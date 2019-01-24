Другой мир: как живут те, которых благополучные люди обычно не замечают

Что такое богадельня? Для большинства ее обитателей – последняя станция на их жизненном пути. Отсюда два выхода – на кладбище или в дом инвалидов. И, если в последний попасть непросто, то кладбище принимает всех.

В России принято помогать детям, взрослые должны справляться сами. Инвалиды – уже вторые в очереди за милосердием. Исключение составляют ветераны войн, особенно недавних и потому каждый второй попрошайка на улице в военной форме. Гораздо реже помогают старикам – они свое уже отжили. Даже реже, чем бродячим животным – собачки ведь такие милые, не то что старые люди. В конце цепочки милосердия стоят люди бездомные.

Homo palor – человек бродячий. Порой кажется, что это действительно особый вид. Грязные, изможденные, беспрестанно кашляющие и едва стоящие на ногах, они смотрят на мир безумными глазами, в которых не осталось ничего человеческого. Или осталось?

«Алкаши! Неряхи! Бездельники! Сами виноваты!» – они привыкли к этим словам. А еще больше ко взглядам – осуждающим, презирающим, отталкивающим. «Будешь плохо учиться – станешь как этот дядя!» наставляют родители сына. Может, для того они и нужны, что демонстрировать нам, нормальным, крайнюю степень падения и предостерегать от непоправимых ошибок?

Вот только что они сделали не так? В какой момент допустили роковую оплошность и навсегда сбились с пути? С этими вопросами мы переступили порог богадельни – скромного, но уютного заведения на задворках улицы Чекистов. Здесь принимают больных бездомных людей.

Расконвойник из богадельни

Ханифа мне рекомендовала сама Галина Тимофеевна Паршуткина, основатель и руководитель этого общественного приюта. «Ханиф у нас замечательный! Он такой молодец – все делает, во дворе прибирается, за теплицей ухаживает…».

Жизнерадостный пожилой мужчина в клетчатой рубашке. «Это да, я у них расконвойник! Мне и в магазин можно, у меня даже велосипед есть – бухгалтер свой дает. Вот только замка к нему нет, боязно оставлять на улице. А так я и в Гилевку езжу, и в магазины, да везде!».

Ханиф признается, что больше всего боится сорваться и уйти в запойФото: Станислав Белов

Речь его была вполне четкой, с небольшим акцентом, точнее особой интонацией, присущей выходцам из тюркоязычной среды. Встретишь такого на улице и пройдешь мимо, не обернешься – дед как дед.

Да только он - бездомный.

Какой была его дорога в богадельню? Об этом он расскажет сам.

Ханиф: начало истории

Родился я в 1955 году в городе Сим Челябинской области – небольшой такой городок рядом с Уфой, тысяч 25 населения было, а сейчас и того меньше. Он раньше в Башкирии был, а потом в Челябинскую область передали. Там в основном русские живут, башкир много, татар, чувашей. Там раньше завод был военный, все на него работали – город-завод, можно сказать. А потом Горбачев подписал какие-то договора, ракеты стали не нужны и завод тоже.

Родители из Башкирии приехали. Отец машинистом работал, сначала паровозы водил, потом тепловозы – подвозил уголь на ТЭЦ. А мать на заводе. По сути, оба на завод работали. В семье нас было четверо – три брата и сестренка. Я средним был, хотя старший брат – он нам только по матери родной. Отец у него другой был, но он неудачно спрыгнул на узкоколейке и попал под поезд, мать снова замуж вышла.

Учился как все, окончил восемь классов и потом еще один в вечерней школе. Выучился на каменщика-монтажника в учебном комбинате в Свердловске. В 1973 году мне 18 лет исполнилось, в армию забрали. Отслужил два года в Волгограде, в инженерных войсках. Помнится, на Мамаевом кургане голубиный помет убирали. Монумент Родина-мать он же внутри пустой. А вы знаете, сколько он метров? 87! И меч 24 метра. И вот однажды этот железобетонный меч упал в 4 часа ночи. Хорошо, что это еще до нас было.

