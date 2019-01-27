Тюменская художница написала картины в новогодние каникулы и уже представила их в Кургане

Работы преподавателя детской школы искусств «Фантазия» из поселка Боровский Тюменского

района Алены Головырских представлены на выставке в Кургане.

На этой неделе в Курганском областном культурно-выставочном центре открылась выставка

графики членов Союза художников России Ивана Станкова и Алены Головырских. Работы,

представленные на выставке, выполнены в основном во время недавних новогодних каникул.

Тюменский художник-график, доцент кафедры архитектуры и дизайна Тюменского

индустриального университета Иван Станков также представит свои рисунки разных лет (2004-

2010 годов), серии работ «Реконструкции» и «Улицы старой Тюмени».

Двух авторов объединила совместная работа в международном проекте - пленэре «Мосты

соединяют. Дружба без границ», который прошел в прошлом году с участием художников из

Германии и Голландии. Тогда пятнадцать авторов - участников пленэра писали картины в

живописнейших местах Тюменской области и Пермского края: Каменке Тюменского района,

Тобольске, Абалаке, Кунгуре, Хохловке.

Отметим, что в 2018 году оба художника также принимали участие в социокультурном проекте

"Пленэр с мастерами", посвящённом празднованию 95-летию Тюменского района. Выставка тюменских художников в Кургане продлится до 23 февраля.