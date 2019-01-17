День детских изобретений: какие интересные разработки придуманы тюменскими школьниками

Во всём мире 17 января отмечают День детских изобретений или День детей-изобретателей (Kid Inventors’ Day). Датой этого Дня выбран день рождения изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина, который презентовал свою первую разработку – ласты для плавания, которые надевались на руки, – в возрасте 12 лет. У юных тюменских «франклинов» такой популярности, может, пока и нет, зато их разработки пользуются огромной популярностью на всевозможных фестивалях и молодёжных форумах. Давайте вспомним, что «этакого» придумали наши ребята за последние годы.

КАЧЕСТВО АСФАЛЬТА

В 2015-м году на II Инновационном форуме молодёжи свои разработки представили десятки школьников, студентов и аспирантов. На тот момент ученик 6 «В» класса тюменской гимназии №1 Валерий Рагулин презентовал прибор, который может помочь частично решить проблему плохих российских дорог. Мальчик изобрёл прибор для определения качества асфальта, оповещая тем самым водителей и дорожные службы об опасных участках.

- Прибор можно прикрепить на всё, что угодно. Специальные датчики измеряют расстояние до поверхности дороги, и если оно становится больше, значит на этом участке яма, если меньше, то бугор, - рассказывал тогда о своей разработке Валера.

Валерий Рагулин презентовал прибор, который может помочь частично решить проблему плохих российских дорогФото: Сирень БАБАЕВА

На сборку и программирование разработки у парня ушел месяц. В планах на будущее у юного изобретателя – доработка проекта, чтобы прибор сам передвигался и только передавал оперативную информацию дорожникам и водителям.

Годом позже, уже на областном форуме «Шаг в будущее», тюменские школьники снова заявила о себе, представив модели и полноразмерные экспонаты вездехода, электромагнитного ускорителя и электростанции.

БИОРЕАКТОР С БАКТЕРИЯМИ

В 2017 году десять будущих инженеров-школяров удивили экспертов нестандартными подходами в образовательной программе «Большие вызовы». К примеру, предложили способ безопасного хранения и транспортировки водородного топлива.

Также эксперты высоко оценили работу Артёма Старокорова из Ишима и Савелия Кауртаева из физико-математической школы Тюменской области. Артём предложил проект «Ресурсосберегающие технологи переработки вторичных материалов», а Савелий трудился в направлении «Агропромышленные и биотехнологии» и разработал топливный элемент — биотехнологическое устройство, которое преобразует энергию химических связей органических веществ в электричество посредством микроорганизмов. В «Сириусе» школьники создали микробный биореактор с анодофильными бактериями, способный напрямую трансформировать отработанную агроорганику в электрическую энергию.

Биореактор с анодофильными бактериями способен трансформировать агроорганику в электрическую энергиюФото: pixabay.com

РОБОТ ПРОТИВ ПАВОДКА

Ещё одно изобретение представили одиннадцатиклассник (на тот момент) Вадим Алеев и десятиклассник Никита Филимонов из Викулово. Ребята разработали роботизированную установку для противопаводковой защиты. Робот способен предотвратить затопление прибрежных территорий. Специальный датчик замеряет уровень воды, и, если он превышает норму, то открывается шлюз для лишней воды. Если воды слишком много, и шлюз не справляется, то установка включит систему оповещения граждан об опасности.

По словам Никиты Филимонова, на макете это робот небольшого размера, примерно 2х2 метра. В реальности его размеры увеличатся до одноэтажного дома. Чтобы защитить от паводка небольшое село, например, Викулово, понадобится всего один такой комплекс. Ключевое значение будет иметь количество в нем шлюзов.

Разработку школьники представили на региональном этапе мировой робототехнической олимпиады WRO в 2017-м году и заняли третье место в старшей группе.

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ-ИНВАЛИДОВ

В 2018-м году объектом пристального внимания исследователей-разработчиков стал проект девятиклассницы Анны Кисляк, с которым она участвовала во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов. Он представляет собой тщательно проработанную модель пилотного автомобиля для людей с ограниченными возможностями. Практически все до последней детали Аня продумала сама, и лишь малую толику помощи ей оказал папа, который разбирается в технической стороне вопроса.

- Существующий автомобильный транспорт не подготовлен для инвалидов-колясочников, им все равно требуется дополнительная помощь при посадке и высадки из машины, - рассказывала Аня «Комсомольской правде – Тюмень». – Мой вариант предполагает полную самостоятельность водителя с ограниченными возможностями и может управляться с мобильного устройства.

Для инвалидов-колясочников Аня презентовала автомобиль

Надеемся, что и в 2019 году тюменские школьники порадуют нас новыми интересными изобретениями!