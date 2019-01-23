Купить квартиру в Тюмени: в городе подорожали новостройки и вторичка

Аналитики тюменского рынка недвижимости выяснили, что стоимость квартир в городе за год поднялась в среднем на 6-7%. Рост стоимости коснулся не только квадратного метра в новостройках, но и вторичного жилья.

НОВОСТРОЙКИ

По данным аналитиков портала недвижимости Domofond.ru, рассчитали динамику цен на квартиры в новостройках за год в 164 городах России. Тюмень в этом рейтинге оказалась посередине - на 80 месте. В областной столице стоимость квадрата поднялась на 6% - с 54,4 тысяч в начале 2017 года до 57,4 тысяч рублей в 2018 году. По сравнению, например, с Сочи, где цена предложения за квадратный метр в новостройках подскочила на 24%, это не так много.

Ценовая аналитика компании «Этажи» показала, что в Тюмени максимальную динамику по средней цене предложения за квадратный метр на уровне 8% продемонстрировали двухкомнатные квартиры – 8%, однокомнатные подорожали на 5%, а трехкомнатные - на 4%. Так, стоимость квадратного метра в двухкомнатных квартирах составила 61,6 тысяч рублей за квадрат в январе 2019 года (в январе 2018 - 57 тысяч рублей за квадрат), однокомнатных – 60 тысяч рублей (57,2 тысячи), трехкомнатных – 59,5 тысяч (57,4 тысячи рублей) соответственно.

ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

Что касается вторичного рынка жилья, то Тюмень по стоимости квадратного метра оказалась в первой десятке регионов с наибольшим ростом цен на вторичные квартиры в 2018 году. К такому выводу пришли аналитики Domofond.ru. Цена квадрата на такое жилье в конце 2018 года составила 59,4 тысяч, в 2017 году – 55, 5 тысяч рублей. Рост составил 7%. При этом, аналитики отметили, что по России средние цены предложения выросли в 77 регионах страны, а снизились только в шести. Наибольший рост зафиксирован в Амурской области, а самое значительное снижение — в Республике Ингушетия.

- Средняя стоимость квадратного метра по России в IV квартале 2018 года выросла на 6% по сравнению с тем же периодом 2017 года и на 2,4% по сравнению с IV кварталом 2016-го. Тем не менее средние цены на рынке вторичного жилья все еще не достигли уровня 2015 года и отстают от него на 1,5%. В расчете динамики с декабря 2017-го по декабрь 2018 года средняя по России цена предложения на рынке вторичного жилья выросла на 7,8%: с 58,7 тысяч рублей до 63,2 тысяч рублей за квадратный метр, - прокомментировали аналитики.

В свою очередь, специалисты ЦИАН подсчитали, что наибольшей популярностью на рынке вторичного жилья в Тюмени пользуются недавно сданные новостройки. Спрос на квартиры в домах, построенных в 2010-е годы составил 37%.

- Несмотря на то, что большая часть новых домов расположена на окраинах, в районах с худшим качеством транспортного обслуживания и проблемами с инфраструктурой, за счет более высокого качества самих квартир, современной организации дворового пространства они становятся все более привлекательными для потенциальных покупателей, - отметили в агентстве.

Кроме того, наряду с Краснодаром и Красноярском, в Тюмени повышенная доля спроса касалась двухкомнатных, трехкомнатных квартир. Повлиял на это, прежде всего, активный внешний миграционный приток: многие сделки купли-продажи в областной столице связаны со сменой места жительства, когда при переезде из города в город большинство покупателей интересуется квартирами не менее, чем из двух комнат.

К слову, аналитики рынка недвижимости Тюмени еще летом прогнозировали рост стоимости жилья из-за изменения ситуации на первичном рынке с введением новой схемы финансирования долевого строительства. Сейчас же перспективы рынка недвижимости, по информации компании «Этажи», будут очень сильно зависеть от региональных условий: количества рабочих мест, социальной политики администрации региона, объемов выданных разрешений на строительство по старым правилам, а также от ставки по ипотеке, которая, к слову, в конце года подросла.