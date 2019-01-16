2019-01-16T13:29:26+03:00
Туризм

Тюмень вошла в тройку недорогих российских городов для туристов

Такие данные приводит сервис бронирования и жилья
Алексей КОСЕНЧУК
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Тюмень вошла в тройку недорогих российских городов для туристовТюмень вошла в тройку недорогих российских городов для туристовФото: Татьяна Коркина
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Тюмень заняла почётное третье место в рейтинге недорогих российских городов, которые были популярны у туристов в 2018 году. ТОП-5 подготовил сервис бронирования жилья Tvil.ru, по данным броней отелей и апартаментов туристами. В среднем в нашем городе семьи из 2-3 человек можно прожить на сутки за 1 638 рублей, а в городе турист проводит 2-3 ночи.

Дешевле всего российским и зарубежным туристам обойдётся проживание в Барнауле. Стоимость дневного пребывания в этом городе – на 500 рублей меньше, чем в Тюмени (1194 руб. / сут.). «Серебро» досталось Калининграду, где можно отдохнуть за 1605 рублей в сутки, однако в этом городе средний турист проводит 5-6 ночей. Третье место у Тюмени, а за ней следуют Саратов и Челябинск. В Саратове путешественникам придётся выложить 1650 рублей за сутки, а в Челябинске – 1675 рублей.

По данным сервиса, в 2018 году туристы приезжали в недорогие города России на 2–5 дней и тратили на аренду жилья 1,2-1,7 тысяч рублей в сутки на семью из двух или трех человек.

Отметим, что в рейтинг не вошли курортные города.

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