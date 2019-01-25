Другой мир: как живут те, которых благополучные люди обычно не замечают. Часть 2

Продолжение.

Начало - здесь: часть 1.

Бабушка сидит на краю кровати, смотрит на нас и смущенно улыбается. Это Антонида – единственная женщина в богадельне. Директор Галина Тимофеевна сидит рядом и постоянно называет ее красавицей, отчего Антонина смущается еще больше. Она не против сфотографироваться, но вряд ли ей захочется смотреть на свои снимки.

Дурман

Родилась она 3 апреля 1956 года в Нижней Тавде. После родители переехали в Тугулым. Единственный ребенок в семье – «поскрёбыш», как она себя именует.

Окончила 8 классов в 17-й школе в Тюмени. Училась как все, бывали и «тройки» («ну как без троек-то?»), но при этом всегда любила читать («это моя слабость»). Потом окончила Машиностроительный техникум. Работала на Тюменском заводе медоборудования электромонтажницей, потом технологом по экспорту. Вышла замуж, родился сын.

Когда ему исполнилось 15 лет, родители отправили восьмиклассника на каникулы к свекрови в Тугулым. Возвращались всей семьей, за рулем был муж. Что было дальше, Антонида знает уже по рассказам. Машину занесло на дороге и они врезались в другой автомобиль. Дверца с ее стороны была не закрыта и ее выбросило наружу. Муж и сын погибли на месте.

«Меня увезли в больницу, гляжу – никого нету, никто не заходит. Я же не знаю, что случилось. Потом говорю: Мои почему-то не приходят? Мне говорят: их больше нет. Как нет?». Антонине было 35 лет. Врачи собрали по частям ее тело, но она так и не смогла вновь собрать свою жизнь.

Начала выпивать. «Одна осталась, вот и начала. Сначала маленько пила, а потом так втянулась, что иду с работы и беру сразу две бутылки – одной уже мало было». Пила в одиночестве, тайком («никто не знал, такая вот умная была»). Работа технолога была связана с выдачей спирта, что только усугубляло положение.

Как и всякая болезнь, алкоголизм прогрессировал. Настало время, когда она уже не смогла работать на заводе. Содержать ее было некому, а значит нужно было работать.

Следующие 20 лет Антонина провела в цыганской семье – занималась хозяйством, помогала с детьми. Поначалу цыганка Валентина привела ее в свой старый дом на СМП, затем, после смерти мужа, построила новый, на несколько комнат. Антонина помнит ее дочку с шести лет; когда уходила, той уже было около тридцати. Платили, по ее словам, хорошо – 60 рублей в день. На жизнь хватало – если можно назвать это жизнью.

Эти 20 лет она провела словно в дурмане. Смешались годы и лица, дни слились в один бесконечный круг, от которого не осталось воспоминаний. С трудом припоминает, что кто-то привел ее в социальную гостиницу, как официально именуется муниципальная ночлежка на ул. Коммунистической. Месяца через три ее, как тяжело больную, направили в богадельню. С тех пор прошел уже год – самый счастливый год Антонины за последние 20 лет ее жизни.

Последний цветок

Из прежней жизни осталась только любовь к чтению. «Она у нас книгочей, «Овод» читает, – умиляется Галина Тимофеевна. – Я спрашиваю: «Нравится?» А она: «Так читала уж несколько раз, фильм смотрела. Больше-то читать нечего». Некоторые полагали, что она не понимает смысла прочитанного, просто механически перебирает буквы, просили пересказать и были удивлены ее рассказами.

«Хорошая я!» радостно восклицает Антонина. «Да ты моя умничка! Да самая лучшая! – подтверждает Галина Тимофеевна.

Уже в конце разговора мы понимаем, что у Антонины есть сын – второй, младший. На момент аварии ему было 11 лет. Он остался у бабушки в деревне и тем спасся. Она отписала ему свою квартиру в районе КПД и с тех пор не знает о нем ничего. Мысль о том, чтобы проситься к сыну жить, отвергает с ходу: «Не хочу я, лучше уж в дом инвалидов, со своей ровней сидеть уже».

