В Тюмени собаке с огромными глазами ищут хозяина

История Марго, так назвали собаку сердобольные люди, - обычная история дворняжки. Неизвестно, как она оказалась на улице, но, когда в октябре прошлого года попалась на глаза неравнодушным тюменцам, Марго уже обитала недалеко от ресторана «Урарту» и добывала себе пропитание на ближайших мусорках.

Привлекла она к себе внимание, прежде всего, травмированной лапой. Волонтер из поселка Винзили Елена Олейникова, которой поступила информация о собаке, рассказала, что раны Марго уже начали гноиться и от животного шел плохой запах.

- Скорее всего, собаку кто-то покалечил, отгоняя от мест, где она просила еду. Почему мы так решили? Потому что, когда мы, волонтеры, выехали на место, чтобы помочь животному, она была очень недоверчива и не подходила к нам, даже когда мы приманивали ее едой. Она постоит, подождет, пока мы кусочек мяса не положим и не отойдем, только тогда подходила и съедала его. Но когда мы пытались приблизиться, она тут же убегала, от страха перед людьми ей и мяса не надо было, - сообщила подробности первой встречи с Марго зоозащитница.

Видя, что поймать собаку своими силами не удается, волонтеры вызвали специалистов по отлову. Те очень быстро откликнулись и поймали Марго, доставив ее в пункт временного содержания по улице Кедровой, 133. Там животному оказали всю необходимую помощь, попутно обнаружив, что у нее венсаркома.

- Если бы она осталась на улице, ее бы в скором времени ожидала смерть, если не от заражения крови, то от венсаркомы, - прокомментировала Елена Олейникова.

На Кедровой Марго стерилизовали, провели курс химиотерапии, лапу благополучно обработали, и животное быстро пошло на поправку. За три месяца она полностью пришла в себя и вновь начала доверять людям. Но так как «Кедровая» работает по программе, когда животное отлавливают, лечат, стерилизуют и выпускают обратно в среду обитания, то Марго вновь ждет улица. А прожить в прежних условиях этой собаке теперь, когда она снова поверила человеку, будет сложно.

- Я увидела ее и теперь просто не могу бросить в беде. По объективным причинам сейчас у меня мало, что получится для нее сделать, но я очень хочу найти ей хозяина. Какие у нее огромные, необыкновенно глубокие глаза! Собака спокойная, на контакт идет хорошо, не думаю, что с ней могут возникнуть какие-то проблемы. Я со своей стороны готова оказать помощь советами, проконсультировать по воспитанию, дрессировке, лишь бы для нее нашелся свой человек, - отметила Елена.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

На сайте МКУ «ЛесПаркХоз» Марго числится под номером 9154. Заявлено, что ей 5 лет и она была отловлена 18.10.2018 года по адресу ул. Правды, 52. Чтобы взять себе животное, необходимо приехать в пункт временного содержания по улице Кедровой, 133 для заключения договора о передаче. При себе необходимо иметь паспорт, поводок и ошейник. Однако несовершеннолетним собаку не отдадут. Режим работы: с 8 до 20 часов каждый день, обед с 12 до 13 часов.

С Еленой Олейниковой можно связаться по телефону: 8(982)782-62-18.