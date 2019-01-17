Тюменцы недовольными очередями в ГИБДД

Житель Тюмени вновь заговорили об очередях в одном из стратегических отделов ГИБДД Тюменской области. По мнению горожан, система записи через портал государственных услуг не работает в этой структуре.

Так, сегодня, в одном из популярных городских пабликов в социальных сетях был опубликован пост с фотографией, сделанной в здании ГИБДД, расположенном по адресу: 50 лет Октября, 63, корпус 1. На снимке видно, что в одно из окон выстроилась очередь.

- Зачем записывают в ГИБДД через госуслуги на определенное время, если приходишь и ещё стоишь в очереди часа полтора, - задается вопросом тюменец. - Эта система просто не работает в данной структуре.

С ним согласилась еще одна жительница города, которая ранее через портал записывалась на экзамен для сдачи теории на получение водительского удостоверения. Выбрала удобный для себя день – четверг, который всегда не приёмный в экзаменационном отделе.

Живая очередь в здании ГИБДД на улице 50 лет Октября. Фото из группы "ЧС Тюмень" во Вконтакте

- Зачем тогда эта запись, спрашивается, если она реальных возможностей не отражает, - высказала негодование тюменка, добавив, что так и не попала на экзамен.

Еще один тюменец рассказал, что как-то записался на прием на 14 часов и на это время оказалось еще двое человек. Удивляет некоторых горожан и то, что записываться на некоторые услуги приходится за 3 недели вперед, так свободных мест в более ранние даты нет.

Однако часть пользователей написали в комментариях, что не испытали каких-то либо сложностей при недавнем посещении ГИБДД.

Напомним, в конце 2018 года регистрация транспортных средств и выдача государственных номеров для жителей Тюмени и Тюменского района вновь стала осуществляться в здании, расположенном на улице 50 лет Октября, 63, корпус 1. Вернуться на прежнюю локацию важному отделу ГИБДД пришлось в связи с окончанием срока аренды здания на Московском тракте.