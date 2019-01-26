Приложение-викторина о Тюменской области раздает бонусные монеты

В первом в России мобильном приложении-викторине о родном крае «Открой свою Тюменскую область» появились обновления. Тюменцы могут зарабатывать виртуальную валюту не только за победу в игре.

Ежедневно за вход в приложение можно получить бонусные монеты — с каждым днем они будут увеличиваться. Отсчет начинается с понедельника и заканчивается в воскресенье. За активную игровую неделю пользователь получит 28 монет. Также можно заработать в новой функции — «Пригласи друга». В профиле появятся две кнопки: получить код и ввод кода. Если один игрок введет промокод другого, то первому начисляются монеты. Ознакомиться с обновлениями можно в разделе «Акции».

Напомним, в приложении можно соревноваться с друзьями и случайными соперниками. Участникам предлагается сыграть 3 раунда по 3 вопроса в каждом. Отвечая правильно, они получают виртуальную валюту и в магазине приложения приобретают тематические призы. Монеты начисляются за победу над другим игроком от 1 до 10: чем выше рейтинг соперника, тем больше монет.

В приложении можно выиграть: теплую шапку, перчатки, рюкзак, термос, портативное зарядное устройство, блокнот, поясную сумку, кепку, кружку, чехол для телефона и значки, свитшоты и бомберы.

Справка «КП»:

Приложение работает с 2017 года. За все время в нем зарегистрировалось свыше 6000 участников. На данный момент в игре действуют более 100 разделов, каждый из которых содержит в себе от 40 вопросов об области, над которыми работали участники клуба ЧГК, историки, филологи, краеведы и журналисты.