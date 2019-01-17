Новое меню и термотележки: чего ждать юным тюменцам от школьных столовых

Запечённая рыба с овощами, мясная котлета с картофелем и овощами, сок из натуральных ягод, пельмешки-вареники, витаминизированные салаты и фрукты. Всеми этими полезными для здоровья «вкусняшками» сегодня питаются тюменские школьники. Для растущего организма очень важно получать полезные белки, витамины и микроэлементы, поэтому меню для школяров составляется тщательно, под пристальным наблюдением Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

ГРЯДУТ ИЗМЕНЕНИЯ

Сегодня в «активе» школяров аж двадцать вариантов меню, блюда из которого не повторяются ни в один из дней. Между тем, весной 2019 года его в очередной раз обновят (это делается каждый год), учитывая запросы школьников и их родителей. Главное, на что сделают акцент – на здоровое питание, поэтому о сосисках, гамбургерах и прочих «полезных» продуктах ученикам придётся забыть. Во всяком случае, в школе.

Рабочий процесс в столовойФото: Алексей КОСЕНЧУК

С 2014 года стоимость так называемого «горячего завтрака» (сюда входят закуски, овощи, фрукты, салат, вторые блюда и пр.) не менялась и составляет на сегодняшний день 60 рублей. Изменится ли цена после того, как меню будет пересмотрено – пока вопрос без ответа.

Свекольный салат и гарнир с котлетойФото: Алексей КОСЕНЧУК

ОТ КУХНИ ДО СТОЛА

Появятся в тюменских школьных «столовках» и термотележки. Это такие специальные приспособления, которые позволят доставлять блюда – от кухни до стола – горячими. Сегодня их используют уже в некоторых тюменских школах, а до конца января появятся ещё в одиннадцати учреждениях.

Дело в том, что вопрос температуры блюд стоит очень остро: ученики, да и родители, бывает, жалуются на «тёплую» или даже «холодную» еду. По словам директора департамента образования Тюмени Вячеслава Воронцова, скорость подачи и температура блюда – ключевые задачи, которые необходимо решить в ближайшее время.

Напитки на выборФото: Алексей КОСЕНЧУК

–Помимо термотележек, температуру должна сохранять и сама посуда. В холодную посуду суп налили, поставили в термотележку, поставили на стол – тоже всё остыло. С такой проблемой тоже надо бороться, - отметил Вячеслав Воронцов.

КОНТРОЛЬ ЗА ПИЩЕЙ

У родителей, которые следят за здоровьем своего ребёнка, или которые просто хотят узнать, чем его кормят в школе, есть возможность войти в так называемую «бракеражную комиссию». Согласовав с администрацией все нюансы, мама или папа могут прийти в столовую и проверить качество еды перед раздачей. Если всё нормально, еду можно подавать детям.

Ещё один вид контроля за качеством предлагаемого питания – напрямую обратиться в департамент образования города, через приложение «Образование72» в разделе «Обратная связь», или на комбинат, который занимается обслуживанием школы (к примеру, вопросы директору КШП «Центральный» можно задать через «ВКонтакте» или на страничке в Instagram.

Обязательный атрибут стола - фруктыФото: Алексей КОСЕНЧУК

«УЧЁТ ПИТАНИЯ»

Несмотря на то, что многие из ребят выбирают индивидуальное питание (по тем или иным причинам, по состоянию здоровья и т.д.), большинство питается в школьных столовых. Вместе с детьми родители выбирают на 10 дней вперёд блюда, которые будет есть ребёнок, и столовая совместно с КШП всё организует.

– Всё цикличное 20-дневное меню согласовывается в Роспотребнадзоре, – рассказала «Комсомольской правде – Тюмень» генеральный директор КШП «Центральный» Ольга Гирилюк. – С 1 сентября 2017 года введена программа «Учёт питания», где родителям предложено выборное меню. То есть, не выходя из дома, мамы и папы могут выбрать из двух предложенных комплексов один и воспользоваться дополнительным меню. Помимо «горячих завтраков», у нас есть многочисленные пекарские и кондитерские изделия, буфетная продукция. Поставщики – все тюменские, продукция с сопроводительными документами поступает на склад в комбинат, где и формируется для каждого школьного пищеблоков.

Меню 1 комплексаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Меню 2 комплексаФото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам Ольги, вся продукция проходит осмотр на качество, а затем уже развозится по точкам. Потом, уже на самих пищеблоках, готовится комплексный завтрак для ребёнка.

Буфет в столовойФото: Алексей КОСЕНЧУК

ЕДА «С СОБОЙ»

Буквально на днях, как гром среди ясного неба, прозвучала новость о том, что детям могут запретить носить еду из дома. Однако заместитель начальника Управления Роспотребнадзора Тюменской области Юлия Распопова заверила, что пока этот вопрос на повестке дня не стоит. Правда, и родители должны иметь в виду, что можно давать ребёнку с собой, а что нельзя.

- Я специально посмотрела сегодня, что берут с собой дети в школу, - отмечает Юлия Ивановна. – Это круассан промышленного производства, пицца… Да, такая продукция безопасна, но она в себе ничего не несёт полезного, одни углеводы. Поэтому я бы посоветовала тюменским родителям давать возможность детям питаться правильно, чтобы в будущем избежать проблем со здоровьем.

В меню - запечённая рыба, пельмени, вареникиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Вот так выглядят вторые блюдаФото: Алексей КОСЕНЧУК

КСТАТИ

Меню в тюменских школах составляется с учетом всех особенностей организма детей. Так, ребята получают только обогащенный витаминами и микроэлементами хлеб, витаминизированные молочные продукты, а при приготовлении блюд используется йодированная соль.