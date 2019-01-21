Тюменский бизнесмен взорвал Службу судебных приставов, чтобы не платить алименты

Уголовное дело о поджоге кабинета Службы судебных приставов в Тобольске вернули на доработку. Обвиняемый Иван Зыкин освобожден из-под стражи и с него взята подписка о невыезде.

Как пояснили в пресс-службе Тобольского городского суда, судья посчитал, что в деле есть препятствия для объективного рассмотрения материалов и вынесения справедливого вердикта.

В частности, предварительным следствием не установлено, кому принадлежит здание, следовательно, не установлены все потерпевшие, характер и размер вреда, причиненный им преступлением.

- По мнению судьи, обвинение является не конкретизированным и не позволяет установить характер и размер вреда, причиненного преступлением, а также его значительность для всех потерпевших. В связи с чем нарушает как права потерпевших, так и право самого закона на защиту, - пояснили в пресс-службе суда. - Кроме того, предъявленное Зыкину обвинение не является конкретизированным, поскольку не соответствует УК РФ.

Как сообщили в областной прокуратуре, сторона обвинения не согласилась с решением судьи и пожала жалобу. В настоящее время она находится в областном суде на рассмотрении.

Напомним, пожар в офисе приставов вспыхнул ночью 30 сентября 2018 года. По мнению следствия, кабинет, расположенный на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Ремезова, поджег предприниматель Иван Зыкин.

У него была задолженность по алиментам в размере 177 тысяч рублей. Было возбуждено исполнительное производство. В качестве возмещения долгов приставы арестовали автомобиль бизнесмена Lexus LX 570, а его самого ограничили в выезде за границу.

Зыкин, не согласившись с действиями приставов, ночью пришел с тремя самодельными зажигательными устройствами к офису и установил снаряды на окна трех кабинетов, после чего поджег фитили. Два устройства не сработали, а от третьего начался пожар. Возгорание удалось быстро потушить, но в результате пострадали 106 исполнительных производств и сгорело имущество службы на 27,3 тыс. рублей.

4 октября Зыкина задержали и с 5 октября он находился под стражей. Ему предъявлено обвинение в умышленном повреждении имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ) и в неуплате алиментов (часть 1 статьи 157 УК РФ).

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину, заплатил весь долг по алиментам и возместил ущерб приставам.

СПРАВКА:

Иван Зыкин руководит ООО "Запсибкомэнерго", которое ведет забор, очистку и распределение воды. Он также является учредителем и гендиректором ООО "Лада и к" – компанией, занимающейся оптовой торговлей кормами для сельскохозяйственных животных.

Иван Зыкин известен в городе как экс-депутат Тобольской районной думы и Тобольской городской думы.

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