После армии вернулся в Сим, а через год, в 1976-м поехал на Север – в Сургут. Там одноклассница Галя жила, мы давно дружили. Доехал до Тюмени, тут пришлось задержаться – поезда на Сургут раз в неделю ходили. Я на вокзал, а мне отвечают: поезд вчера ушел.

Где мне неделю жить? День поскитался, никуда пристроиться не получается. Пошел в Газстрой на работу устраиваться. Дали место в общежитии на ул. Энгельса – в деревянном бараке, где раньше ткацкая фабрика была. Пару лет отработал, а потом всё-таки уехал в Сургут. Там пустовало управление в промзоне и нам его дали под общагу, там мы и жили. Ну и там сказался, видимо, мой слабый характер – начал заливать…

Привет Горбачеву!

Сургутский ЖБИ вместе с болгарами строили. В Лянторе тоже строил – там наша база была. Два года прожил там в бочке с двумя парнями из Донецка – мне нравилось, очень удобно; душ, маленькая кухня – все свое, лучше, чем в общаге.

Тогда как раз сухой закон был, в продаже спиртного не стало. Сквашивали яблочный сок. Шутили: «Привет Горбачеву!». В выходные пойдем с ребятами в баньку, возьмем с собой баночку…

Работали много, и по субботам тоже, а когда горящий объект, то и по воскресеньям, только уже до обеда, чтобы в баню успеть, да на рынок за продуктами. Зарабатывали прилично: на «большой земле» зарплата была 200-250 рублей, а в Сургуте я полторы тысячи получал в месяц.

Одно время ребята в Чехию ездили, прослышали, что там за девять тысяч можно хорошую «Волгу» купить. Чехи в то время уже начали в Германию за машинами ездить, а свои продавали по дешевке. В Польшу ездили, возили наши электродрели, часы, телевизоры, оттуда привозили тряпки, девчатам косметику, парфюмерию. А я все это время в Газстрое работал.

Мне вообще нравилось в Газстрое, я теперь жалею, что из Сургута уехал. Это было накануне развала СССР. Почему ушел оттуда? Ну, заливать сильно начал….

Поработал пару лет в Свердловске, вернулся на родину – мама еще была жива, там пожил, снова в Сургут вернулся. Перебивался.

Последнее место, где я работал – это Абалак, мы там за монастырем в 2006-2007 годах развлекательный парк строили. Нам привозили неошкуренный лес, вываливали, а мы его шкурили и строили из него. Там же все деревянное, как в Кижах. Прораб-армянин все следил, чтобы мы шляпки от гвоздей прятали, где увидит – кричит, мол, буду наказывать рублем. Там мы вокруг этой гостиницы бегали, смотрели, чтобы нигде гвоздей видно не было. Жили там же, в доме, что справа при въезде – там теперь охрана живет.

Семейное положение: женат не был

Семьи у меня никогда не было, так, сожительствовали, без официального брака. С места на место переезжал в одиночку. Младший братишка погиб на строительстве газоперерабатывающего завода в Оренбурге. Он монтажником был, упал с высоты.

У Ханифа остались только воспоминания и... надежда найти работу.Фото: Станислав Белов

Старший жил в Узбекистане, вернулся в начале 1990-х, когда там совсем невозможно стало – квартиру бросил, все потерял. Забрал квартиру матери. Не знаю, что с ним….То ли живет там, то ли продал.

А вот сестренка младшая в Малояз уехала с мужем. Муж Ильдар работает монтером на железной дороге, она по хозяйству.

Секта: заработок на бездомных

Когда мы в Абалаке работу закончили, то стали не нужны. Надо было куда-то уходить. А холодно уже, зима. Я в соцзащиту в Тобольске пошел. Говорю, помогите мне на зиму устроиться – охранником или дворником, мне лишь бы угол где переночевать. Женщина говорит: у нас в ночлежке всего 25 мест, свободных нет. И дала мне визитку организации «Никка» – мол, иди туда, там тебе помогут. А это рядом, от Кремля спускаешься и сразу направо.

