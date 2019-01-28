Как в Тюмени оформить жилой дом в собственность в 2019 году, если это самострой

У знакомых под Тюменью участок. И на этих 12 сотках стоит вполне пригодный для жилья дом, в котором и перезимовать можно. Только вот он никак не узаконен – построить-то они его построили своими силами лет пять назад, а документы сделать до сих пор не удосужились. На вопрос, почему, отвечают – да мороки много с этими бумажками, да и без надобности было. Вот тут-то я и задумалась, а действительно ли так сложно узаконить жилье и не будет ли у них проблем в будущем?

ВОТ ТАК СЮРПРИЗ

Вопрос с регистрацией прав – по части кадастра. И как выяснилось, за последние полгода в этой сфере законодательства произошли изменения. В Тюменском филиале Федеральной кадастровой палаты рассказали, что в случае, если дом начали строить до 4 августа 2018 года, а разрешение на строительство не получили, то исправить ситуацию еще можно. Существует один хитрый ход, но работать он будет всего лишь в течение месяца - до 1 марта 2019 года.

Лайфхак состоит в том, что в уполномоченный орган нужно направить уведомление о планируемом строительстве. Да, даже если дом уже давно стоит на участке. В ответ придет уведомление о соответствии или несоответствии планируемых параметров объекта установленным нормам. Если все в порядке, то в тот же орган направляется еще одно уведомление – об окончании строительства. Интересно, что по новым правилам заявление об учете и регистрации объекта ИЖС в территориальный орган Росреестра направляет уполномоченный орган. Но и застройщик может обратиться с таким заявлением, если этого не сделано уполномоченным органом в установленном порядке.

В случае, если что-то пошло не так и дом в чем-то не соответствует нормам, будет сложнее добиться своего - придется обращаться в суд, чтобы узаконить стройку.

СИЛА ДОКУМЕНТОВ

Уведомление о планируемом строительстве можно подать лично в уполномоченный орган или через многофункциональный центр, а можно отправить бумагу по почте с уведомлением о вручении, а также через портал «Госуслуги».

К уведомлению прилагаются правоустанавливающие документы на земельный участок, если права на него не зарегистрированы (нет сведений в ЕГРН). Если уведомление направляется представителем застройщика, то прикладывается документ, подтверждающий его полномочия. А если строительство или реконструкция дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, то необходимо описать внешний облик объекта ИЖС или садового дома.

Уполномоченный орган непременно проверит, соответствуют ли предоставленные сведения параметрам разрешенного строительства и можно ли вообще строить такой дом на земельном участке.

Если все в порядке, то на постройку объекта дается 10 лет. После того, как дом будет возведен, в тот же орган власти нужно отправить еще одно уведомление –уже об окончании работ с указанием сведений об оплате государственной пошлины за регистрацию права. Направить его можно не позднее одного месяца со дня окончания строительства. К уведомлению об окончании строительства прилагаются документы:

- документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;

- технический план объекта ИЖС или садового дома;

- соглашение об определении долей в праве общей долевой собственности на объект ИЖС или садовый дом, если правообладателей у земельного участка несколько.

После отправки уведомления владельцу дома в течение недели стоит ждать гостей – органы власти обязаны выехать на площадку для проверки. Они проводят визуальный осмотр на соответствие внешнего облика построенного объекта ИЖС или садового дома описанию внешнего вида таких объектов в уведомлении.

КОГДА УВЕДОМЛЯТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Есть несколько моментов, когда сообщать государству о строительстве дома не требуется.

Например, если владелец получил разрешение на строительство объекта ИЖС до 4 августа 2018 года или подал заявление о выдаче разрешения до этой даты. Кроме того, можно обойтись без уведомления при учете и регистрации прав в отношении жилого строения или жилого дома, созданных на садовых и дачных участках до 1 марта 2019 года.

СПРАВКА «КП»

Оказывается, привычные понятия – «садовый дом», объект ИЖС были уточнены не так давно. Так, понятие «садовый дом» утверждено лишь с 1 января 2019 года, а определение объекту ИЖС дали в августе прошлого года.

Теперь объект ИЖС – это отдельно стоящее здание не более трех этажей и не выше 20 метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. Оно не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, то есть, нельзя такой дом поделить на отдельные части или квартиры. Синонимами объекта ИЖС стали такие понятия, как «объект индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом».