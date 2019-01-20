Недоразумение: В Тюмени не состоялась несанкционированная акция против мусорной реформы

Неделю назад коммунисты объявили о митинге по мусорной реформе. Но в пятницу вечером заявку они отозвали. Выходные сыграли свою роль - оповещение об отмене дошло не до всех.

20 января на площадь пришли в основном пожилые граждане, которые не знали об отмене. Корреспондент «Комсомольской правды - Тюмень» поговорил с людьми и выяснил, что их беспокоит.

- У нас дом в деревне и квартира, коммунальные платежи из-за вывоза мусора поднимаются на 800 рублей, - говорит одна из тюменок.

- А у меня коттедж чуть больше 200 квадратных метров, плата повысилась существенно, платить 1200! - возмущенно перебивает женщину Наталья Анатольевна.

Пришедшие боятся, что за вывоз мусора в их больших коттеджах придется отдавать крупные суммы. При этом, какие именно, дамы не знают.

На площади собрались пожилые тюменцы

Судя по количеству пришедших, большинство людей уже разобрались с оплатой. На неделе губернатор Тюменской области Александр Моор дал поручение о разработке правового механизма, который позволит людям выбирать способ оплаты за вывоз мусора.

- Уже почти 15 лет жители квартир платили из расчета за квадратный метр. Считаю, что эта система должна быть более гибкой. Справедливо будет дать человеку выбор – платить за квадратный метр или за фактически вывезенный мусор. Если жителю частного или многоквартирного дома, дачникам выгоднее или удобнее платить по факту – они должны иметь такую возможность, - подчеркнула глава региона.

Документ разработают до конца следующей недели совместно с Общественной палатой.

Именно это, скорее всего, и стало причиной того, что изначально планировавшийся митинг был отменен. 18 января, в пятницу, организаторы отозвали свою заявку, о чем уведомили администрацию города.

Коммунисты предупредили от отмене митинга заранее

В числе пришедших на сегодняшнюю акцию были и жители посёлка Березняки. Они часто выступают активными участниками «прямых линий», рассказывают о своих проблемах в соцсетях, с экранов местных телеканалов и в газетах. А всё потому, что в посёлке за многие годы назрел ряд нерешённых проблем: перепады с электричеством, отсутствие дорог, освещение, водоотведение.

Так, накануне одна из местных жительниц, многодетная мама Наталья, рассказывала журналистам, что её семье часто приходится уезжать погреться в Тюмень к родственникам. Из-за отключения электричества многие часы не работает импортный газовый котёл, который обогревает весь дом. Дом молодая семья Натальи построила на участке, выданном администрацией как льготной категории граждан. Перебои с электроэнергией происходят регулярно.

Другая жительница Березняков в соцсети «ВКонтакте» рассказывает, что в посёлке регулярно топит дворы. Не развито водоотведение и не работает система канализации. Из-за проблем с освещением дети порой идут в школу по темноте, а в непогоду им приходится передвигаться по лужам и слякоти. Сейчас сельчан беспокоит мусорная реформа. Ведь многие из них построили дома от 150 до 300 квадратов.

На акцию пришли около 100 человек

Кроме пенсионеров и жителей Березняков в акции сегодня приняли участие любители пиариться на чужих проблемах, которые вывели свой актив. Впрочем, масштабного мероприятия не получилось. Значительную часть составили журналисты, сотрудники органов, отвечающие за безопасность. На мероприятии одномоментно присутствовали до 100 человек. Пришедшие не знали, что делать, обсуждали отмену митинга. И примерно через 20-30 минут просто разошлись.