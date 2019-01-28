Тюремный врач-психиатр из Тюмени выступил в шоу «Comedy Баттл»
«Всем привет! Меня зовут Руслан, мне 26 лет, у меня ДЦП и я буду про это шутить. Не бойтесь смеяться…». С этими словами на сцену юмористического шоу «Comedy Баттл» вышел 26-летний тюменец Руслан Шамухаметов. Свежий выпуск проекта показали в эфире ТНТ в минувшую пятницу, 25 января.
Выступление молодого человека включало в себя шутки над своей национальностью (Руслан – татарин, - прим. ред.), своим недугом и своей профессией. Так, например, он рассказал о том, почему «глючит, как Android», почему его бы не взяли в Орду в стародавние времена и как стал врачом-психиатром.
- Когда я учился в медуниверситете, мне родственники говорили: «Вот выучишься – будешь всех нас лечить». Я говорю: «Да, конечно!». И стал врачом-психиатром. В тюрьме, - шутит Руслан.
Члены жюри отнеслись к участнику благосклонно, однако пожелали ему перейти к более «широким формам» выступления и сделать его более целостным. Шоумен Тимур Родригес, в свою очередь, отметил, что Руслан ломает все стереотипы и не боится шутить на запрещённые темы.
- Среди нас очень много людей, которые зажаты в такие моменты, и мы не знаем, как на это реагировать. Чем больше ты шутишь, тем легче воспринимаешь действительность, которая, порою, жестока, - говорит Тимур.
Стоит отметить, что Руслан Шамухаметов – не новичок в стенд-апе, ранее молодой человек уже участвовал в шоу ТНТ «Открытый микрофон». Совсем скоро тюменца мы сможем увидеть в следующем этапе комедийного шоу.
Посмотреть выступление можно с 21:02 минуты.
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