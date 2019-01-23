Ведущий программы «Загадки человечества» раскрыл тюменцам последнюю тайну Распутина

Ведущий познавательной программы «Загадки человечества» Олег Шишкин презентовал тюменцам свою новую книгу. Расследование, основанное на сенсационном «Деле об убийстве Распутина» и которое было найдено автором в архиве Министерства юстиции Российской империи, писатель представил в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. В этом издании собраны шокирующие криминалистические подробности, неожиданные показания свидетелей и признания прокуроров. Интересно, что автор представил своё творение аккурат в год 150-летия известного сибиряка.

Автор книги Олег ШишкинФото: Алексей КОСЕНЧУК

Артриум Музейного комплекса был забит под завязку: на встречу с Шишкиным пришли не только историки, журналисты, общественники и писатели, но также студенты и школьники. Согласитесь, что не каждый раз можно услышать о дворцовых интригах, неизведанных доселе фактах и посмотреть уникальные архивные фотографии. По словам автора, эта книга – плод его 20-летнего кропотливого труда и поисков.

Архивные документыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Презентуя тюменцам «Последнюю тайну Распутина», Олег Шишкин рассказал, что до него уголовное дело в архиве брали пять человек, хотя считалось, что оно сгорело ещё в 1917 году, во время Февральской революции. Однако ни один из «читателей» дела так и не решился распутать клубок из тайн загадочного убийства.

Архивные фотографии на презентацииФото: Алексей КОСЕНЧУК

Впервые в книге можно прочесть подлинное заключение о смерти Григория Ефимовича и раскрыть логику действий следователей царского Министерства юстиции.

Архивные фотографии на презентацииФото: Алексей КОСЕНЧУК

КСТАТИ

В этот же день, но уже в конференц-зале Центральной городской библиотеки, читатели встретились с автором романа «Царский угодник» Валерием Поволяевым. Произведение посвящено Григорию Распутину, поэтому автор не смог не посетить родные пенаты своего героя – село Покровское и Тобольск.