Видели по подъездам, на столбах объявления: «Помощь наркозависимым», «Помощь людям»? Я сам такие клеил. У аптек обязательно висят – туда же наркоманы ходят. Опять же реклама: сантехнические работы, погрузка, электрика.

Названия разные, а суть одна – это все секты, которые на людях деньги зарабатывают. Как? Да очень просто. Тебе дают кров и еду, а за это нужно работать бесплатно. В Тюмени такие конторы тоже сидят.

Туда ведь отчаявшиеся приходят – наркоманы, которых родные из дома выгнали и которые сами уже своей жизни не рады. Заключенные, которые только освободились. Кто все распродал, всего лишился, все потерял. Эти секты на вокзалах дежурят, на перекрестках. Смотрят – бредет человек с сумками, язык высунул, идти некуда. К нему подходят, расспрашивают, обещают помочь – паспорт восстановить, на работу устроить.

А на самом деле ничего они не делают – ни документов, ни лечения, ни работы официальной. Просто отправляют каждый день на задания – то грузы перетаскивать, то чинить что-нибудь, убирать. Оплаты никакой, разве что заказчик сам на чай даст или удастся левую работенку провернуть.

Рядятся-то они в хорошие одежды. Они же не говорят, что используют людей.

Осенью 2015-го у меня инсульт случился – рука еще работает, а вот пальцы уже не те, и нога тоже. Работать не смог и меня сразу выпроводили. Приехал в Тюмень.

Алые паруса Ханифа

Пошел в ночлежку на ул. Коммунистической, но раз инсульт, то меня оттуда направили в богадельню. Здесь хорошо. Я даже не знал, что бывают такие люди отзывчивые. Паспорт мне восстанавливают, пенсию оформляют, инвалидность – третью группу, наверное, дадут. Вторую говорят, получить очень трудно, это лежачие в основном. Ну, а первая группа уже, считай, не жилец.

Я ведь мусульманин, а тут и христианство принял, теперь я Федор (смеется). Почему Федор? А у меня любимый фильм «12 стульев», помните, там Пуговкин отца Федора играл? Библию читаю, мудрая книга, правда, я сомневающийся по натуре.

Родных у меня остались брат, да сестра. К сестренке я, если пенсию начну получать, еще съезжу. Тут недалеко ведь: от Екатеринбурга на электричке, потом автобусом до Малояза. Друзья в детстве были хорошие, а сейчас…

В общаге потом – какие там друзья? Если бухаете вместе, так это не друзья, а собутыльники. А здесь больные все, многие после инсульта, соображают не очень.

Хорошо, что пить бросил и курить тоже. Чай вот пью, кофе.

Я на работу хочу устроиться – сторожем или дворником. Мне бы только закуток, где переночевать. Меня в интернат пристроить хотят, а я не хочу. Это уж для тех, кто совсем лежачий. А я за собой ухаживаю, в баню хожу, снег убираю – зачем мне в интернат?

На Новый год снежную бабу соорудил с ведром. Хотел еще «Алые паруса» сделать, да ничего красного не нашел, отложил на следующий год. Девчонка, чтобы там была, парень на корабле, паруса, а сзади пират – старый такой, одноглазый, с трубкой.

Галина Паршуткина, руководитель тюменской "Богадельни"Фото: Станислав Белов

СПРАВКА «КП»

Тюменская «Богадельня» – это лицензированная медицинская часть для тяжелобольных бездомных. Это некоммерческий проект. Финансирование осуществляется за счет пожертвований. Его обитателям всегда необходима поддержка: средства гигиены, мази и кремы для обработки ран, одноразовые пелёнки, подгузники. И – еда. С 2007 года при «Богадельне» работает благотворительная столовая. Бездомных кормят в двух точках города каждый день. И, разумеется, нужны продукты: чай, макароны, консервы, крупы, масло, овощи, - всё это можно привезти по адресу – Тюмень, ул. Чекистов, 31а/3.

ЧТО ЕЩЕ

К сожалению, пока шла работа над статьей Ханиф провинился – сорвался, выпил спиртного и ему пришлось уйти. Сейчас Ханиф проходит курс реабилитации.

Читайте продолжение на сайте КП-Тюмень.