Кажется, ей хочется уединиться, спрятаться так, чтобы все в этом мире окончательно забыли о ее существовании. Или как раз этого она и боится? Сомнения развевает Галина Тимофеевна, рассказавшая об одной-единственной просьбе Антонины: «Дайте слово, что, когда я умру, вы положите цветок на мою могилу».

Аннушка

До нее на этой кровати жила Аннушка. Ее забрали из-под деревни Тюнево, где она 15 лет прожила в вагончике. Начался снос временных сооружений и она осталась на улице. После перелома тазобедренного сустава Аннушка не могла ходить, задыхалась от астмы. Богадельня стала для нее спасением. Год ушел на оформление документов, после чего удалось пристроить ее в Ярковский дом инвалидов.

Поначалу было страшно: «Когда я приехала туда, у меня было желание уйти. – рассказывала она навестившей ее Галине Тимофеевне. – Тут ведь страшно, все колясочники, все такие разбитые. Я думала, месяц проживу и буду проситься назад. А сейчас, если выгонять станут – я не уйду. Почему? Так я ведь одна ходячая! Я для своих в магазин хожу». В богадельне она считалась лежачей, еле передвигаясь по коридору на ходунках. В доме для инвалидов, на фоне 500 искалеченных собратьев она выглядит почти здоровой.

Василий Иванович

На соседней кровати лежит колясочник Коля. До него это место занимал Василий Иванович. Поначалу, говорили, что у него онкология, рассказывает Галина Тимофеевна, хотели удалять одно легкое, где стояла жидкость, но после ухода в богадельне он начал оживать. Чтобы человеку без документов сделали операцию, пришлось дойти до директора департамента здравоохранения. Врачи сказали, что теперь он проживет еще год, но с каждым днем становилось только хуже. «Метастазы, умираю, шишки по всему телу», – жаловался Василий Иванович. Его отвезли обратно в больницу «Водников», сделали снимок: метастазов нет, просто врачи забыли убрать резинку после операции и та обмотала кишечник.

Потом была другая операция, уже на легком. К тому времени Василий Иванович весил всего 45 кг, был очень слаб и врачи говорили прямо: «Не жилец». Накануне операции в областной больнице в Патрушево он причастился у отца Владимира, который часто соборует тяжелобольных, попрощался со всеми. Но тут приехала комиссия из Москвы и один доктор сказал, что есть новая технология, позволяющая сохранить легкое. Тем самым он сохранил Василию Ивановичу жизнь.

Через месяц его выписали из больницы обратно в богадельню и он, исетский крестьян, встав на ноги, первым делом соорудил во дворе теплицу, где и копошился все лето. «А потом он режим нарушил – пивка выпил – и мы его за нарушение выписали», – с неизменной улыбкой рассказывает Галина Тимофеевна. По ее словам, он поблагодарил всех за заботу, назвал себя совершенно здоровым и ушел.

Сегодня за него снова попросили – жизнь на улице дала о себе знать, у Василия Ивановича начали отказывать ноги. «Конечно, возьмем», – разводит руками Галина Тимофеевна. «Мы ему как раз паспорт уже почти восстановили. До конца оформим и направим его в дом инвалидов».

ЧТО ЕЩЕ

Пока готовилась публикация, Антониде все-таки сделали паспорт и устроили ее в дом инвалидов под Ишимом. Скорее всего, она снова лежит в палате с книгой в руках. Надеюсь, у нее все хорошо.

СПРАВКА «КП»

Тюменская «Богадельня» – это лицензированная медицинская часть для тяжелобольных бездомных. Это некоммерческий проект. Финансирование осуществляется за счет пожертвований. Его обитателям всегда необходима поддержка: средства гигиены, мази и кремы для обработки ран, одноразовые пелёнки, подгузники. И – еда. С 2007 года при «Богадельне» работает благотворительная столовая. Бездомных кормят в двух точках города каждый день. И, разумеется, нужны продукты: чай, макароны, консервы, крупы, масло, овощи, - всё это можно привезти по адресу – Тюмень, ул. Чекистов, 31а/3.

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