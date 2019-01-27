Тюменская художница написала картины в новогодние каникулы и уже представила их в Кургане
Работы преподавателя детской школы искусств «Фантазия» из поселка Боровский Тюменского
района Алены Головырских представлены на выставке в Кургане.
На этой неделе в Курганском областном культурно-выставочном центре открылась выставка
графики членов Союза художников России Ивана Станкова и Алены Головырских. Работы,
представленные на выставке, выполнены в основном во время недавних новогодних каникул.
Тюменский художник-график, доцент кафедры архитектуры и дизайна Тюменского
индустриального университета Иван Станков также представит свои рисунки разных лет (2004-
2010 годов), серии работ «Реконструкции» и «Улицы старой Тюмени».
Двух авторов объединила совместная работа в международном проекте - пленэре «Мосты
соединяют. Дружба без границ», который прошел в прошлом году с участием художников из
Германии и Голландии. Тогда пятнадцать авторов - участников пленэра писали картины в
живописнейших местах Тюменской области и Пермского края: Каменке Тюменского района,
Тобольске, Абалаке, Кунгуре, Хохловке.
Отметим, что в 2018 году оба художника также принимали участие в социокультурном проекте
"Пленэр с мастерами", посвящённом празднованию 95-летию Тюменского района. Выставка тюменских художников в Кургане продлится до 23 февраля.