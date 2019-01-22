Из Тюмени – в Рио-де-Жанейро. Как добраться из холодной России в солнечную Бразилию

До конца зимы осталось чуть более месяца – самое время задуматься об отпуске. О популярных направлениях «Комсомольская правда» уже писала в этом материале, но хотелось бы поговорить и об экзотических – таких, как Бразилия. В эту страну я собирался очень давно, но всё откладывал. Грабежи, разбойные нападения, убийства – эти преступления в крупнейшей стране Южной Америки для местных кажутся обыденностью, но на туристов нагоняют страх. С другой стороны, именно в Бразилии находятся одни из самых прекрасных пляжей мира, Статуя Христа-Искупителя (одно из новых чудес света), гора Сахарная голова, стадион «Маракана» и другие вещи, которые обязательно стоит увидеть в этой жизни. «Была не была!», подумал я и купил билеты.

Сахарная головаФото: pixabay.com

БИЛЕТ В МЕЧТУ

Конечно же, прямых перелётов из Тюмени в Рио-де-Жанейро нет, и вряд ли будут. Лететь на самолёте предстоит из Москвы: рейс самый бюджетный (если его так можно назвать) и самый удобный. Путь туда занимает около 18 часов с 2,5 часовой пересадкой в аэропорту Фьюмичино (Рим), обратно – почти сутки, учитывая дневную 11-часовую пересадку в Риме. Если не выходить в город, можно обойтись без шенгенской транзитной визы, однако если выход всё-таки планируется, её обязательно нужно сделать. Правда, для этого совершить краткую поездку в Екатеринбург для снятия отпечатков пальцев (дактилоскопия). Ну, это для тех, кто по Европам ещё не ездил.

Сама же Бразилия – страна безвизовая, в которой россияне могут находиться до 90 дней. Если не успеваете – можно скататься в соседний Парагвай, поставить там штампы в паспорт и вернуться обратно. Вуаля – на всё про всё у вас будет ещё 90 дней.

Так вот… о билетах. Билеты на рейс сообщением «Москва – Рим – Рио-де-Жанейро» (и обратно) обошлись мне в сумму 54,5 тысячи рублей. Причём доплата за выбор места составила 800 рублей (по желанию). При посадке в Рио всё-таки хочется смотреть в иллюминатор, а не крутить головой по сторонам. Примерно в 9 тысяч рублей обошлись билеты на рейс из Тюмени в Москву и обратно, причём чем раньше их покупаешь – тем дешевле.

Итог: общая сумма перелёта из Тюмени в Рио-де-Жанейро и обратно – 64 тысячи рублей на одного.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В РИО?

Рио-де-Жанейро – город контрастов. Рядом с богатыми домами, фешенебельными отелями и райскими пляжами располагаются и трущобы – фавелы, где преступность превышает все мыслимые и немыслимые границы. По отзывам туристов, сейчас стало чуть поспокойнее (полиция поработала для безопасности перед Чемпионатом мира по футболу-2018 и Олимпийскими играми-2016), однако искоренить всё это вряд ли удастся в обозримом будущем.

Тем не менее, ехать в такую даль за баснословные деньги, валяться на пляже и не посмотреть основные достопримечательности – тоже преступление. Поэтому на неделю пребывания в этом городе я набросал основные достопримечательности, которые стоит посетить:

- Статуя Христа Искупителя, Корковаду. Цена: 65 реалов (1170 руб.)

- Сахарная голова. Цена: 110 реалов (1980 руб.)

- Ботанический сад . Цена: 15 реалов (270 рублей).

Ботанический садФото: pixabay.com

- Португальская королевская библиотека. Цена: бесплатно

- Муниципальный театр Рио-де-Жанейро. Цена: экскурсия 20 реалов (360 рублей).

- Дворец Тирадентиса, национального героя Бразилии, революционера. Цена: узнавать отдельно, бесплатное посещение в течение 10 минут.

- Военно-морской музей и Илья-Фискал. Вход во все объекты Культурного пространства Военно-морского флота: бесплатный при покупке экскурсии (Морской тур или Налоговый остров). Цена экскурсии на Налоговый остров: 30 реалов (540 рублей), цена морского 1,5-часового тура по заливу Гуанабара: 30 реалов (540 рублей)

- Лестница Селарона. Цена: бесплатно

- Кафедральный Собор Святого Себастьяна. Цена: бесплатно

- Монастырь Святого Бенту. Цена: бесплатно

- Стадион Маракана. Цена: на матч Фламенгу – 100 реалов (1800 руб.), на матч Флуминенси – 60 реалов (1080 руб.)

Стадион МараканаФото: pixabay.com

- Фавела Росинья. Цена – у гидов. В фавелы соваться одному – себе дороже, ради безопасности нужен гид!

ФавелыФото: pixabay.com

- Музей будущего. Цена: 20 реалов (360 рублей), по вторникам вход бесплатный

- Кладбище Святого Иоанна Крестителя

- Пляжи: Ипанема / Копакабана / Барра-да-Тижука

- Лучшая (по отзывам) шурраскария (мясо на гриле всевозможных видов, по типу шведского стола) на Ипанеме. Цена: 86 реалов (1548 руб.).

Итог: общая цена на достопримечательности Рио на неделю – 10 тысяч рублей (без учёта такси-автобусов, еды и дополнительных расходов, на которые потребуется ещё около 10 тысяч). Общая сумма на одно только Рио – примерно 20 тысяч рублей.

ПРОЖИВАНИЕ И ТРАНСПОРТ

Однако Бразилия славится и другими городами. Так, помимо Рио, я запланировал побывать в Нитерое (пригород Рио, где находится музей в форме инопланетной тарелки), Ангра и Илья Гранде (город и остров с пляжами «баунти» по-бразильски), Парати (колониальный городок), Петрополис, Белу-Оризонти, Оуру-Прету и Мариана (исторические города), Сан-Паулу (город небоскрёбов), Куритиба (колониальный город), Фос-ду-Игуасу (рядом – одни из самых грандиозных водопадов мира) и два города в Парагвае – Асунсьон (столица) и Сьюдад-дель-Эсте, которые находятся буквально в сотне километрах от Фос-ду-Игуасу).

Водопады ИгуасуФото: pixabay.com

Получится ли воплотить всё намеченное в жизнь, пока не знаю, однако хостелы уже забронированы. Ночь в хостеле на одного человека стоит порядка 700-800 рублей на наши деньги, причём в зависимости от города сумма меняется то в большую, то в меньшую сторону. Например, за девять ночей в Рио придётся выложить 5,6 тысяч рублей на наши деньги (район – Ипанема), за две ночи в Ангре – 2,5 тысячи рублей, за ночь в Сан-Паулу – 900 рублей.

Сан-ПаулуФото: pixabay.com

Итог: проживание в хостелах за три недели путешествия обойдётся в 20 тысяч рублей. За переезды между городами (в основном, автобусами) придётся выложить ещё 20 тысяч рублей. На достопримечательности за все города, кроме Рио, заложено 30 тысяч рублей.

Общая сумма путешествия за три недели с перелётами на одного: около 150-160 тысяч рублей. Да, сумма выходит гигантская, однако один раз в жизни стоит посетить страну, о которой ты действительно грезил с детства.

Серию публикаций о путешествиях по Бразилии читайте в «Комсомольской правде – Тюмень» в апреле 2019.