото: Алексей КОСЕНЧУК

По признанию девушки, хоть бал предназначен для молодых педагогов, но возрастных рамок для участия нет – танцуют и возрастные люди. Любой может подать заявку на участие.

Танец девушек Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Танец девушекФото: Алексей КОСЕНЧУК

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО

Каждый год организаторы стараются удивить чем-то новым. В прошлом году тема бала – бабочки, а в этом году было принято решение провести бал-сказку, в честь открытия Года культуры в России.

На балу педагогов Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На балу педагоговФото: Алексей КОСЕНЧУК

По сюжету мероприятия, маленькая девочка Настя очень любила сказки. Родители постоянно перечитывают её любимые истории, а сами сказочные персонажи оживают прямо на паркете, перед глазами девочки.

Открытие мероприятия Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Открытие мероприятияФото: Алексей КОСЕНЧУК

Как и в знаменитых сказках, на тюменском балу Золушка потеряла туфельку во время выступления, Чудовище станцевало с Красавице знаменитый вальс, а вот Белоснежка на этот раз пришла без гномов, найдя себе пару по росту.

Золушка и Принц Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Золушка и ПринцФото: Алексей КОСЕНЧУК

Танец девушек Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Танец девушекФото: Алексей КОСЕНЧУК

Растёт с каждым годом и количество пар. Если на первых балах было всего 15-20 пар, то в этом году на «танцпол» зарегистрировалось аж 47 пар. Причём в качестве пары для представительниц прекрасного пола выступали не только мужчины-педагоги, но и ученики старших классов тюменских школ.

Общая фотография Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Общая фотографияФото: Алексей КОСЕНЧУК

Молодые педагоги на балу Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Молодые педагоги на балуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Кажется, за этот вечер тюменские педагоги успели станцевать все танцы – полонез, польку, вальс, женский танец, джаз и многие другие. Каждый из них проходил под музыку из диснеевских мультфильмов («Анастасия», «Красавица и чудовище», «Принцесса и лягушка») и многие другие.

Вальс Фото: Алексей КОСЕНЧУК

ВальсФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Педагоги участвуют с большим желанием! Все нарядные, радостные, позитивные, приводят педагогов, семьи! – рассказывает директора МАОУ «Информационно-методический центр» Тюмени Наталья Старых. – Неформальное общение сближает педагогов. Приходит он на работу: документы надо заполнить, за питанием надо следить, родительское собрание провести… Очень много текущей работы, поэтому они с удовольствием общаются на эти темы между собой, но уже вне стен образовательных учреждений.

Вальс Фото: Алексей КОСЕНЧУК

ВальсФото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам Натальи, средний возраст педагога в Тюмени – 45 лет, однако есть тенденция к омоложению. Это связано с повышением заработной платы, поэтому молодые люди и девушки охотно идут в школу.

Девушки-красавицы Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Девушки-красавицыФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Наша задача сделать так, чтобы они остались в профессии, чтобы профессия их заинтересовала, чтобы они хотели каждый день хотели приходить к детям.

Заключительный танец Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Заключительный танецФото: Алексей КОСЕНЧУК

Хореограф школы №15 Андрей Мальцев Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Хореограф школы №15 Андрей МальцевФото: Алексей КОСЕНЧУК

Отметим, что в финале мероприятия все участники сказочной феерии получили заслуженные дипломы и благодарности за участие в мероприятии.

Бал молодых педагогов.

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