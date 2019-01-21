Татьянин день - 2019 в Тюмени: где отметить главный студенческий праздник

Студенческая жизнь – это не только ежедневные конспекты и сессия, но и отдых на всю катушку! Тем более, что на этой неделе появится очень существенный повод для этого – Татьянин день. В 2019 году День студента выпал на пятницу, а это значит, что можно веселиться до самого утра и не думать, как вставать с утра пораньше на любимые (и не очень) лекции. «Комсомольская правда – Тюмень» собрала полную афишу мероприятий на ближайшие выходные: студентам действительно будет где оттянуться!

НА КОНЬКАХ И НА ЛЫЖАХ

Для студентов Тюменского государственного университета конец этой недели будет насыщенным. 25 января здесь пройдут сразу три мероприятия, в которых можно будет показать свои спортивные и кулинарные навыки. С 12 до 13 часов в Студенческом сквере у памятника Святой Татьяны (ул. Ленина, 16) состоится торжественное празднование Дня российского студенчества. В 13 часов – мастер-класс учащихся школы кулинарного мастерства «Сам себе повар» в Доме социальной реабилитации семей и детей «Борки» (Тюменский район, д. Борки, ул. Центральная, 22). Завершится праздничный день массовым катанием на коньках в СК «Прогресс» (ул. Пржевальского, 33).

В субботу, 26 января, в 18 часов состоится традиционное интеллект-шоу «Университетские династии» (501 аудитория, ул. Ленина, 23), а в воскресенье, 27 января, в 11 часов – массовый забег на лыжах в Центре зимних видов спорта (ул. Барнаульская. 41).

День российского студенчества. Фото: ТюмГУ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева решила совместить приятное с полезным – отметить Татьянин день и 185-летие со дня рождения великого тобольского химика. 25 января для студентов здесь пройдёт игровая программа-квест «БиблиоStreet», в которой примут участие семь команд из вузов и ссузов города. Студенты смогут покумекать над различными головоломками, разгадать загадки и подумать над решением творческих задач. Всех участников ждут дипломы, призы и памятные подарки.

Для участия в квесте нужно до 23 января подать заявку по электронной почте osp_tmn@mail.ru. Все подробности, условия и бланк заявки размещены на официальном сайте библиотеки.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Тюменское музейно-просветительское объединение решило устроить праздник не только для действующих студентов, но и для студентов прошлых лет.

Например, в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) с 25 января по 3 февраля 2019 года будут проводиться квесты «Вперёд, в прошлое» (цена – 100 рублей, нужна предварительная запись). 25 января с 11 до 17 часов пройдут авторские мастер-классы от Центра промыслов и ремёсел (от 100 рублей), а также автобусные экскурсии #АвтобусУдачи (от 300 рублей по предварительной записи) и «Высший балл» (от 200 рублей по предварительной записи). Бесплатно можно посетить выставку-инсталляцию «РАЗУМеется».

В историческом парке «Россия – моя история» (ул. Орджоникидзе, 47) с января по февраль 2019 проходит тематическая экскурсия «Развитие высшего образования в Российском империи». Стоимость – 50 рублей с человека при группе не менее 10 человек. С 22 по 27 января 2019 здесь также пройдут: сюжетно-ролевая игра «Советский универмаг» (350 руб. / чел., по предварительной записи), интерактивный урок «Все мы разные, все мы классные» (100 руб./чел., по предварительной записи), интерактивный урок «Лучший город Земли» (50 руб./чел., по предварительной записи) и интерактивный урок «Дамы приглашают кавалеров» (50 руб./чел., по предварительной записи). Бесплатно можно сходить на лекцию «Советские и молодёжные организации» 25 января в 15 часов.

В музее «Усадьба Колокольниковых» (ул. Республики, 18/20) в День студента пройдут две бесплатные выставки «Сибирский характер» и «Согрейся в музее». В музее «Городская Дума» (ул. Ленина, 2) весь январь – музейные «Игры для разума» (80 рублей с человека при группе не менее 15 человек).

В музее «Дом Машарова» (ул. Ленина, 24) 25 января в 17, 18 и 19 ччасов пройдёт вечерняя экскурсия с фонариками «Город в свете фонарей» (85 руб. / чел. при группе не менее 15 человек), квест «КЛЮЧевой вопрос» (200 руб./чел., группа 2-6 чел.) и салонная командная игра «МАФИЯ» (100 руб./чел., группа 6-14 чел.).

В «Археологическом музее-заповеднике» на оз. Андреевском (23 км. трассы Тюмень-Омск) пройдёт селфи-квест «Поиски затерянных артефактов» (100 руб./чел., по предварительной записи).

ОТОРВАТЬСЯ ОТ ДУШИ

Любителям задать жару на танцполе будет интересно посетить ресторан «Максимиллианс» (ул. 50 лет Октября, 8Б), который 25 января устроит «Татьянин день студента». «Танцы и красивые люди вокруг — что еще надо настоящему студенту? Отмечаем самый веселый студенческий праздник танцами до утра!» - пишут организаторы. Сбор гостей с 23:00, старт вечеринки в 0:00. Вход после 23:00: 300 рублей + депозит 700 рублей. 18+

Тусовки до утра тоже будут!Фото: pixabay.com

«Закрытие зимней сессии» и празднование Татьяниного дня пройдёт и в средневековом пабе Hobbit Hall в Тюмени в 21 час. Организаторы мероприятия отмечают, что при предъявлении студенческого билета гостям предложат фирменный коктейль и напоминают о студенческом «законе 15-ти минут». В программе – средневековые танцы, музыка, напитки рекой и великолепная атмосфера. 18+

Student Party (так называется программа) 25 января обещают и в ночном клубе «ЖираFF» «BOOM BOOM ROOM». Старт программы – в 22 часа, вход – 300 рублей. Обещают коктейль в подарок и шампанское всем Татьянам. 18+