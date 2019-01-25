Куда сходить в Тюмени на выходных 26 и 27 января 2019

Незаметно пролетел первый месяц зимы, и на дворе – последние январские выходные. Конечно, можно проваляться два дня под тёплым одеялом, почитать книжку или посмотреть телевизор, но тюменцев ожидают куда более интересные мероприятия. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор интересных событий на предстоящие выходные – интересно будет всем!

ЖИВАЯ МУЗЫКА

Музыкальный вечер. Фото: Visit Tyumen

В музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) перед тюменцами выступит педагог по вокальному искусству Тюменского государственного колледжа искусств Мария Коростылева вместе со своими студентами. Живая музыка, прекрасные мелодии, интересные выставки и музейное кафе будут ждать тюменцев сегодня вечером.

Когда: 25 января 18 часов

Стоимость: бесплатно

В ПАМЯТЬ О ВЫСОЦКОМ

Спектакль-квартирник. Фото: Visit Tyumen

В театре «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а) пройдёт спектакль-квартирник, посвящённый творчеству Владимира Высоцкого. Великому актёру и исполнителю сегодня исполнился бы 81 год. Тюменские актёры прочитают стихи Владимира Семёновича и споют его песни, но по-своему. Организаторы отмечают, что обстановка квартирника будет непринуждённой и демократичной.

Когда: 25 января в 19 часов

Стоимость: 500 руб.

«СЕМЕЙКА АДДАМС»

Семейка Аддамс. Фото: Visit Tyumen

В МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) покажут знаменитую «чёрную» комедию «Семейка Аддамс», по мотивам одноименного фильма американского режиссера Барри Зонненфельда. По сюжету в зловещем старинном доме на окраине современного города живёт странная колдовская семейка. Много лет назад глава семьи Гомес потерял своего брата Фестера и уже потерял всякую надежду его найти. Последняя попытка – обратиться к телевидению…

Когда: 25 и 26 января в 19 часов

Стоимость: 200 руб.

АТМОСФЕРА «ТВИН-ПИКС»

Марафон фильмов Дэвида Линча. Фото: Visit Tyumen

Фильмы легендарного режиссёра, создателя наипопулярнейшего сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча можно будет посмотреть в FABRIC BAR (ул. Молодёжная, 74/4). Организаторы обещают, что всех посетителей ждёт «полноценное путешествие в недра человеческого сознания». Линч более 40 лет создаёт запутанные мрачные картины, которые шире любой интерпретации и трактовки. Фильмы будут демонстрировать на оригинале с русскими субтитрами.

Когда: 26 января 19:30

Стоимость: 200 руб., на которые можно заказать что-нибудь в баре.

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ИНДИЮ»

Фестиваль "Путешествие в Индию". Фото: Visit Tyumen

Любителям индийской культуры должен понравиться фестиваль «Путешествие в Индию», который пройдёт в ДК «Железнодорожник» (ул. Первомайская, 55). Тем более что здесь всех посетителей ждёт куча всего интересного: ярмарка, ведическая литература, блюда индийской кухни, детская программа, фотосессии «Индийская Царица», консультация астрологов, нумерологов и многое другое. Кроме того, запланирована концертно-развлекательная программа.

Когда: 26 января с 13 до 19 часов

Стоимость: фестивальное пространство (вход свободный - бесплатно), концертно-развлекательная программа (вход в концертный зал по билетам - платно)

ФЕСТИВАЛЬ ШОКОЛАДА

Фестиваль шоколада. Фото: Visit Tyumen

В ТРЦ «Тюмень Сити Молл» (ул. Тимофея Чаркова, 60) состоится Фестиваль шоколада. Все желающие – детки и их родители – смогут приготовить шоколадные десерты, посмотреть кукольный спектакль, принять участие в мастер-классах, кофейном баттле и дегустации наивкуснейшего шоколада. Организаторы обещают немало сюрпризов и много подарков.

Когда: 26 января в 16 часов и 27 января с 14 часов

Стоимость: бесплатно

ВИНИЛ-ВЕЧЕРИНКА

Виниловый тандем. Фото: Visit Tyumen

Посетители тюменского «Дома печати» (ул. Осипенко, 81) окунутся в атмосферу невероятного мира аналогового звучания в век цифровых технологий. Организаторы обещают, что вместе с командой диск-жокеев никто не забудет об истоках ди-джеинга и о различных аудионосителях.

Когда: 26 января 23:00

Бронь столов: +7 (904) 471-35-71

«МЕЧТЫ О МОРЕ»

Мечты о море. Фото: Visit Tyumen

В МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) состоится открытие выставки «Мечты о море». Все посетители смогут окунуться в «морскую» атмосферу, полюбоваться картинами, написанными маслом и акварелью, а также восхититься авторскими куклами-русалками. По словам организаторов, ожидается живая музыка и розыгрыш призов.

Когда: 27 января в 14 часов

Стоимость: бесплатно

ДЖАЗ-КОНЦЕРТ

Концерт Jazz Street. Фото: Visit Tyumen

Один из самых популярных тюменских джазовых коллективов Jazz Street даст концерт в честь первого юбилея Fabric bar (ул. Молодёжная, 74/4, 2 этаж). По замыслу организаторов, будет много зажигательного фанка и традиционного джаза.

Fabric Bar отмечает свой первый юбилей. В честь этого заведение устраивает концерт одного из самых популярных и знаковых тюменских джазовых коллективов — «Jazz Street». Будет много традиционного джаза и зажигательного фанка.

Когда: 27 января в 19 часов

Стоимость: бесплатный вход, но требуется предварительная регистрация.