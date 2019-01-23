В Тюмени за год вдвое увеличилось число банкротов

В два раза больше тюменцев в ушедшем году не смогли заплатить по кредитам. Им пришлось объявить себя банкротами. Об этом стало известно из исследования, проведенного аналитиками Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и проекта «Федресурс».

ЧИСЛО БАНКРОТОВ РАСТЕТ

Специалисты насчитали в Тюменской области 436 человек, в отношении которых была начата процедура за 2018 год. В 2017 году таких было 215. Кстати, на Ямале число банкротов тоже увеличилось вдвое, правда, цифры поменьше - с 98 до 222 человек. Всего же в Тюменской области в 2018 году доля потенциальных банкротов от заемщиков составила 1,8% или 10,8 тысяч человек (в 2017 их было 9,9 тысяч).

- Доля реальных дел по банкротству растет значительно более высокими темпами, что скорее всего связано с повышением информированности граждан. Сейчас также идет обсуждение поправок в Закон о персональном банкротстве, который позволят гражданам с совокупным долгом более 50, но менее 700 тысяч рублей проходить упрощенную процедуру банкротства. В случае принятия таких поправок свое финансовое положение смогут облегчить более 5 миллионов банковских должников, - заявил Николай Мясников, и. о. генерального директора ОКБ.

КАК СТАТЬ БАНКРОТОМ

Как рассказали в Арбитражном суде Тюменской области, в настоящее время граждане вполне законно могут инициировать в отношении себя процедуру признания неплатежеспособности. Для это нужно обратиться в суд с заявлением, к которому прилагается ряд документов - доказательства уплаты госпошлины, опись имущества гражданина и так далее. Впрочем, с заявлением в арбитражный суд могут обратиться как сами должники, так и кредиторы, и органы власти, например, банк, выдавший кредит, или налоговики при наличии задолженности по налогам.

- Право должника на обращение в суд связано среди прочего с его неплатежеспособностью. Например, гражданин перестал исполнять денежные обязательства, обязанности по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил. Либо более чем 10% совокупного размера денежных обязательств, обязанностей по уплате обязательных платежей у него не исполнены в течение более чем одного месяца. Также признаки неплатежеспособности - когда размер задолженности превышает стоимость имущества, либо отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, - отметили в суде.

Согласно закону, при процедуре банкротства нужно обязательно привлекать финансового управляющего, которому выплачивается вознаграждение 25 000 рублей, а плюсом к ней сумма, соотносимая с размером погашенного долга в 2%. Денежные суммы вознаграждения финансового управляющего покрываются из средств должника, как и оплата госпошлины.

По информации арбитражного суда, при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение.

Банкротство влечет за собой и неприятные последствия. Если человека признали банкротом, то в течение пяти лет он не сможет принимать на себя обязательства по кредитным договорам, договорам займа без указания на факт своего банкротства. В течение тех же пяти лет дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. А в течение трех лет он не вправе занимать управляющие должности или иным образом участвовать в управлении юридическим лицом. Кроме того, суд может вынести определение о временном ограничении права на выезд гражданина из РФ.

ДЛЯ СПРАВКИ

В исследовании были использованы данные о 56,7 миллионах российских заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в ОКБ, а также сообщения арбитражных управляющих о судебных решениях, раскрытые в «Федресурсе». К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие Закона о банкротстве – имеют долг более 500 тысяч рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. На 1 января 2019 года под это определение попадали порядка 748,2 тысяч россиян или 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,68 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом кол-во потенциальных банкротов выросло на 6%. Количество граждан и ИП в отношении, которых введена процедура банкротства и/или реализация имущества в 2018 году выросло на 47% по сравнению с 2017 годом: с 29,8 до 44,0 тысяч человек.

В прошедшем году граждане, как и прежде, активно сами инициировали собственное банкротство. В 2018 году они выступили заявителями в 86% процедур, в отношении которых раскрыты такие данные (в 2017 году – 82%). Кредиторы инициировали 12% дел (было 16%), ФНС – 1% дел (было 2%).